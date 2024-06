Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Equipes de France : France (Team France Women) Hockey sur glace - ITW Vincent Llorca - Vocation défenseur Entretien avec Vincent Llorca, dont la vocation est de défendre, de passage en ses terres natales entre compétitions et préparation, il a bien voulu consacrer un peu de son temps à Hockey Hebdo pour une courte interview. Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 19/06/2024 à 19:47 Tweeter ITW Vincent Llorca

Solide gaillard d’1 mètre 93, Vincent Llorca est depuis quelques saisons un défenseur référence de la ligue Magnus, si bien qu’il est régulièrement appelé depuis 3 saisons par l’entraîneur national Philippe Bozon pour les championnats du Monde.



Cet auvergnat pur jus donna ses premiers coups de patins non pas à Clermont-Ferrand ni même au Canada malgré sa double nationalité qu’il tient de son père, mais dans le Sancy au Mont-dore, célèbre station thermale et de sports d’hiver du Puy-de-Dôme. Hélas les limites de la petite patinoire montdorienne font que très vite il rejoint le club voisin plus structuré celui des Sangliers Arvernes. Il y évolue jusqu’à ses 17 ans avant de rejoindre le centre de formation de Grenoble pour 2 saisons.



De son cours passage dans le Dauphiné il y connait ses premières sélections en équipe de France U18 et ses premières apparitions en ligue Magnus. Profitant des facilités que lui donnaient sa double nationalité, il part à 19 ans en Ontario en CCHL avant d’intégrer une université canadienne, Laurentian University, pour 4 saisons.



S’il connait aussi les joies de l’équipe de France U20 lors de ses années canadiennes, il doit attendre son retour en 2017 dans le championnat élite français pour être véritablement testé en sélection nationale et encore 3 ans pour participer à ses premiers championnats du Monde élite.



D’abord arrivé pour une saison à Epinal puis une autre à Lyon en Ligue Magnus, Vincent évolue désormais depuis 5 saisons à Angers où il est un élément important de la défense des Ducs.



De passage chez lui en auvergne, Vincent a bien voulu consacrer à hockey Hebdo un peu de son temps pour une petite interview entre compétitions et préparations nationales et internationales.



