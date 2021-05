Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : Clermont-Ferrand (Les Sangliers Arvernes) Hockey sur glace - Cianfagna : avant tout pour l'amour du hockey Cianfagna, un canadien Clermont, non ce n'est pas le titre d'un nouveau film mais une interview sur un joueur italo-canadien qui pratique le hockey pour son plaisir et d'un club de Loisir en suisse il se retrouve propuls en Division 1 en France Clermont plus prcisment... Il raconte son exprience. Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Mtropole), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau & Gatan Boucheret le 02/05/2021 16:00 Tweeter Ne cherchez pas dans élite prospect des références ronflantes concernant ce canadien aux origines italiennes, vous n’en trouverez pas. D’ailleurs il n’a pas été contacté pour venir jouer à Clermont. Ce sont les hasards de la vie, après 2 années en Suisse à un niveau plutôt loisir, qui l’ont poussé au pied du Puy-de-Dôme. Car s’il était tenté de se tester à un niveau plus professionnel, il a pour autant un vrai travail à côté. Mais voilà, lui qui a pratiqué le hockey dans son pays natal depuis son plus jeune âge il était tentant de voir s’il était capable de s’adapter à un niveau plus exigeant.

Largement en dessous du nombre de renforts étrangers autorisé, le club arverne pouvait se permettre de le prendre à l’essai. Alors certes il y eu un petit temps d’adaptation mais très vite Mark va faire l’unanimité dans le vestiaire. Toujours positif et jamais avare de conseil auprès des jeunes, lui qui fut aussi formateur, il s’est intégré très vite dans l’effectif.

Alors certes, il n’est pas le Joueur sur lequel Clermont compte pour renverser un match mais incontestablement il a fait son trou et apparait de plus en plus dans les rotations.

Agé de 28 ans, il amène un peu d’expérience et de sérénité dans cette jeune équipe et cela lui plaît, à tel point qu’il se verrait bien continuer l’expérience la saison prochaine, si bien sur le staff de Clermont le veut bien…

L’équipe de Hockey Hebdo Clermont lui a posé quelques questions auxquelles Mark a bien voulu répondre.







