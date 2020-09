Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey Villard-Bonnot - Varces Premier match domicile pour cette nouvelle saison 2020-2021 avec un dmarrage 100% isrois ! Villard-Bonnot, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 23/09/2020 14:49 Tweeter

Buts:

10 :28 : 1-1 Villard Bonnot : 71 Lapresa Benjamin assisté par 18 Cendre Dorian

16 : 45 : 1-1 Varces : 55 Levet Thomas assisté par 18 Sforza Adrien

24 : 38 : 2-1 Villard Bonnot : 79 Bonnet eymard Quentin assisté par 16 Cherrad Soliman

29 : 07: 2-2 Varces : 5 Delicata Jeremy assisté par 18 Sforza Adrien

31 : 36: 2-3 Varces : 18 Sforza Adrien assisté par 55 Levet Thomas

36 : 23 : 3-3 Villard Bonnot : 15 Basset Cyril assisté par 79 Bonnet eymard Quentin

36 : 28 : 4-3 Villard Bonnot : 18 Cendre Dorian assisté par 79 Bonnet eymard Quentin

39 : 03 : 4-4 Varces : 5 Delicata Jeremy assisté par 55 Levet Thomas

40 : 23 : 4-5 Varces : 18 Sforza Adrien assisté par 55 Levet Thomas

40 :36 : 5-6 Villard Bonnot : 76 Mondi Thibault assisté par 9 Vezolle Loic

46 : 56 : 6-5 Villard Bonnot : 10 Sauvage Baptiste

48 : 11 : 6-6 Varces : 18 Sforza Adrien

48 : 36 : 7-6 Villard Bonnot : 16 Cherrad Soliman assisté par 18 Cendre Dorian





Les dauphins dominent le plus gros de cette première partie de match. Les villardiens imposent leur jeu mais ont du mal à trouver le fond des cages. Leur portier va être au calme contrairement à la gardienne de Varces qui va devoir garder la tête froide.

Énorme pression sur les cages des Frelons et le RCVB finit par concrétiser à 2 reprises.

Varces va avoir peu d’action offensive mais qui vont payer. Ils reviennent à 2 contre 1 avant la rentrée aux vestiaires, enfin pas de vestiaires ni de banc, protocole sanitaire oblige.

photo: Delphine Verdonnet

On notera avant le coup de sifflet de la pause, une sortie sur blessure côté Villard après un accrochage. 5 minutes de pénalités et exclusion du joueur même si le geste n’est clairement pas intentionnel. Mais les règles sont les règles, sang égale exclusion.



Changement de gardien côté villard pour cette seconde mi-temps, où une pluie de but va déferler.

Varces revient dans le match d’une façon impressionnante.

Les 2 camps vont se rendre coup pour coup, but pour but. On a tout juste le temps de célébrer un but qu’un second s’enchaîne.

Une fin de match disputée jusqu'à la dernière seconde. On retient notre souffle pour savoir que sortira vainqueur de cette rencontre.

Finalement Villard l’emporte 7 à 6.

