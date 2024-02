Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Equipes de France Hockey sur glace - Interview d'Alice Chevrier - EDF féminine U16 Après la victoire des Bleus à Epinal, au tournoi des quatre nations, nous avons rencontré Alice Chevrier, spinalienne et membre de l'équipe de France féminine U16. Epinal, Hockey Hebdo Stéphane Claudez le 11/02/2024 à 20:00 Tweeter Bonjour Alice, Peux-tu te présenter en quelques mots, aux lecteurs de Hockey Hebdo ?

Alice Chevrier, je suis née le 10/03/2009 à Epinal. Je joue à Epinal dans l’équipe U15 Elite et suis actuellement les cours, en 3ème au collège Clémenceau, section sportive à Epinal. Jour d'entraînement





Pour quelle raison as-tu décidé de jouer au hockey et à quel âge as-tu commencé à pratiquer ce sport ? J’ai commencé à l’âge de 5 ans en 2014. J’hésitais entre différents sports et je me suis lancée dans le hockey, en suivant deux copains qui pratiquaient.





Pourquoi le poste de gardienne ?

Lorsque je suivais les matchs de l’équipe première d’Epinal en Ligue Magnus, j’étais impressionnée par le gardien Andrej Hocevar. Je me suis alors tournée vers ce poste si particulier et par le biais de Michel Célestin et d’Yvan Charpentier, j’ai définitivement décidé d'être gardienne.













Quelles sont selon toi, les qualités nécessaires pour évoluer à ton poste ?

Il faut être concentrée, ne pas avoir peur de l’impact du palet et ne pas se déstabiliser après un but encaissé. C'est également important de pouvoir analyser le jeu.





Quelle est ta joueuse, ou ton joueur préféré(e) et gardienne préférée ?

J’aime beaucoup Marc-André Fleury qui vient de battre le record des matchs disputés par un gardien. Carey Price était l’un de mes favoris et je suis fan de Juuse Saros, des Predators de Nashville. Le maillot de l'équipe de France





Quelles valeurs aimes-tu dans le sport en général et plus particulièrement, dans le hockey ?

Le partage d’une passion autour du sport et développer la rage de gagner avec l’équipe.



Comment parviens-tu à gérer ton sport et tes études ?

Je reste concentrée sur mes cours et suis les entraînements, chaque soir après le collège





Tu as effectué un stage au Canada, ainsi que le regroupement pour les sélections en équipe de France. Peux-tu nous faire part de ces deux expériences ?

Au Canada, j’ai eu la chance d’avoir pu bénéficier d'entraînements avec Stéphane Waite (entraîneur de Carey Price et champion NHL en 2010 et 2013 avec Chicago). J’ai également découvert l’importance du hockey au Canada. Les québécois sont très accueillants et vivent pour ce sport. Les gens se promènent dans la rue avec des maillots de hockey et ce sport est omniprésent dans les restaurants et les bars.

A Cergy, j’ai découvert l’équipe de France, la fierté de porter le maillot et toutes les responsabilités qui pèsent, en tant que représentante de notre pays.



Comment as-tu vécu ta sélection pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2024, à Gangwon ?

J’étais très heureuse d’être sélectionnée et consciente de ce privilège. J’ai pu découvrir la Corée, l’Olympisme et les infrastructures sur Gangwon



Peux-tu nous partager ton expérience avec les Bleuettes à Gangwon ?



Nous avons été accueillies très chaleureusement par les coréens (public,bénévoles) et c'était très agréable à vivre.



Programme type du jour de match :

- lever vers 8h30

- morning skate de 45 minutes

- temps de repos

- repas vers 13h

- meeting d’avant match

- départ pour la patinoire 1h15 avant le match

- match

- retour au village

- repas

- temps calme



Tourisme : visite de Gangwon, petit tour sur la plage à 20mn du village et nous avons vu la finale de la danse sur glace.



Echange avec les autres athlètes : Nous avons pu échanger des pins avec les athlètes d’autres sports et venant d’autres pays, pratiquant le hockey ou d’autres sports. Alice Chevrier avec Stéphane Waite



Quels sont tes objectifs à court et moyen terme, dans le hockey ?

Je veux continuer à progresser, pour performer dans le championnat U17 / U18.

Sur le long terme, j’aimerais poursuivre mes études en université au Etats-Unis ou Canada et mon rêve serait d’évoluer dans la PWHL (ligue pro féminine USA et Canada) !



Merci Alice

Meilleurs vœux de réussite dans le hockey et dans tes études !



Avec l'aimable autorisation, des parents d'Alice © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo