Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Suisse - Divers Hockey sur glace - F. Marcuzzi : « La volonté est de proposer une équipe dans chaque catégorie junior et adulte » Les trois principaux clubs amateurs de la région genevoise, Genève-Servette Association, CP Meyrin et, notre partenaire, HC Trois-Chêne, ont décidé d'une entente. Le club issu de cet accord évoluera en 1ère ligue sous le nom du HC Meyrin-Genève et jouera à la patinoire des Vergers. Ne s’agissant que d’une partie transitoire d’un projet global en faveur des joueurs de la région, la rédaction suisse de Hockey Hebdo a rencontré début juillet, Fabrizio Marcuzzi, Président du HC Trois-Chêne, pour en savoir plus. Restaurant Les Brasseurs, Genève, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 04/10/2020 à 20:00 Tweeter PARTENARIAT AVEC LE

HOCKEY CLUB TROIS-CHÊNE HC Trois-Chêne Les jeunes du HC3C pourront rester dans le canton Mise en place

Il s’agit d’une entente qui est une partie d’un projet plus ambitieux, pour le hockey genevois. Tout a commencé en 2001, avec la montée du Genève-Servette HC en LNA, puis avec la création de l’Association Genève Futur Hockey, en 2011, avec une structure « Elite ».



Dès 2012, il a été décidé de monter un projet en faveur de la formation de l’élite et des discussions ont débuté entre les trois clubs. Ces échanges étaient pilotés par le directoire de la SA et il faut reconnaitre qu’il n’est pas toujours aisé de changer : il faut convaincre et fédérer pour faire avancer les choses. La mise en place a été longue, il a fallu intégrer beaucoup de paramètres afin de tenir compte du questionnement des clubs.



Cette mise en place s’est concrétisée en 2018 : l’Association Genève Futur Hockey, soutenue financièrement par l’État et la Ville de Genève, a été reprise par le directoire des clubs (ndlr : Patrice Butty pour le CP Meyrin, Fabrizio Marcuzzi pour le HC Trois-Chêne, Christophe Stucki pour le Genève-Servette HC SA et José Fernandes pour le Genève-Servette HC Association et présidée par Patrick Bouvier).



La géographie particulière du canton (Trois-Chêne/Rive-Gauche, CP Meyrin/Rive-Droite et les Aiglons au centre-ville) permet aux joueurs de la catégorie junior de se former en tenant compte de leur situation dans le canton et ensuite d’intégrer l’Association Genève Futur Hockey sur la base d’un processus sportif commun.



Il y a deux saisons (2018-2019), malgré la tombée du CP Meyrin en 2e ligue, une autre partie du projet continuait de se mettre en place : avoir une équipe dans chaque niveau adulte. Les trois clubs échangent, depuis 2018 précisément, sur cette base. La collaboration entre Meyrin et l’Association Genève-Servette HC a pu être finalisée pour la saison (2020-2021) et la montée simultanée en 2ème ligue du HC Trois-Chêne a permis de répondre à cette attente. Tous les clubs travaillent pour la région et avoir deux teams en 4e division n’était pas viable. À terme, l’objectif pour les adultes est d’avoir : CP Meyrin en 1e ligue, Trois-Chêne en 2e ligue et Trois-Chêne et Meyrin en 3e ligue.



Discussions

Les infrastructures sportives pour la formation à la pratique du hockey sont communales et l’Etat soutient la relève pour l’élite. L’Association cantonale genevoise de hockey, présidée par Patrick Magnusson, travaille principalement sur les sélections U12-U13-U14 en collaboration avec chaque club et l’association cantonale fribourgeoise. Vu le nombre de partenaires, il est primordial d’avoir des discussions régulières sur tous les sujets touchant au hockey et permettre ainsi son développement dans la meilleure harmonie possible. La Regio League, qui est l’organe décisionnel, est aussi une composante importante et avoir des échanges est aussi essentiel dans le projet qui est mené. HC Trois-Chêne La patinoire de Sous-Moulin continuera d'accueillir des matchs



Futur

Entre 1'200 et 1’500 licenciés sont actuellement actifs dans le canton mais environ 30% de plus seraient attendus les prochaines saisons, afin de garantir une pérennité au projet. Pour travailler avec 2'000 licenciés, il sera nécessaire de collaborer avec les surfaces de glaces éphémères (Plan-les-Ouates, Bernex, par exemple) présentes dans les communes. Le canton pilote le projet de la nouvelle patinoire pour l’équipe professionnelle. Dans l’axe Genève-Lausanne-Fribourg (environ 150 km), il y a trois clubs d’élite et il est important de conserver les joueurs dans la région. Toutes les tranches d’âges sont concernées et « nous avons à cœur d’offrir des prestations de qualité et assurer le développement pour la pratique du hockey sur glace ».



N'ayant pas forcément de modèles, un grand travail de fond a été réalisé, une convergence avec les autres clubs a été trouvée sur plusieurs aspects (identité, mentalité, sportif…) et une nouvelle génération de joueur arrive. Cette génération semble ne pas poser de problèmes particuliers à jouer pour un maillot et de représenter le canton de Genève si nécessaire.



Actuellement, trois infrastructures sportives existent sur le canton avec un total de cinq plans de glace. La réalisation du projet du Trèfle-Blanc permettrait non seulement d’offrir une enceinte pour l’équipe professionnelle, mais également d’améliorer l’organisation sportive du projet cantonal entre les clubs.



« La pyramide est là, le rôle de notre club est d’être formateur et nous sommes dans un grand esprit de collaboration. Le sport est vecteur de beaucoup de choses positives et nous y participons à notre échelle. » conclut Fabrizio Marcuzzi.



La rédaction suisse de Hockey Hebdo remercie vivement Diane Sulliger, coordinatrice administrative et technique, et Fabrizio Marcuzzi, Président du club thônesien d’avoir permis cette entrevue et souhaite à tout le HC Trois-Chêne et aux clubs partenaires, une belle saison 2020-2021. Il s’agit d’une entente qui est une partie d’un projet plus ambitieux, pour le hockey genevois. Tout a commencé en 2001, avec la montée du Genève-Servette HC en LNA, puis avec la création de l’Association Genève Futur Hockey, en 2011, avec une structure « Elite ».Dès 2012, il a été décidé de monter un projet en faveur de la formation de l’élite et des discussions ont débuté entre les trois clubs. Ces échanges étaient pilotés par le directoire de la SA et il faut reconnaitre qu’il n’est pas toujours aisé de changer : il faut convaincre et fédérer pour faire avancer les choses. La mise en place a été longue, il a fallu intégrer beaucoup de paramètres afin de tenir compte du questionnement des clubs.Cette mise en place s’est concrétisée en 2018 : l’Association Genève Futur Hockey, soutenue financièrement par l’État et la Ville de Genève, a été reprise par le directoire des clubs (ndlr : Patrice Butty pour le CP Meyrin, Fabrizio Marcuzzi pour le HC Trois-Chêne, Christophe Stucki pour le Genève-Servette HC SA et José Fernandes pour le Genève-Servette HC Association et présidée par Patrick Bouvier).La géographie particulière du canton (Trois-Chêne/Rive-Gauche, CP Meyrin/Rive-Droite et les Aiglons au centre-ville) permet aux joueurs de la catégorie junior de se former en tenant compte de leur situation dans le canton et ensuite d’intégrer l’Association Genève Futur Hockey sur la base d’un processus sportif commun.Il y a deux saisons (2018-2019), malgré la tombée du CP Meyrin en 2ligue, une autre partie du projet continuait de se mettre en place : avoir une équipe dans chaque niveau adulte. Les trois clubs échangent, depuis 2018 précisément, sur cette base. La collaboration entre Meyrin et l’Association Genève-Servette HC a pu être finalisée pour la saison (2020-2021) et la montée simultanée en 2ligue du HC Trois-Chêne a permis de répondre à cette attente. Tous les clubs travaillent pour la région et avoir deux teams en 4division n’était pas viable. À terme, l’objectif pour les adultes est d’avoir : CP Meyrin en 1ligue, Trois-Chêne en 2ligue et Trois-Chêne et Meyrin en 3ligue.Les infrastructures sportives pour la formation à la pratique du hockey sont communales et l’Etat soutient la relève pour l’élite. L’Association cantonale genevoise de hockey, présidée par Patrick Magnusson, travaille principalement sur les sélections U12-U13-U14 en collaboration avec chaque club et l’association cantonale fribourgeoise. Vu le nombre de partenaires, il est primordial d’avoir des discussions régulières sur tous les sujets touchant au hockey et permettre ainsi son développement dans la meilleure harmonie possible. La Regio League, qui est l’organe décisionnel, est aussi une composante importante et avoir des échanges est aussi essentiel dans le projet qui est mené.Entre 1'200 et 1’500 licenciés sont actuellement actifs dans le canton mais environ 30% de plus seraient attendus les prochaines saisons, afin de garantir une pérennité au projet. Pour travailler avec 2'000 licenciés, il sera nécessaire de collaborer avec les surfaces de glaces éphémères (Plan-les-Ouates, Bernex, par exemple) présentes dans les communes. Le canton pilote le projet de la nouvelle patinoire pour l’équipe professionnelle. Dans l’axe Genève-Lausanne-Fribourg (environ 150 km), il y a trois clubs d’élite et il est important de conserver les joueurs dans la région. Toutes les tranches d’âges sont concernées et « nous avons à cœur d’offrir des prestations de qualité et assurer le développement pour la pratique du hockey sur glace ».N'ayant pas forcément de modèles, un grand travail de fond a été réalisé, une convergence avec les autres clubs a été trouvée sur plusieurs aspects (identité, mentalité, sportif…) et une nouvelle génération de joueur arrive. Cette génération semble ne pas poser de problèmes particuliers à jouer pour un maillot et de représenter le canton de Genève si nécessaire.Actuellement, trois infrastructures sportives existent sur le canton avec un total de cinq plans de glace. La réalisation du projet du Trèfle-Blanc permettrait non seulement d’offrir une enceinte pour l’équipe professionnelle, mais également d’améliorer l’organisation sportive du projet cantonal entre les clubs.« La pyramide est là, le rôle de notre club est d’être formateur et nous sommes dans un grand esprit de collaboration. Le sport est vecteur de beaucoup de choses positives et nous y participons à notre échelle. » conclut Fabrizio Marcuzzi.La rédaction suisse de Hockey Hebdo remercie vivement Diane Sulliger, coordinatrice administrative et technique, et Fabrizio Marcuzzi, Président du club thônesien d’avoir permis cette entrevue et souhaite à tout le HC Trois-Chêne et aux clubs partenaires, une belle saison 2020-2021. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo