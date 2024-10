Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : Clermont-Ferrand (Les Sangliers Arvernes) Hockey sur glace - ITW Jean-Marc Gonnet Nouveau Président des Sangliers Arvernes Entretien avec Jean-Marc Gonnet récemment élu au poste de Président des Sangliers Arvernes. Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau & Gaëtan Boucheret le 03/10/2024 à 21:00 Tweeter Ancien joueur de hockey à Lyon dans les années 90 en Division 1 & 2. Jean-Marc Gonnet a rejoint la capitale auvergnate il y a une dizaine d’années pour des raisons professionnelles. En passionné de hockey sur glace qu’il est, c’est tout naturellement qu’il s’est tourné vers le club local afin de rester au plus près de son sport de prédilection. Il rejoint très vite la section loisir et en devient responsable depuis 2017. Très naturellement il s’investit pleinement dans sa tâche et fort de son investissement lors de la dernière Assemblée Générale et après une mûre réflexion, il accepte la Présidence du club malgré la tourmente dans lequel ce dernier se trouve avec un passif dans les comptes.



HOCKEY HEBDO REMERCIE JEAN-MARC POUR SA GENTILLESSE ET SA FRANCISE LORS DE SON ENTRETIEN AVEC SES CORRESPONDANTS













© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur