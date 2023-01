Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - FINALE CDF : Réactions Grenobloises Réactions grenobloises après leur victoire Paris Accor Arena, Hockey Hebdo Yves Le Guillerm, Guillaume Schwab, Gaëtan Boucheret le 31/01/2023 à 10:00 Tweeter Réactions grenobloises après leur victoire Nicolas Deschamps

#17 Attaquant des Brûleurs de Loups de Grenoble



Dylan Fabre

#78 Attaquant des Brûleurs de Loups de Grenoble





Damien Fleury

#10 Attaquant des Brûleurs de Loups de Grenoble





Jyrki Aho

Coach des Brûleurs de Loups de Grenoble





Coach, félicitations pour avoir remporté cette Coupe de France. Qu’avez-vous pensé de ce match ?



Cela n’a pas été un match facile. Ça a été très disputé, notamment parce qu’ils ont eu les premières occasions et ont ouvert le score. Puis Gap a marqué dans le second tiers, donc on s’est retrouvés avec deux buts de retard. Mais nous avons su trouver un moyen pour revenir dans le match et on a eu un 5 contre 3 dans le troisième tiers qui nous a permis de faire la différence. On a été très efficaces dans cette situation de jeu, c’était également le cas à l’entraînement. On a su prendre l’avantage immédiatement après avoir égalisé. C’est la caractéristique de notre équipe, on sait comment trouver un moyen pour gagner les matches même si nous ne sommes pas dans notre meilleur jour.



Parmi les choses que l’on retient de ce match, il y a notamment le fait que vous n’avez pas réussi à marquer à 5 contre 5 mais avez fait la différence à trois reprises en supériorité numérique. C’était vraiment ça la clé de cette rencontre ?



Oui bien sûr. Quand on parle d’un match, toutes les situations de jeu comptent. Aujourd’hui nous avons pu jouer en supériorité numérique, nous procurer des occasions et être efficaces. Nous le sommes aussi en Ligue Magnus ces derniers temps et cela donne bien évidemment de la confiance aux joueurs.



Cela faisait longtemps que Grenoble n’avait pas gagné la Coupe de France à Bercy, que signifie ce titre pour vous et pour la ville de Grenoble ?



En ce qui me concerne cela signifie beaucoup. Pour moi, mais aussi beaucoup pour notre président et pour notre équipe. Gagner la Coupe de France était l’un de nos objectifs cette saison. Je voudrais saluer aussi les gens dont on ne parle pas assez tels que notre staff technique, notre préparateur physique, toutes les personnes qui travaillent beaucoup avec notre équipe chaque jour. Je remercie toutes les personnes qui ont travaillé toute la saison pour cet objectif, même si nous avons encore d’autres objectifs devant nous !

Jacques Reboh

Président des Brûleurs de Loups de Grenoble





Jakub Stepanek

#30 Gardien des Brûleurs de Loups de Grenoble

Jakub, félicitations pour votre victoire aujourd’hui. Qu’as-tu pensé de ce match ?



Cela n’a pas été facile, tout particulièrement pour moi parce que je n’ai pas eu beaucoup de tirs à arrêter. Il y a juste eu quelques situations dangereuses devant ma cage... On était menés deux à zéro, donc à la fin on peut s’estimer heureux d’avoir pu l’emporter et soulever cette coupe.



C’est la première fois que tu remportes ce trophée. Tu as donc désormais tout gagné en France. A quel point cela compte pour toi ?



Oui je suis heureux bien sûr. C’était l’un de nos objectifs cette saison. On est très contents de l’avoir fait parce que ce n’était pas facile. L’adversité était importante, même lors des tours précédents. On est donc heureux de remporter ce trophée.



Vous êtes toujours en tête au classement de la Ligue Magnus. Est-ce que tu penses qu’il est

vraiment important de terminer la saison régulière à la première place avant d’entamer les

playoffs ?



Oui bien sûr, mais je n’ai pas une boule de crystal donc je ne peux pas voir comment se déroulera la fin de la saison... Dans tous les cas, je pense que l’on finira premiers ou deuxièmes. Mais oui c’est toujours mieux de finir en tête pour pouvoir commencer toutes les séries à domicile.



Est-ce que c’était la première fois que tu jouais dans cette patinoire de l’AccorArena ? Si

oui, comment as-tu vécu la rencontre ici dans la plus grande patinoire de France ?



Oui c’était la première fois. C’est une très belle salle, même si elle n’est pas dédiée au hockey sur glace toute l’année et qu’il s’agit d’une arène multi-fonctions. De mon point de vue sur la glace, j’ai trouvé que l’éclairage était trop sombre. J’ai parfois perdu le palet des yeux. Cela n’a donc pas été si facile que ça, mais c’était tout de même intéressant de jouer dans cette grande salle qui a notamment accueilli les Championnats du monde (ndlr : en 2017)



Maxim Lamarche

#58 Attaquant des Brûleurs de Loups de Grenoble



