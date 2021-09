Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Vaujany : Grenoble - Bordeaux Depuis plusieurs saisons désormais, le club de Grenoble organise un mini tournoi amical chez son club partenaire de Vaujany situé à 45 minutes de route de Pole Sud. L’occasion de mettre en avant le club des Grizzlys de Vaujany qui évolue en D2 et composé par une très large majorité de joueurs grenoblois U20. C’est aussi l’occasion pour les supporters et observateurs de voir à l’œuvre les nouvelles recrues avant la reprise de la Magnus. Cette année, Grenoble a invité les clubs de Bordeaux, Mulhouse et Chamonix. Pour le premier match du tournoi disputé vendredi soir, Bordeaux a perdu face à Mulhouse sur le score de 4-1. Vaujany, Hockey Hebdo Damien Magnat le 05/09/2021 à 17:31 Tweeter Grenoble – Bordeaux : 19h00



Les tribunes se sont remplies pour ce second match. Les Bruleurs de Loups en profitent pour dévoiler leur nouveau maillot 2021-2022.



C’est sans Hardy et Baylacq, blessés, que la rencontre débute.



Les grenoblois rentrent bien dans la partie et mettent la pression sur la cage de Gaetan Richard, le portier des Boxers.



Damien Fleury trouve rapidement la faille sur un lancer rapide et une passe de Poukkula, son nouveau coéquipier finlandais qu’il connait bien pour avoir joué deux saisons avec lui en Allemagne (1-0 5’34).



Le second but suit dans la foulée avec Fabre (2-0 6’52). Gaetan Richard réclame une cage déplacée avant le franchissement de la ligne de but mais le but est finalement accordé aux grenoblois qui font déjà le break.

Bordeaux ne met que rarement en difficulté le nouveau gardien grenoblois Stepanek. Le gardien de 35 ans aura fait bonne impression sur l’ensemble de la rencontre. A revoir avec plus d’adversités.



Grenoble domine très largement ce premier tiers et Valier en rajoute une couche avec le troisième but sur une déviation d’un lancer du jeune Maxime Corvez (3-0 15’24).



Bordeaux parviendra à réduire le score en power play avec un lancer puissant du nouveau défenseur canadien Kevin Spinozzi (3-1 19’38).



Les grenoblois se remettent au travail sur ce second tiers avec Dair qui dévie dans les filets une passe de Champagne devant la cage (4-1 21’04).



Les BDL vont peu à peu s’endormir et laisser Bordeaux prendre plus leur chance devant Stepanek. C’est la nouvelle recrue bordelaise Wideman qui trouve la faille d’un bon lancer en hauteur, imparable (4-2 33’15).



Les grenoblois restent cependant solides et tiennent bon le score. Munoz, qui sait claquer les buts quand il est en position de shoot, ne laisse pas passer sa chance et marque le cinquième but de Grenoble au début du troisième tiers (5-2 42’35). On voit alors mal les bordelais revenir dans la partie.



Une mauvaise charge d’Aurélien Dair sur la recrue canadienne Austin Fyten vient gâcher la fin de la rencontre. Le jeune grenoblois écope logiquement de 5 + 20 minutes de pénalités tandis que l’attaquant des Boxers sort blessé de la rencontre (genou touché ?).



En infériorité, Sacha Treille marque un sixième but bien aidé par Valier (6-2 56’25).



Le coach de Bordeaux, Olivier Dimet, prend son temps mort et tente de sortir son gardien pour jouer le dernier power play avec un joueur supplémentaire. Ce n’est pas une réussite et le défenseur finlandais Rouhiainen marque en cage vide pour conclure cette soirée en beauté coté grenoblois (7-2 59’40).



La victoire grenobloise est convaincante. Toutes les lignes offensives auront trouvé le chemin des filets ce qui est assez rare pour être signalé. La défense a quant à elle bien fait le job devant un gardien déjà affuté et que l'on veut revoir à l'œuvre pour confirmer les bonnes impressions. Si Grenoble recrute encore un ou deux joueurs comme espéré par certains, cette équipe a un potentiel pour viser haut cette année encore.







