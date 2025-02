Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Chamonix vs Grenoble - Les réactions ! Interview de Sylvain Roy et de Bryan Ten Braak à l'issue de la victoire de Chamonix face à Grenoble lors de la rencontre de la 43ème journée du championnat Elite français de Hockey sur glace "Ligue Magnus" Patinoire Richard Bozon de Chamonix, Hockey Hebdo Réalisation - Les Pionniers de Chamonix le 19/02/2025 à 05:13 Tweeter Source - Pionniers de Chamonix (cpte FB)

