Hockey sur glace - LM : Réaction de David Dostal Réaction du coach d'Anglet David Dostal Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 30/09/2021 à 19:58

Hockey Hebdo : Que peut-on dire sur cette rencontre de ce soir.

David Dostal : Que le dragon s’est réveillé, on peut dire ça. Qu’il a mangé de l’orque (rire). Non sincèrement aujourd’hui on est tombé sur une équipe bien plus forte que nous, qui a mis beaucoup de pression d’entrée et nous avons eu déjà beaucoup trop de pénalités. Même si on a bien défendu et bravement, à la fin les forces manquent. On a pris des buts sur des fautes individuelles c’est comme ça. On a réussi à sauver l’honneur en fin de troisième tiers qui était mieux que les deux premiers, peut-être que Rouen à lever le pied aussi. Ce qui est dommage c’est que ce soir on a perdu un de nos meilleurs joueurs, un de nos meilleurs centres sorti sur blessure de plus il nous manquait aussi Batna un gros joueur ce n’est pas des excuses c’est ainsi.

H. H. : Dans votre plan de matchs, vous aviez prévu quoi ce soir au niveau comptable.

D. D. : Bah on avait prévu de gagner sans prétention aucune. Comme tout compétiteur on veut gagner, on voulait rester sur la bonne dynamique de la rencontre face à Mulhouse. On a expliqué aux joueurs que venir jouer à Rouen c’est un immense plaisir de jouer ici, de rencontrer une équipe toujours au sommet donc qu’ils prennent du plaisir. Ce soir on a rencontré une équipe qui sait jouer au hockey. Bon ce soir on a perdu certes mais on va à chaque match vendre chèrement notre peau.



H. H. : Dans cette ligue tout le monde peut battre tout le monde.

D. D. : Oui c’est bien, dans cette ligue les équipes se sont bien renforcées et le championnat va être je pense très équilibré et se sont les petits détails qui vont faire la différence. Bien sûr il y a toujours les trois ténors Rouen, Grenoble et Angers et pour les autres derrières c’est du même niveau tout le monde peut gagner. C’est pour ça que chaque match est important et on ne peut pas dire « tiens aujourd’hui peut-importe on laisse le match » non c’est fini ça.



H. H. : On sait que Anglet n’est pas un ténor « sans etre méchant » l’objectif d’Anglet c’est quoi.

D. D. : Si si tu es méchant (rires), bah ! l’objectif il est simple c’est d’être le mieux placé, de participé aux play-off. Ces dernières saisons on a fini 10ème. Donc oui il faut que l’on aille en play-off. On a recruté des joueurs pour ça, des joueurs qui sont capables de nous aider à obtenir cet objectif-là. Ce qui est beau c’est que l’on peut finir aussi bien quatrième que dernier en espérant ne pas être à cette place là (rires).

H. H. : Tu disais que vous aviez eu beaucoup de prison lors du premier tiers, d’après toi c’est dû à quoi ? Trop de pression ? la peur ?

D. D. : Je ne pense pas que ça soit dû à une pression quelconque, que les joueurs aient eu peur de joueur ici. On a dit aux joueurs au début de la rencontre que la pression était sur les épaules de Rouen suite à leurs deux revers, ce qui arrive rarement à une équipe comme Rouen, ils jouent à domicile avec une obligation de gagner ils ont tout à perdre et nous tout à gagner. Rouen à superbement entamer le match et presser fort et peut-être que certains ont eu peur de mal faire, de ne pas prendre leur responsabilité, du coup ils ne savaient pas sur quel patin jouer et face à une telle équipe bah on est puni.



H. H. : Que peut-on te souhaiter pour la saison à venir.

D. D. : Santé, courage et force et avec Mathieu (Mathieu Cyr son adjoint) on va tout faire pour que Anglet réussisse cette saison et que l’on soit le plus haut possible. Et que l’on soit en play-off



H. H. : Une note d’humour, et si Rouen retrouvait Anglet en finale comme il y a vingt ans ?

D. D. : (gros rire) wahou ! ça sera tellement beau mais je pense que l’on a un immense chemin à faire mais oui on peut rêver (rires).



H. H. : Merci à toi David pour ta disponibilité et je te souhaite que du meilleur.

