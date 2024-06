Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - NHL : National Hockey League - AHL Victoire NHL 2024 - Le Panthers retombent sur leurs pattes Victoire en 7 matchs avec un score de 2-1 contre les Oilers d’Edmonton. Amerant Bank Arena, Floride, USA , Hockey Hebdo Roxane Gindre le 25/06/2024 à 19:53 Tweeter Ils n’avaient jamais soulevé la coupe : c’est chose faite. L’année dernière n’était pas leur année, ayant laissé passer Vegas en cinq matchs seulement sur le chemin jusqu’à la coupe. Cette année était la leur. Une espérance vieille de 31 ans avec la création du club. Voilà plus de quatre ans qu’on les retrouve en finale. Il fallait bien que cela finisse par arriver.



Jusqu’au bout : l’espérance. Avec un score scellé au deuxième tiers et un troisième vierge, l’espoir de voir des prolongations se faire ont tenu les fans jusqu’à la sonnerie, eux qui avaient vibré jusque-là au rythme de la remontada. Contrairement à tous les précédent matchs, le score était cette nuit d’un petit 2-1. Un peu plat, après des râclées à six ou sept buts d’écart…



Premier tiers : Un espoir bien vite éteint



Skinner, le gardien des Oilers doit d’emblée tenir un power-play après une crosse haute de Foegele. Le pari est tenu et rien ne rentre, du moins pas en infériorité. Fatigué ou pas, il cède cependant à 4’27 devant Carter Verhaeghe, assez seul devant la cage, qui marque un but sur une déviation de sa palette. La rondelle rentre de manière presque inopinée entre les bottes de Skinner qui contemple le fait accompli pendant qu’une marée rouge célèbre déjà.







L'espoir est de courte durée puisqu’à peine plus de 2 minutes plus tard, Edmonton égalise sur un but du Suèdois Janmark, magnifique. Il score en un contre un, parti en break, monte la palette et le palet passe par-dessus l’épaule de Bobrovsky. La fin du tiers s’achève stérile. Les deux équipes sont à égalité parfaite.







Deuxième tiers : il suffit d’un seul.



C’est cette fois à l’ex de Colombus dans la cage de la Floride de s’employer à fermer la porte lors d’un power play à l’entrée de deuxième tiers. Tkachuk par en prison pour faire trébucher. Les tirs pleuvent mais ne rentrent pas. Skinner fait encore une fois un travail formidable, souvent pris à tous les front par de nombreux hommes dans sa zone. En cette moitié du match, tout est encore à une égalité presque parfaite, avec un nombre de tirs cadrés similaire de chaque côté. Edmonton est à deux doigts et même peut-être un seul d’égaliser, dans un moment de panique des défenseurs. Kulikov qui tente de nettoyer la zone en vient même à finir la tête la première dans le filet de son gardien.







Le troisième et dernier but, gagnant, est celui de Reinhart, assisté de Verhaeghe, décidément l’homme du match.







Troisième tiers : rien n'y fait



Skinner évite à son équipe de voir le score s’alourdir alors que Bouchard, pour une autre crosse haute, part derrière les barreaux. Rien d’autre ne viendra tourmenter le score que la fébrilité de fin de tiers, avec des Panthers survoltés et tremblants, attendant de pouvoir jeter les casques. La fébrilité en question :









La célébration en images :



© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







