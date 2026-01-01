Hockey sur glace - Ligue Magnus : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - ITW - Carl Mallette - Rouen vs Nice Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Conférence de presse / sl le 31/01/2026 à 12:07 Tweeter © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







