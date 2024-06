Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Equipes de France Hockey sur glace - ITW Justin Addamo - Un attaquant prometteur Entretien avec Justin Addamo, un attaquant prometteur de passage en ses terres natales entre compétitions et préParation. Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 08/06/2024 à 07:00 Tweeter Justin Addamo, né en région clermontoise, commença fort jeune le hockey sur glace au sein du club de Clermont-Ferrand, suivi plus tard par ses jeunes frères. Il se distingua très vite de ses camarades tant par son physique que son talent, si bien qu’il partit dès sa 14ème année pour le centre de formation de Rouen. Il y remporta de nombreux titres et surtout put connaître ses premières sélections dans les différentes équipes de France, du mineur jusqu’aux U20 avec lesquels il participa aux championnats du Monde. Tête aussi bien faite que pleine et attiré par le rêve américain, il réussi à intégrer une université américaine, en l’occurrence l’université Robert Morris à Pittsburgh puis Rensselaer Polytechnic Institute, pour allier le hockey et les études. Sorti diplômé, il n’en garde pas moins l’espoir d’intégrer la prestigieuse ligue nord américaine, la NHL et cela d’autant plus qu’il est repéré par la franchise des Pittsburgh Pinguins. Ainsi depuis 2 saisons, il navigue entre l’ECHL et la AHL au sein de l’équipe de Scaton Penguins, filiale des Pittsburgh Pinguins. Le rêve reste donc à portée de main mais déjà une belle satisfaction s’accomplissait puisque l’entraîneur national Philippe Bozon a décidé depuis 2023 d’en faire une pièce importante de l’équipe de France. Justin vient donc de vivre ses 2èmes championnats du Monde élite où il participa grandement à la victoire sur la Pologne et par la même au maintien de l’équipe de France parmi les 16 meilleures nations. Avant d’enchaîner avec la préparation de l’équipe de France pour le TQO de fin août-début septembre, il nous a fait l’honneur de nous accorder un entretien lors de son passage dans sa famille restée en Auvergne.











