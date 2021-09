Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Europe : Continental Cup - CHL : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - CHL : Réaction de Fabrice Lhenry Interview après la victoire des dragons contre le Donbass Donetsk Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre et la presse le 10/09/2021 à 15:47 Tweeter Ton ressenti après cette belle victoire :

F. L. : Bien sûr on est très content car il nous fallait cette victoire pour pouvoir continuer dans cette compétition et si on veut se qualifier il est impératif de prendre les points à la maison. Et je ne vous cache pas la satisfaction que l’on a eu de revoir nos supporters après plus de 300 jours d’absence. Ils nous ont fait du bien c’est extraordinaire.



Ils vous ont vraiment aidé ?

F. L. : bah oui, oh oui ça c’est sûr. Quand on les entend comme ça, on n’a plus l’habitude, c’était dur d’annoncer les lignes sur le banc il fallait que je hurle pour me faire comprendre. L’important c’est de les avoir rendu heureux aussi.



Quatre buts ce soir, vous avez retrouvé un peu du réalisme offensif ?

F. L. : Oui, bon tout n’a pas été parfait. Le premier tiers a été un peu poussif et forcement je n’étais pas très heureux. On était un peu soft dans les engagements, dans les duels. Après dans les deux tiers suivant, on a bien mieux joué. De plus, marquer quatre buts ça fait du bien au moral de l’équipe. Certain n’avait pas encore scoré depuis le début de la saison donc ça va les décoincer.



Vous avez eu du mal à rentrer dans cette rencontre, comme si vous étiez tétanisé par l’enjeu ou peur du Donbass

F. L. : Peur non pas du tout ça c’est sûr, du respect oui. Je pense que les joueurs voulaient tellement bien faire, tellement concentré que des fois on n’a pas ce petit brin de folie. En fait en début de rencontre, ils étaient bien meilleur que nous dans la récupération de palets, le long des bandes et au fil du match ça s’est équilibré.



Cette rencontre, avec cette victoire, peut-elle être un déclic, ça peut donner un supplément de confiance au groupe.

F. L. : On sait très bien qu’après une victoire ou une défaite la vie dans le vestiaire n’est pas la même, c’est bon de voir le vestiaire en joie ce soir. Il y a quelques jours en arrière les joueurs étaient très frustrés puisque l’on avait la place pour remporter le match. Donc oui ça va libérer le groupe.



On parle toujours d’un joueur supplémentaire en attaque, qu’en est-il à ce jour.

F. L. : On est dans l'attente oui, on reçoit beaucoup de nom, on regarde, mais on cherche toujours. On n'a pas trouvé encore le profil du joueur que l'on recherche. Maintenant s'il arrive demain je suis content, mais rien pour l'instant de concret. On a une idée de ce que l'on veut. Là les camps de AHL vont commencer et on sait que des joueurs vont être retrancher donc on prend notre temps.







