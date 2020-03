Hockey sur glace - Ligue Magnus Voyage dans le temps Pendant cette période de confinement, comment garder le contact avec notre sport favori ? , Hockey Hebdo La rédaction le 26/03/2020 à 10:28 Tweeter Il existe de nombreuses ressources pour regarder des vidéos sur le hockey sur glace. Youtube, Dailymotion, les plateformes de streaming disposent de nombreuses vidéos de matchs de tous pays et de fictions autour du hockey sur glace. Nous y reviendrons très prochainement avec des séries et films à regarder.

Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir une autre plateforme un peu plus confidentielle : l'Institut national de l'audiovisuel (INA). L'INA dispose de vidéos et reportages audi sur le hockey sur glace remontant à 1930 pour les plus anciennes.



Pour commencer cette découverte, nous vous proposons des vidéos sur Amiens de 1975 et 1999. Dans le reportage de 1975, vous (re)découvrirez un joueur emblématique d'Amiens.



Présentation du club de hockey-sur-glace d'Amiens (1975)

