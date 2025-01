Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - Alexis Binner Grenoble Interview du néo-défenseur grenoblois qui affole les compteurs avec son binôme en défense Kyle Hardy. Grenoble, Hockey Hebdo JC Salomé le 13/01/2025 à 21:00 Tweeter (*) interview réalisée mi-décembre 2024



Comment as-tu commencé le hockey ?



C'est plutôt une coïncidence. Vers 5-6ans, mon meilleur ami faisait du hockey. Nos mères venaient nous chercher à la même heure, sa mère a demandé à la mienne si je faisais aussi du hockey. J'ai répondu « je veux essayer ». En grandissant, c'était football et hockey. Je me suis consacré au hockey vers 11 ans.



Quelles ont été les étapes pour devenir professionnel ?



A 15 ans, j'ai participé à des tournois après la saison. J'ai été repéré par une équipe d’une école préparatoire en pensionnat. Après un an là-bas, j'ai candidaté pour une université dans le Maine (Etats-Unis). J'ai commencé par 2 ans en USHL à Green Bay. Après deux ans d'université, j'ai voulu passer professionnel et revenir en Suède.



Dans quel domaine as-tu fait tes études ? As-tu un projet après ta carrière ?



Business et économie. Peut-être pour monter une société dans la finance, j'y réfléchirai quand ma carrière sera terminé. Je me consacre au hockey pour l'instant.



photo: Jean-Christophe Salomé Comment s'est passé ton début de carrière en Suède ?



J'ai commencé en Allsvenskan (2e division en Suède), c’est un bon niveau et une bonne league. Ensuite avec la Covid, c'était plus compliqué en Allsvenskan, je suis parti au niveau inférieur en division 1 (3e division). J'ai eu des blessures pendant deux saisons. J'ai subi une opération au pied, puis je suis revenu pour 10 matchs avant une rupture rénale. En gros, sur les deux saisons précédent la saison passée (2023-24), j'ai très peu joué au hockey.

En division 1, il y a beaucoup de bons joueurs même si le niveau du championnat est assez inégal. J'en ai parlé avec Kyle Hardy qui a joué aussi dans cette division (Östersunds IK saison 2015-16), il a également été surpris du niveau de certains joueurs et équipes.



Ensuite, tu quittes la Suède pour jouer à l’étranger.



J'ai rejoint la Pologne un peu tard à cause de mon rein, j'ai saisi l'opportunité quand elle s'est présentée. C'était la pire équipe du championnat (Sanok), on perdait tous les matchs. En décembre, ils ont décidé de libérer tous les joueurs étrangers avant la fin des transferts car l'équipe ne ferait pas les playoffs. Je suis parti au Danemark ou j'ai rejoint Per Hånberg notre coach à Grenoble. Ca a très bien fonctionné car je ne serai pas ici sinon.



Connaissais-tu Per Hånberg avant de le rejoindre au Danemark ?



Non, mais j'avais entendu parler de lui. On s'entend très bien, on a une personnalité similaire. Etant tous les deux suédois ça aide dans un pays étranger, même si le Danemark et la Suède sont très proches tout comme la langue. Même ici à Grenoble, ça rend les choses beaucoup plus faciles.

Il m'a appelé l'été dernier pour m'annoncer qu'il avait signé à Grenoble et pour me proposer de le rejoindre.



Es-tu surpris par tes performances à Grenoble ? Bien que défenseur, tu es parmi les meilleurs pointeurs et tu domines les +/- avec Kyle Hardy.



Je ne m'attendais pas à un tel début, évidemment. Je n'avais pas d'attentes ou d'objectifs, ne connaissant pas le championnat. Un de mes bons amis Nils Carnbäc qui joue à Chamonix cette saison et était à Briançon la saison passée m'a dit que la ligue était sympa et rapide. Je mentirai en disant que je savais que je serai aussi bon. C'est vrai que le +/- avec Hardy, c'est un peu fou. Je sais de quoi je suis capable, mais marquer autant de points, ça renforce la confiance. Je suis un peu surpris mais c'est plus facile quand on connait le coach et son système avant d'arriver, en plus de l'équipe qui est très bonne avec de l'avance au classement. Je n’aurai pas fait aussi bien dans une équipe comme Briançon, ça aide avec tous les bons joueurs de l’équipe, les coachs, le staff et les supporters. On n’a perdu qu’un match à domicile dans le temps additionnel (*). Ce n’est pas que moi mais tout l’environnement qui permet d’expliquer mes performances, tout comme jouer avec Hardy qui a un profil offensif, on se trouve bien.



photo: Jean-Christophe Salomé Tu réagis beaucoup lors des buts où quand tu n’es pas d’accord avec des décisions d’arbitrage. Tu as une bonne connection avec le public.



Oui effectivement, j’en parlais récemment avec un sponsor qui me disait que c’était agréable de me voir réagir avec les supporters. Je suis aussi supporter de mon équipe en Suède. En tant que supporter, on apprécie que les joueurs échangent, interagissent avec nous et montrent de l’engagement lors des matchs. C’est ma personnalité aussi, ma façon de m’amuser et de prendre plaisir. Parfois, je m’énerve contre les arbitres. J’essaie de m’amuser tout comme les supporters. Le hockey, c’est avant tout du plaisir.



Et ton intégration à Grenoble et en France ?



Je suis déjà venu en France pour des vacances à Paris. Les capitales sont souvent différentes des autres villes. On se demande si les gens parlent anglais, on imagine que ce sera peut-être compliqué de communiquer. J’ai pas mal voyagé en Europe, on s’habitue à des coutumes différentes comme faire la bise quand on rencontre une fille, ce n’est pas une habitude pour moi. C’est très beau par ici avec les montagnes, j’aime beaucoup.



Ca aide souvent d’avoir des joueurs compatriotes dans l’équipe, est-ce que ça t’a manqué avant l’arrivée de Jacob ?



Jusqu’à présent et même avant l’arrivée de Jacob (Anderson), les gars ont été super. Presque tout le monde parle bien anglais et m’a très bien accueilli. Je suis très ouvert, je parle à tout le monde. Mais bien sûr, ça aide d’avoir Per, je peux lui parler, on blague dans le vestiaire se dire des choses en suédois que les autres ne comprennent pas. C’est aussi sympa d’avoir Jacob, il est à côté de moi dans le vestiaire. Je ne dirai pas que ça me manque mais c’est toujours plus sympa.



Sur quels aspects du jeu tu penses devoir travailler pour t’améliorer ?



J’en parlais avec notre manager général dernièrement, pour lire le jeu entre autres. En France, c’est assez désorganisé, ça part dans tous les sens. Dans d’autres ligues, selon les phases de jeu le palet serait envoyé à un certain endroit mais pas ici. C’est assez difficile d’anticiper son placement en défense. C’est plus simple en attaque. J’essaie de jouer un peu plus physique. Parfois c’est compliqué notamment quand on n’est pas dans notre zone. Pour l’instant je me concentre sur la lecture du jeu et la zone défensive mais je peux m’améliorer encore dans tous les secteurs.



photo: Jean-Christophe Salomé Tu as découvert la Continental Cup, avec la finale qui aura lieu à Cardiff.



J’aime beaucoup. Le seul côté négatif c’est de jouer 3 matchs en 3 jours, ça ne laisse pas d’opportunité de faire autre chose. Tu fais ton match, tu rentres à l’hôtel pour te reposer. Pour la finale, ce sera en 4 jours, on pourra peut-être découvrir Cardiff le vendredi.

Côté hockey, c’est sympa de jouer des équipes d’autres championnats. Sacha me demandait de comparer la Magnus avec le championnat danois mais c’est assez compliqué. On a très mal joué contre Aalborg et il nous ont battus. En finale, on va découvrir Cardiff et Arlan (*). J’aime bien le concept de la Continental Cup. J’aime bien voyager et découvrir de nouveaux pays



En Coupe de France la finale à Bercy va se jouer avec plus de 13000 spectateurs. As-tu déjà joué devant un public aussi nombreux ?



J’ai déjà joué devant 12000 personnes, ce sera un nouveau record pour moi. J’ai vu des images sur YouTube, j’ai vraiment envie d’y aller.



Est-ce que tu regardes des matchs d’autres championnats ?



C’est difficile de suivre la NHL avec le décalage horaire. Je regarde parfois des matchs de SHL et Allsvenskan (Suède). Sinon, on fait pas mal de vidéo de nos matchs, c’est déjà pas mal.



Est-ce qu’il y a des joueurs que tu suis plus particulièrement où dont tu es fan ?



