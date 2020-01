Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Jeux olympiques Hockey sur glace - JOJ 2020: Réaction d'après-match - Suisse-USA En marge du premier match masculin Suisse-USA aux JO de la Jeunesse, Stéphane Blaser, entraîneur des gardiens, nous a accordé une courte entrevue. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 20/01/2020 à 10:12 Tweeter Yves Seira Stéphane... Quelle est ton analyse sur ce match ?

Les Etats-Unis étaient clairement bien meilleurs que nous. On n'a pas à rougir de la défaite et les gars se sont battus jusqu'au bout, mais on avait beaucoup plus fort que nous en face.



Comment est-ce qu'on prépare des gardiens de 15-16 ans à jouer devant 7'000 personnes ? Les Etats-Unis étaient clairement bien meilleurs que nous. On n'a pas à rougir de la défaite et les gars se sont battus jusqu'au bout, mais on avait beaucoup plus fort que nous en face. Ils en ont pas l'habitude, si tout va bien il y a 50-100 spectateurs dans le public. Il nous fallait travailler sur le jeu, avant les éléments extérieurs et on s'est concentré sur leurs points forts.



Un mot sur la prestation d'Alessio ?

Il a eu une très bonne prestation. On a vu que sur pression, il s'est montré moins agressif dans son placement, mais nous a sauvé en tout cas 3 buts.



À quoi faudra-t-il faire attention, demain, face à la Finlande ?

On a eu tendance à se débarasser du puck et on manquait de rapidité. Les pénalités nous ont aussi bien coupé les jambes. La Finlande est un peu moins forte que les Américains, mais il faudra être présent à 120%. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo