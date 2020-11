Hockey sur glace - Division 1 : Marseille (Les Spartiates) Hockey sur glace - Inquiétudes d'un président Face à une actualité paralysante, le Président des Spartiates fait part de ses inquiétudes lors d'une interview réalisée par FBR Productions. Marseille, Hockey Hebdo FBR Productions le 01/11/2020 à 18:30 Tweeter La situation sanitaire actuelle paralyse la France. En effet les activités sportives en salle sont interdites sauf pour les professionnels et le hockey sur glace n'est pas épargnée avec un gel des compétitions pour 4 semaines voir plus. alors les président de clubs s'interrogent et l'un d'eux s'exprime sur le contexte et fait part de ses inquiétudes sur le Facebook des "Spartiates de Marseille"













