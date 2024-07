Hockey sur glace - Roller Hockey Yeti's cup 2024 - Gala Ce week end, les Yeti's de Grenoble organisait pour la première fois en France un grand rassemblement de Roller Hockey sous forme d'une compétition internationale. Polesud, Grenoble, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 16/07/2024 à 16:48 Tweeter Du 5 au 7 juillet, les Yeti's ont donné rendez vous au fan de roller hockey et également de hockey sur glace dans l'antre des Bruleurs de Loups, la patinoire polesud.

Débarassée de sa glace pour l'occasion, polesud s'est transformé pour pouvoir accueillir une compétation avec 3 catégories, 25 équipes, 278 athlètes. Des juniors aux joueurs pro, l'appel à participer a raisonné très loin.

La présence d'Alexandre Texier et Dylan Fabre a attiré beaucoup de fan de hockey qui sont moins habitué à voir du roller hockey.

La pari est gagné haut la main pour les Yeti's qui ont rempli Polesud tout le week end, avec un record de 1200 personnes samedi pour le match de gala.

Les BDL et les Yeti's ont enflammé l'enceinte dans la bonne humeur.

​ Delphine Verdonnet



Bravo à la team J.Y qui remporte la 1ere place chez les pro, les Galactics chez les open et les Konnixx Pulsar-X Men chez les juniors (galerie à suivre)



