Hockey sur glace - Laurent Bougro : « Il est très important pour nous que les jeunes aient plaisir à venir à la patinoire s'entrainer » Après une année chez les Diables Rouges de Briançon, Laurent Bougro est revenu s'installer en Suisse. Son club ? Le Hockey Club Villars 1908, nouveau-né du Villars HC, dans les alpes vaudoises, club suisse légendaire s'il en est, en pleine reconstruction. La rédaction suisse de Hockey Hebdo a donc rencontré le nouveau Youth Hockey Supervisor du Mouvement Junior du HC Villars 1908, pour mieux comprendre. Restaurant Le Sporting, Villars-sur-Ollon, Suisse, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 07/09/2020 à 10:00 Laurent Bougro Laurent est de retour sur la glace, avec des plus grand... HH: Premièrement, merci Laurent d'accorder du temps aux lecteurs de Hockey Hebdo. Peux-tu te présenter ?

LB: Je m’appelle Laurent Bougro, j’ai 46 ans, je suis l’entraineur principal du Mouvement Junior du HC Villars 1908 et suis actif dans le hockey depuis tout petit et entraine depuis l’âge de 17 ans et ai trois garçons (ndlr : Jordann à Fribourg-Gottéron, Benjamin et Kristolan au mouvement junior Lausanne 4 Clubs).



Parle-nous de ta dernière saison à Briançon...

J’étais responsable principal des U15 Elite et U17 Elite et de toute la filière de formation des Diables Rouges. En France, un entraineur principal doit être partout, heureusement les bénévoles étaient très impliqués et cela s’est relativement bien passé. J’avais une très bonne planification pour m’occuper de toutes mes équipes, je passais beaucoup de temps à la patinoire, J’ai aussi tenté d’amener ma philosophie au club et heureusement j’étais appuyé par un autre entraîneur professionnel (50%). Je passais beaucoup de temps à la patinoire et j’avais du temps pour m’occuper des tous mes joueurs. Pour tout le monde, une des contraintes assez lourdes était les déplacements. Parfois, nous faisions 1'000 km en un week-end pour un match, cela pesait, mais cela s’est bien passé.



Un ou deux bons souvenirs ?

Notre équipe U15 Elite, avec laquelle il y avait une ligne staff-parents-joueurs compétitrice et nous avions pu rivaliser avec des clubs comme Grenoble, je garde vraiment un bon souvenir de la génération 2005-2006. Avec les tout-petits et les U9, c’est toujours un grand plaisir de les voir sur la glace.



Pourquoi être revenu en Suisse ?

Je souhaitais vraiment revoir mes enfants jouer… Je viens de passer une année sans les voir jouer et, avec l’arrêt brutal de la saison, j’ai réfléchi et ai pris la décision de revenir en Suisse. Une fois libéré de mon contrat, j’ai été rapidement en contact avec Villars-sur-Ollon et je suis à 100% ici et très content d’être de retour en Suisse. Je travaillerai comme professeur de sport en parallèle dans une école du premier cycle (école primaire/secondaire), car j’ai déjà l’expérience dans ce domaine et ai les diplômes pour pouvoir le faire.



Comment se passent tes premiers pas ici ?

J’ai été très bien accueilli par le Comité, ils m’ont donné carte blanche pour pouvoir travailler. J’écoute beaucoup le directoire pour pouvoir m’adapter. Il y a certaines choses qui ne sont pas dans mon cahier des charges, mais que je fais tout de même, car le Villars Hockey Club est un club familial. Je suis vraiment bien ici.



Quel est le cahier des charges d’un Youth Hockey Supervisor au MOJU du HC Villars 1908 ? Laurent Bougro ... et des plus petits

Le cahier des charges est assez complet, cela va de l’organisation des vestiaires, notification des présences ou organisation des tournois. Aussi, on proposera des tournois internes et des entrainements supplémentaires, pour donner du temps de glace aux jeunes (ndlr : catégories école de hockey à U11) et quelques activités exceptionnelles (skateathon, Swiss Ice Hockey Day, notamment). Nous sommes au service des jeunes et devons leur apprendre le hockey sur glace et ses valeurs. Un coach bénévole viendra donner un coup de main, il souhaite s’investir dans le hockey et je peux m’occuper seul de tous les niveaux. Aussi, l’encadrement doit être passionné, pour pouvoir donner les bonnes bases aux jeunes. Il faudra s’adapter sur tout le mois de septembre car les joueurs arrivent durant cette période et on ne peut pas encore savoir combien de jeunes nous aurons.



Le Comité du MOJU Villars Hockey Club 1908 a-t-il déjà des objectifs ?

Nous souhaitons consolider les contingents, former et garder les joueurs dans la formation du HC Villars 1908, en proposant des entrainements de qualité, sans griller les étapes. Il est très important pour nous que les jeunes aient plaisir à venir à la patinoire s’entrainer.



Merci beaucoup Laurent pour cette entrevue. As-tu quelque chose à rajouter ?

Merci à Hockey Hebdo d’être venu et d’avoir pris le temps pour nous !



Bonus : Tes prochains objectifs personnels ?

Je suis venu à Villars pour m’occuper du club et pour voir un maximum de matchs de mes enfants. Je fais partie de cette aventure, l’osmose est bonne avec le Comité et les parents. Tout le monde tire à la même corde et c’est ce que je veux aussi transmettre aux enfants.



