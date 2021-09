Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Vaujany : Mulhouse - Chamonix Depuis plusieurs saisons désormais, le club de Grenoble organise un mini tournoi amical chez son club partenaire de Vaujany situé à 45 minutes de route de Pole Sud. L’occasion de mettre en avant le club des Grizzlys de Vaujany qui évolue en D2 et composé par une très large majorité de joueurs grenoblois U20. C’est aussi l’occasion pour les supporters et observateurs de voir à l’œuvre les nouvelles recrues avant la reprise de la Magnus. Vaujany, Hockey Hebdo Damien Magnat le 05/09/2021 à 17:25 Tweeter Cette année, Grenoble a invité les clubs de Bordeaux, Mulhouse et Chamonix.



Pour le premier match du tournoi disputé vendredi soir, Bordeaux a perdu face à Mulhouse sur le score de 4-1.



Mulhouse – Chamonix : 15h00



Avec très peu de monde dans la petite tribune de la patinoire de Vaujany, la première rencontre du samedi voit s’affronter deux équipes habituées à jouer le milieu de tableau de Magnus. Parfois légèrement plus haut quand Mulhouse était arrivée jusqu’en demi-finale de Magnus avant que le Covid-19 ne viennent mettre fin prématurément à la saison en Mars 2020. Mais aussi parfois légèrement plus bas quand Chamonix était habitué à jouer régulièrement la poule de maintien.



C’est sans la présence de Kevin Hecquefeuille que Mulhouse (raison de l’absence inconnue) domine le début de partie mais se fait contrer lors d’une supériorité numérique. La recrue canadienne Martinaccio sur une passe de la recrue hongroise Vas offre le premier but à son équipe (0-1 5’56).



Mulhouse égalise rapidement par Pistilli sur une passe du revers de Lessard (1-1 9’04).



A treize secondes du terme, Jurik dévie un lancer et donne logiquement l’avantage à son équipe qui aura été la plus dangereuse (2-1 19’47).



La reprise du second tiers est animée avec un but de Phil Pietoniro (3-1) mais Chamonix répond du tac au tac avec un but du suèdois Bejmo en pleine lucarne (3-2 21’44).



Mulhouse, très réaliste offensivement, va cependant prendre le large de façon irrémédiable avec trois buts dans la seconde partie du second tiers. Chad Pietroniro va inscrire deux buts (30’35 et 38’19) et Mugnier un autre (41’10).



L’addition est salée pour Sabol même si il n’est pas responsable de l’ampleur du score. Il va laisser sa place au second gardien Ginier. Ce dernier n’aura pas plus de réussite et cède de suite face à Loizeau, parfaitement lancé par Labelle (7-2). Chamonix fonctionne par réactions et inscrit un but par Terrier sur une déviation (42’48) puis par Harjula qui allume au second poteau le portier Mulhousien qui ne peut rien faire (7-4 45’25). Les buts s’enchainent aussi vite que des perles et Dante Salituro y va de son but bien aidé par Labelle et Loizeau (8-4 47'00).



Chamonix évolue durant les cinq dernières minutes à cinq contre quatre suite à une pénalité de 5+20 minutes contre Guer pour piquage. Rousseau inscrit le dernier but de cette partie en cage vide sur une perte de palet de Salonen en zone offensive… (9-4 58’29). Quand ça veut pas, ça veut pas pour les chamois.





Le score est net en sans appel. Mulhouse a été plus fort ce soir, plus efficace face au but et sans doute aussi plus fort physiquement. Le score ne semble cependant pas refléter la différence de niveau entre les deux équipes. On a aimé coté mulhousien les nouvelles recrues Chad et Phil Piertroniero qui devraient mener cette équipe des Scorpions.







