Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey Mineur Week-end de hockey inoubliable dans les Hautes Aples - Trophée Bauer 2025 Week-end de Hockey inoubliable en Hautes Alpes lors du 33ème Trophée Bauer des Petits Champions où les Hauts Alpins ont dominé les hostilités mais en toute convivialité. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo APH / IA / GB le 22/04/2025 à 12:30 Tweeter Le Trophée Bauer des Petits Champions 2025 : Un week-end de hockey inoubliable dans les Hautes-Alpes



Hautes-Alpes – Du 19 au 21 avril, les patinoires de Briançon, Gap et Orcières Merlette 1850 ont accueilli la 33e édition du Trophée Bauer des Petits Champions, le plus grand rassemblement de hockey mineur en Europe. Sous un soleil printanier et une ambiance survoltée, plus de 1000 jeunes joueurs, répartis en 96 équipes venues de 6 pays, ont enchaîné 480 matchs dans un format spectaculaire de 3 contre 3. Un tournoi intense, passionné, et riche en émotions.



Une édition 2025 placée sous le signe de la performance et du fair-play



Depuis 1991, le Trophée Bauer est bien plus qu’une simple compétition : c’est un événement majeur du hockey mineur européen, un véritable tremplin pour les jeunes talents. Cette année encore, la compétition a offert un spectacle palpitant aux plus de 3000 spectateurs venus encourager leurs enfants, amis, ou jeunes espoirs du hockey.

Le format court et dynamique de 3 contre 3, sur un tiers de patinoire, favorise le jeu rapide, les gestes techniques et les actions spectaculaires. Un régal pour les fans et une occasion unique pour les joueurs d’exprimer tout leur potentiel.



APH - Crédit photo Malyss Photo Les Rapaces de Gap - Champion U9 Trophée Bauer des Petits Champions 2025



Des vainqueurs qui marquent l’histoire



Dans la catégorie U9, c’est l’équipe locale des Rapaces de Gap qui a brillé à Briançon. Les jeunes Haut-Alpins ont réalisé un parcours sans faute : après avoir dominé leur poule, ils ont éliminé les tenants du titre 2023 de Cholet en demi-finale, puis se sont imposés face à Annecy, champion 2024, lors d’une finale maîtrisée. Une belle revanche et un trophée mérité pour les Rapaces.



APH - Crédit photo Gilles Baron Les Corsaires de Nantes - Champion U11 Trophée Bauer des Petits Champions 2025



Chez les U11, le public d’Orcières a assisté à une finale très disputée entre les Corsaires de Nantes et les Diables Rouges de Briançon. Les Nantais, portés par un collectif solide, remportent leur premier Trophée Bauer. Une performance historique pour le club de Loire-Atlantique.



APH Red Bears Délémont (Suisse) - Champion U13 Trophée Bauer des Petits Champions 2025



Enfin, à Gap, la finale U13 a offert un remake de 2024 : les Red Bears de Délémont (Suisse) affrontaient à nouveau le HC Yverdon. Dans une rencontre engagée et spectaculaire, ce sont les Red Bears qui se sont imposés, décrochant une deuxième victoire consécutive dans ce duel helvétique. Les Chevaliers d’Annecy complètent le podium. , les patinoires de Briançon, Gap et Orcières Merlette 1850 ont accueilli la, le plus grand rassemblement de hockey mineur en Europe. Sous un soleil printanier et une ambiance survoltée, plus de, répartis en, ont enchaînédans un format spectaculaire de. Un tournoi intense, passionné, et riche en émotions.Depuis 1991, le Trophée Bauer est bien plus qu’une simple compétition : c’est un événement majeur du hockey mineur européen, un véritable tremplin pour les jeunes talents. Cette année encore, la compétition a offert un spectacle palpitant auxvenus encourager leurs enfants, amis, ou jeunes espoirs du hockey.Le format court et dynamique de 3 contre 3, sur un tiers de patinoire, favorise le jeu rapide, les gestes techniques et les actions spectaculaires. Un régal pour les fans et une occasion unique pour les joueurs d’exprimer tout leur potentiel.Dans la catégorie, c’est l’équipe locale desqui a brillé à Briançon. Les jeunes Haut-Alpins ont réalisé un parcours sans faute : après avoir dominé leur poule, ils ont éliminé les tenants du titre 2023 de Cholet en demi-finale, puis se sont imposés face à Annecy, champion 2024, lors d’une finale maîtrisée. Une belle revanche et un trophée mérité pour les Rapaces.Chez les, le public d’Orcières a assisté à une finale très disputée entre leset les. Les Nantais, portés par un collectif solide, remportent leur premier Trophée Bauer. Une performance historique pour le club de Loire-Atlantique.Enfin, à Gap, la finalea offert un remake de 2024 : les(Suisse) affrontaient à nouveau le. Dans une rencontre engagée et spectaculaire, ce sont les Red Bears qui se sont imposés, décrochant une deuxième victoire consécutive dans ce duel helvétique. Lescomplètent le podium.

🎖 Les Podiums du Trophée Bauer des Petits Champions 2025

🏆 Catégorie U9 – Briançon Les Rapaces de Gap (France) Les Chevaliers du Lac1 Annecy (France) HC Petrzalka (Slovaquie) 🏆 Catégorie U11 – Orcières Merlette 1850 Les Corsaires Nantes (France) Les Diables Rouges Briançon (France) Les Rapaces Bleus Gap (France) 🏆 Catégorie U13 – Gap Red Bears Délémont (Suisse) HC Yverdon Verts (Suisse) Chevaliers du Lac1 Annecy (France) Un tournoi unique en Europe

Chaque année, le Trophée Bauer ne cesse de grandir, tant par la qualité des équipes engagées que par l'organisation sans faille des clubs hôtes. Il reste une vitrine exceptionnelle pour les jeunes joueurs, et une fête populaire qui mêle sport, passion et convivialité.

Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2026… car une chose est sûre : les Petits Champions ne cessent de faire vibrer les Hautes-Alpes !



TOUS LES RESULTATS DU TROPHEE BAUER DES PETITS CHAMPIONS 2025

SUR LE SITE DE L'APH



Cliquez sur le logo



Chaque année, le Trophée Bauer ne cesse de grandir, tant par la qualité des équipes engagées que par l'organisation sans faille des clubs hôtes. Il reste une vitrine exceptionnelle pour les jeunes joueurs, et une fête populaire qui mêle sport, passion et convivialité.Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2026… car une chose est sûre : les Petits Champions ne cessent de faire vibrer les Hautes-Alpes ! © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo