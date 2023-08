Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : Clermont-Ferrand (Les Sangliers Arvernes) Hockey sur glace - Entretien avec Fred Decelle Président des Sangliers Arvernes L'inter saison fut longue très longue pour certains clubs, les malheurs des uns font le bonheur des autres et ce fut le cas de Clermont qui après une grosse période d'incertitude connait son avenir pour la saison 2023-2024. Hockey Hebdo revient avec Frédéric Decelle Président des Sangliers Arvernes sur cette période d'incertitude. Clermont-Ferrand, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 14/08/2023 à 11:30 Tweeter ème division.



Remettons-nous dans le contexte : depuis l’annonce du retrait de Mulhouse de la Ligue Magnus et surtout le choix de son remplacement par Marseille, on savait que forcément par effet domino, il faudrait remettre les divisions 1 et 2, quantitativement parlant, à niveau.

Cela ne peut se faire qu’en invitant une équipe de division inférieure à monter d’échelon.



Évidement on n’en prend pas une au hasard pour profiter de cette promotion sur tapis vert. Il y a une hiérarchie des clubs établie au niveau de la fédération et le mieux classé était sollicité en premier. A cette organisation d’accepter en respectant le cahier des charges (*).



Nous savions concernant les clubs de Division 3 potentiellement candidats, que nous faisions partie des favoris puisqu’en tant que relégué de Division 2 nous étions le mieux placé hiérarchiquement.





Autant pour la Ligue Magnus la fédération n’a pas tardé à prendre sa décision, permettant ainsi à Marseille de se donner le temps de construire son équipe en conséquence (**), autant pour la Division 1 comme pour la Division 2 ce fut bien plus long.



(*) Ainsi Montpellier, pourtant le mieux placé en tant que relégué de D1, a décliné l’offre et ni Paris FV, ni le HCMP club de D2 ne respectaient toutes les conditions nécessaires pour la 1ère division.

(**) officialisation dès le 8 juin.



HH : Frédéric DECELLE, merci de nous accorder cet entretien et ma 1ère question porte justement sur cette période d’attente. Comment avez-vous vécu ce long temps d’incertitude ? Avez-vous douté alors du choix final de la FFHG ?



FD : Effectivement cela a été assez long ; fallait-il dans un premier temps que Mulhouse soit remplacé et ce fut fait avec Marseille.



On savait qu’au moins 2 clubs de D2 étaient candidats à la D1. Bien que se sachant favori logique pour le repêchage en D2, on a dû attendre et attendre ; c’était long et stressant.



A force oui, on a commencé à douter pour la simple et bonne raison que plus on attendait, plus cela allait être compliqué pour composer une équipe compétitive pour la D2.



On s‘est posé des questions mais avec notre dossier financier qui était ‘’carré’’ et notre position de relégué le mieux classé, aussi bien de la saison régulière que de la poule de maintien, on pensait bien que l’on ne pouvait qu’être reçu. C’était une situation pas simple à vivre.



HH : Jusque-là, vous n’aviez guère communiqué et que sur des départs. Est-ce que justement de ne pas avoir été officiellement confirmé en D2 rapidement vous a beaucoup perturbé dans la recherche de joueurs et de l’entraîneur ? Est-ce que cela risque d’avoir quelques répercussions pour former une équipe aussi compétitive que vous l’auriez voulu ?



FD : C’est vrai que pour nos supporters et pour nos partenaires la communication était frustrante. Nous avons quand même travaillé pour composer une équipe de D2.

Nous avons pris la décision de signer des contrats mais comportant un avenant de rupture en cas où le club se voyait malheureusement confirmé en D3.



Dans cette situation, c’était compliqué de faire des annonces et tout aussi compliqué d’aller chercher des joueurs et un entraîneur car forcément cela fait hésiter les candidats potentiels.

Aussi nous avons dû attendre le dernier moment pour faire signer l’entraîneur, chose qui est faite à ce jour.



Certes il y a le risque dorénavant de récupérer des joueurs moins cotés mais nous sommes en relation avec un réseau d’agents suffisamment fourni pour espérer pouvoir former une équipe compétitive ; ça je n’en doute pas.



HH : Alors justement, Alex STEIN n’est plus le coach de l’équipe, mais il reste néanmoins en contact avec le club pour vous faire bénéficier de ses précieux conseils. Quel a été son apport jusque-là dans cette intersaison ?



FD : Alex est parti sur un autre projet professionnel (dans le domaine du management d’entreprise). Nous avons fortement apprécié son professionnalisme puisque connaissant notre volonté de garder la même politique sportive il m’a dit : « moi je ne veux pas lâcher Clermont comme ça ; je vais rester en soutien, travailler avec vous et vous aider à remonter de niveau » .



Bien-sûr, il a contribué dans la recherche de l’entraîneur, en s’entretenant avec les quelques candidatures que nous avions. Le but étant de “jauger” ces entraîneurs et de confirmer leur point de vue avec la politique sportive du club. Un candidat est sorti du lot et nous avons signé avec lui.



HH : A-t-il eu aussi une influence sur le recrutement de joueurs ?



FD : Oui également. Il n’est pas parti comme un voleur dès la fin de saison. Nous avons fait ensemble un bilan de nos carences et de nos besoins.

On a établi une sorte de cahier des charges pour aller chercher des joueurs bien ciblés.



HH : Vous avez commencé les annonces que je qualifierais de plutôt positives avec l’annonce de 2 retours : 2 joueurs formés à Clermont-Ferrand. Est-ce que symboliquement ces retours sont importants pour vous et le club et en aura-t-il d’autres ?



FD : C’est vrai que des joueurs importants comme Théo Vialatte, Lucas Chautant, Evan Andraud ou encore Louis Duval sont partis. Louis nous est revenu la saison dernière, maintenant c’est Théo et Clément Grossetête qui reviennent.

Nous avons bien essayé d’en faire revenir d’autres mais il est peut-être encore trop tôt.

On espère, de par leurs expériences, faire comprendre à nos jeunes que l’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs. A Clermont on peut aussi jouer à un haut niveau s’ils sont bien entourés et bien encadrés.



HH : Peut-on espérer tout prochainement l’annonce des nouvelles recrues ?



FD : Vous avez déjà pu constater l’arrivée du nouveau gardien Jean-Philippe Fontaine qui succède à Nans Blanc. Nous restons néanmoins en contact avec Nans car avec Eliott Jones et Jean-Philippe, nous aurions eu un trio de gardien avec une émulation et une concurrence saine dans le vestiaire. Finalement, ce sera un simple duo, mais de qualité, avec Eliott.

Rappelons rapidement que nous connaissons déjà le gros potentiel de Jean-Philippe, puisque c’était le gardien de Colmar lors du dernier match décisif de la poule de maintien face à Colmar. Mais il était aussi et surtout le n°2 de Mulhouse alors en Magnus.

D’autres joueurs français sont aussi sur l’arrivée. En ce qui concerne l’arrivée de joueurs étrangers, nous sommes en discussion avec l’entraîneur.

Nous avons le droit à 5 étrangers dans le groupe. Sachant que nous avons déjà le jeune Josep Tufet (*) nous pouvons aller chercher 4 autres joueurs étrangers pour compléter l’effectif et nous le ferons.

Il n’est pas sûr que nous retrouvions ceux de l’an dernier même si nous avons particulièrement apprécié la bonne mentalité de nos 2 finlandais, Miika Runsala et Samuli Yliniva. Malgré les 30 points de ce dernier nous aimerions effectivement essayer de trouver des renforts encore plus efficaces devant la cage. Au final nous verrons cela avec l’entraîneur.



(*) Joueur qui compte encore comme étranger. Nous travaillons avec la fédération pour qu’elle lui accorde le statut de JFL (Joueur Formé Localement) alors qu’il n’est en France que depuis 2 saisons (3ème à venir). Il sera toujours junior avec Clermont la saison prochaine. Mais peu de chance pour aboutir à une requête favorable car il semble falloir au moins 3 années de présence sur notre territoire pour obtenir ce statut.



HH : Alors justement, le nouvel entraîneur est annoncé. Pouvez-vous nous en dire plus à son sujet ?



FD : Effectivement en collaboration avec Alex et après discussion, nous avons décidé de travailler avec Juho AUTIO.

C’est un entraîneur Finlandais de 36ans qui a fait l’essentiel de sa carrière en Finlande et Suède, a connu aussi l’expérience d’une saison en D1 française avec Toulouse en 2014/15.

Champion la saison dernière avec son ancien club au 4ème niveau national Finlandais, il arrivera le 28 août sur Clermont-Ferrand. (Ce petit délai pour son arrivée s’explique du fait qu’il se marie le 25 Août).

La reprise des entraînements est prévu le 21 Août, alors ce sera Nans Souchon qui assurera “l’intérim”. Il prendra en quelque sorte le rôle d’adjoint coach en attendant l’arrivée de l’entraîneur.

Avec François Faure, nous comptons sur leurs expériences pour la cohésion de l’équipe et ainsi épauler Juho.

L’ancien rugbyman David Bory revient à la préparation physique.



HH : Des matchs de préparation en vue ?



FD : Bien-sûr, c’est important pour la préparation de l’équipe. Les dates ne sont pas encore fixées d’autant que certains week-ends seront bloqués du fait de stages nationaux pour les arbitres qui seront alors indisponibles. Il n’y en aura pas beaucoup mais on devrait rencontrer nos voisins Roannais et on espère Lyonnais.



HH : Maintenant les clubs de Roanne, Lyon et Clermont-Ferrand évoluent tous les 3 au même échelon national. Cela a-t-il pu remettre en cause l’entente HCLR pour le hockey mineur ?



FD : Absolument pas, nous avons renouvelé notre entente pour 3 ans. Il faut rappeler qu’elle ne concerne que le hockey mineur U15, U17 et U20. Les 3 équipes premières des clubs composant l’entente jouant au même niveau, il ne peut être question d’une entente du style de Mulhouse-Strasbourg-Colmar durant la saison dernière.

Pour autant cela permet de faire des effectifs compétitifs pour jouer le junior élite tout en ayant également du junior excellence.

Nous avons demandé au nouvel entraîneur de s’occuper également des U20.

Pas de changement d’entraîneur pour le hockey mineur, on retrouvera Robert Pospisil et David Foltzer.





Merci à Frédéric DECELLE d’avoir bien voulu répondre à nos questions et espérons pour vous, pour les Sangliers Arvernes et leurs nombreux partisans la meilleure saison possible.

Nous ne manquerons pas vers la rentrée de septembre de vous solliciter à nouveau accompagné du nouvel entraîneur afin de connaître plus précisément les objectifs du club pour 2023/2024.





Interview réalisée par Patrick POITRINEAU

Le vendredi 6 Août 2023





