Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Winter Classic et première place Le Slovan Bratislava remporte la classique hivernale et s'empare de la première place du championnat. Dans l'autre match Poprad cartonne Nové Zámky - Poprad : 2-5

Bratislava - Košice : 3-1



[image=1] Le Slovan jouait sa classique hivernale au stade Tehelné pole de Bratislava face à son éternel rival de Košice. Un match devant 14 244 spectateurs (nouveau record national) qui a tenu toutes ses promesses malgré les fortes pluies qui ont touché la capitale slovaque. Malgré un rapide premier powerplay pour les locaux et quelques bons contres brillamment repoussés par Janus, ce sont les visiteurs qui dominent le premier tiers. Parshin fait un énorme travail de conservation du palet dans la zone du Slovan, puis il se retourne et envoie un missile dans la cage bratislavienne sous les sifflets du public.

Le deuxième tiers gagne en vitesse, la partie est agréable et disputée, les deux équipes se rendent coup pour coup mais les gardiens veillent. Une sortie de zone catastrophique de la défense de Košice profite à Takáč qui contre, Janus repousse son tir mais le palet roule au deuxième poteau où Kytnár prolonge jusqu'au fond pour l'égalisation. En toute fin de période médiane, Sersen rate le cadre, le palet rebondit sur la bande jusqu'à Takáč qui pousse au fond dans un grondement de tonnerre. Le Slovan continue de dominer le dernier tiers mais Janus empêche le score d'enfler. Les oranges et noirs peinent à renverser la tendance. Finalement Takáč conclut en cage vide pour une soirée à trois points. Bratislava remporte sa classique hivernale et profite de ce succès pour reprendre la première place du championnat, la soirée fut belle dans la capitale de la Slovaquie. Poprad qui restait sur trois revers de suite les oublie en remportant un large succès à Nové Zámky qui s'incline pour la deuxième fois de suite et pour la quatrième fois en cinq matchs. Kotvan marque un doublé, Svitana et Záborský comptent également deux points. Les chamois repassent huitièmes.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Samuel Takáč (Slovan Bratislava)

** : Oldrich Kotvan (HK Poprad)

* : Michal Sersen (Slovan Bratislava) Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 15/01/2023 à 21:00 Tweeter Poprad : 2-5

Bratislava - Košice : 3-1



hcslovan.sk Le Slovan déjoue Košice au Winter Classic et passe 1er Nové Zámky -: 2-5- Košice : 3-1 Le Slovan jouait sa classique hivernale au stade Tehelné pole de Bratislava face à son éternel rival de Košice. Un match devant 14 244 spectateurs (nouveau record national) qui a tenu toutes ses promesses malgré les fortes pluies qui ont touché la capitale slovaque. Malgré un rapide premier powerplay pour les locaux et quelques bons contres brillamment repoussés par Janus, ce sont les visiteurs qui dominent le premier tiers. Parshin fait un énorme travail de conservation du palet dans la zone du Slovan, puis il se retourne et envoie un missile dans la cage bratislavienne sous les sifflets du public.

Le deuxième tiers gagne en vitesse, la partie est agréable et disputée, les deux équipes se rendent coup pour coup mais les gardiens veillent. Une sortie de zone catastrophique de la défense de Košice profite à Takáč qui contre, Janus repousse son tir mais le palet roule au deuxième poteau où Kytnár prolonge jusqu'au fond pour l'égalisation. En toute fin de période médiane, Sersen rate le cadre, le palet rebondit sur la bande jusqu'à Takáč qui pousse au fond dans un grondement de tonnerre. Le Slovan continue de dominer le dernier tiers mais Janus empêche le score d'enfler. Les oranges et noirs peinent à renverser la tendance. Finalement Takáč conclut en cage vide pour une soirée à trois points. Bratislava remporte sa classique hivernale et profite de ce succès pour reprendre la première place du championnat, la soirée fut belle dans la capitale de la Slovaquie. Poprad qui restait sur trois revers de suite les oublie en remportant un large succès à Nové Zámky qui s'incline pour la deuxième fois de suite et pour la quatrième fois en cinq matchs. Kotvan marque un doublé, Svitana et Záborský comptent également deux points. Les chamois repassent huitièmes.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Samuel Takáč (Slovan Bratislava)

** : Oldrich Kotvan (HK Poprad)

* : Michal Sersen (Slovan Bratislava) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo