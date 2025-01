Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en Europe Winter Game DEL : Dans la gueule du lion La DEL tient son Winter Game au Deutshe Bank Park de Frankfurt où l'équipe locale des Löwen reçoit Mannheim pour un derby devant 45 110 spectateurs. L'Adler semble favori lui qui est quatrième mais reste sur deux revers, Frankfurt 11ème lutte pour un siège en playoffs. Les deux derbys entre ces équipes cette saison se sont soldées par des victoires frankfurtoises Frankfurt, Deutshe Bank Park, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 04/01/2025 à 23:49 Tweeter Frankfurt - Mannheim

5 - 1

(0-0, 1-0, 4-1) (0-0, 1-0, 4-1)

La partie démarre dans un froid de canard après les concerts de Michael Schulte et de Vega. Les visiteurs sont plutôt dangereux en début de rencontre. Sous pression, les Löwen sont rapidement pénalisés, comme toujours ils s'en remettent à Olkinuora impérial devant son but et qui repousse les tentatives de l'aigle. Cimmermann seul en break lance dans le casque de Tiefensee. Photo : dpa/Uwe Anspach

Durant une bonne partie du premier tiers, Mannheim a le jeu dans ses crosses et pousse mais ne parvient pas à ouvrir la marque avant la première sirène. Le jeu est rugueux et physique, un des plexy est même sorti de son support sur une lourde charge.

Premier coup de griffe du lion :



Frankfurt démarre bien le deuxième tiers et les lions montrent les dents. Brace à toute allure le long de la bande remet dans l'axe pour Pfaffengut qui voit son tir en profondeur dévié du bouclier par Tiefensee. Le jeu est plus installé dans la zone offensive. Wilkie sur la bleue sert Wirt qui canonne, il semble que Matushkin dévie, les tribunes du stade se réchauffent brutalement (1-0 à 24'23). Photo : dpa/Uwe Anspach

Les Löwen continuent de se montrer dangereux, Pfaffengut dévie au deuxième poteau pour Napravnik qui reprend immédiatement, le portier de Mannheim qui s'est couché en étendant la jambe parvient à repousser dans le coin.

Le roi lion règne à Frankfurt :



Brace dans le cercle droit, prend son temps pour armer son tir décroisé qui vient faire trembler les filets et chavirer la foule déchaînée (2-0 à 46'51).

Frankfurt qui double son avance ne relâche pas pour autant ses efforts bien au contraire. Poussés par un public enragé, les locaux forcent le verrou qui cède à peine une minute plus tard. Une perte de palet catastrophique en défense est récupérée à la mi zone par Burns qui pousse vers Schweiger au premier poteau, le tir de celui-ci est repoussé de l'autre côté, Lobach propulse sous la barre le rebond (3-0 à 47'48). Photo : dpa/Uwe Anspach

Alors que le public se régale, sauf l'immense virage de Mannheim, Frankfurt continue d'appuyer sur le champignon et l'Adler souffre, commet une faute et finit par s'écraser au sol en encaissant un nouveau but deux minutes après le précédent. Matushkin de la bleue envoie un missile qui déjoue Tiefensee (4-0 à 49'33).

Trois buts en trois minutes, la messe est dite. Cependant l'indiscipline locale va relancer Mannheim et un peu le suspense. Les Löwen sont pénalisés peu après, à quatre ils commettent une nouvelle faute et devront évoluer 1'30 en double infériorité. Fischbuch lance dans l'angle fermé, Olkinuora repousse. Fischbuch récupère le palet remet à la bleue pour Gawanke qui prolonge jusqu'à l'oreille droite pour Plachta dont la reprise termine au fond (4-1 à 52'34).

La foule exulte, les tuyères crachent le feu, le Löwen rugit de nouveau. La partie reste disputée et physique jusqu'à la sirène finale qui offre une belle victoire aux locaux dans une arena en feu pour une superbe soirée à Frankfurt. L'équipe locale va longtemps saluer son incroyable public dans une ville conquise.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Maksim Matushkin

** : Chris Wilkie

* : Jussi Olkinuora



Frankfurt remporte avec la manière le derby dans ce Winter Game 2025 dans une ambiance de folie devant 45 110 personnes. Troisième derby remporté sur trois face à Mannheim, décidément les Löwen sont en confiance, ils alignent leur quatrième victoire sur les six dernières journées. Ils ont su tenir dans un premier tiers un peu compliqué avant de prendre le match à leur compte, dérouler leur jeu et corriger leur rival dans une dernière période à couper le souffle. Malgré tout Franfkurt reste encore hors des places qualificatives, mais à un seul point de celles-ci. Assez peu le temps de souffler pour les Löwen qui se rendront lundi 6 à München pour leur prochaine rencontre. Photo : dpa/Uwe Anspach

Mannheim après avoir livré un bon premier tiers s'est progressivement éteint avant d'exploser au dernier tiers. L'Adler n'a pas su capitaliser sur ses temps forts, sauf le double powerplay, et s'est cassé le bec sur un excellent gardien local. Désemparé défensivement, faisant beaucoup d'erreurs on a peiné à reconnaître l'équipe d'Eakins qui s'incline lourdement et ne peut revenir sur la troisième place. Prochaine échéance, mardi 7 pour Mannheim qui se déplacera à Straubing.







