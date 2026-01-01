Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Autour du hockey Hockey sur glace - Entretien avec Philippe Candeloro Lors de la Finale de la Coupe de France de hockey sur glace 2026, Philippe Candeloro présent à l'événement et sollicité par notre équipe Hockey Hebdo TV a bien voulu répondre à une interview expresse. Paris (Accor Arena), Hockey Hebdo Guillaume Schwab - Yves Le Guillerm - Gaëtan Boucheret le 13/02/2026 à 11:30 Tweeter



Au-delà de ses résultats sportifs, Philippe Candeloro a contribué à populariser le patinage artistique en France grâce à son approche accessible et divertissante de la discipline. Après sa carrière compétitive, il s’est tourné vers les galas, les spectacles sur glace et les médias. Il est aujourd’hui un consultant et commentateur reconnu, notamment il l'a été pour France Télévisions lors des grandes compétitions internationales et des Jeux olympiques.



Personnalité spontanée et passionnée, il reste l’un des sportifs français les plus marquants de sa génération dans le monde des sports d’hiver.



Photographe © Yves Le Guillerm



Présent à l'Accor Arena lors de la Fianle de Coupe de France de hockey sur glace 2026, c'est avec une certaine pointe d'humour que l'équipe Hockey Hebdo Tv l'a abordé afin qu'il nous consacre un petit entretien expresse. Certes certains ne manqueront pas de dire c'est qu'il est en campagne électorale qu'il s'est bien prété à cette interview mais nous lui avons fait aborder un sujet qui concerne tout les passionnés de sports de glace et qui nous touchent de plein fouet, les fermmetures de patinoires.





Interpelé par notre cadreur avec une pointe d'humour ce dernier lui demandant s'il ne risquait pas de disparaitre des feux de projecteurs avec la fermeture des patinoires portant son nom. Philippe répondant du tac au tac avec un large sourire : " il y a encore de la marge sur les 4 qui ont portées ou portent mon nom".

Et de là nous avons emboité le pas pour l'interview vidéo que nous vous proposons.





Avec tous nos remerciement à Philippe pour nous avoir consacré de son temps pour cet entretien non préparé et réalisé dans la bonne humeur.



Pour information Patinoires portant le nom de Philippe Candeloro Philippe Candeloro, l’un des patineurs artistiques français les plus populaires et charismatiques (double médaillé de bronze aux Jeux olympiques), a donné son nom à plusieurs patinoires en France en reconnaissance de son impact sur le sport et la culture du patinage : Patinoire Philippe-Candeloro à Colombes (Hauts-de-Seine — Île-de-France)

La patinoire municipale de Colombes, où Philippe a commencé à patiner à l’âge de 7 ans, a été renommée en son honneur en 2018.

NB : elle a malheureusement fermé en 2024 en raison de coûts de rénovation jugés trop élevés par la municipalité. Patinoire municipale Philippe Candeloro à Samoëns (Haute-Savoie)

Équipement actif dédié aux loisirs et événements sur glace, également nommé en hommage au champion. Philippe Candeloro Ice Skating Rink à Valloire (Savoie)

Une patinoire qui porte officiellement son nom dans cette station des Alpes françaises. Patinoire Philippe Candeloro à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales)

👉 Au total, au moins quatre patinoires en France portent (ou ont porté) officiellement le nom de Philippe Candeloro.







Photographe © Yves Le Guillerm

