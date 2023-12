Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - LM : Rouen- Briançon, réactions d'après match Dans le choc des extrêmes de la 25e journée de Synerglace Ligue Magnus, les Dragons de Rouen ont battu les Diables Rouges de Briançon à l'île Lacroix (6-4). Retrouvez les réactions de Robin Colomban (Briançon), Rolands Vigners (Rouen) et du coach des Dragons Fabrice Lhenry en conférence de presse d'après-match. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 23/12/2023 à 10:29 Tweeter Robin Colomban (attaquant des Diables Rouges de Briançon)



Robin, avec quel sentiment on ressort d'un match comme celui-là où vous revenez de 6-1 à 6-4 ?



C'est clair qu'il y a du positif à prendre. Après dans ce genre de match contre Rouen on ne peut pas se permettre d'être mené 3-0 au bout d'une dizaine de minutes de jeu. L'effort a été correct, on a voulu jouer les soixantes minutes et on a bataillé jusqu'au bout. Il y a du positif sur la fin donc c'est une bonne chose. Il faut que l'on aprenne à gérer les matches car on ne peut pas se permettre de manquer dix ou quinze minutes contre ce genre d'équipe.





Rouen était-il plus friable en fin de match qu'au début ?



Pas forcément, non. Je pense que nous avons mieux joué sur la fin. C'est sûr que si l'on ne se présente pas sur les dix premières minutes la soirée peut être belle pour eux... Mais voilà il faut mettre aussi du crédit pour les Diables Rouges car on a bien bataillé. Dans le troisième tiers, on s'est donné une chance de revenir dans ce match. Après en soi, qu'en face ça joue bien ou pas bien ce n'est pas notre problème. C'est l'effort qui compte. Ce n'était pas le cas au premier tiers, mais cela l'a été sur les quarante dernières minutes.





Vous avez enchaîné de bons résultats en début de saison, mais en ce moment c'est un peu plus compliqué (ndlr : série en cours de désormais neuf défaites d'affilée). Il y a une lutte à trois avec Gap et Anglet en queue de classement. Comment tu vois les choses pour la suite de la saison ?



Oui, cela va être une belle bataille jusqu'au bout. Je pense que l'on a ce qu'il faut dans ce vestiaire pour aller chercher quelque-chose. On a des joueurs qui vont revenir de blessure au fur et à mesure. Moi c'était mon premier match depuis un mois ce soir. Je sais que Lucas Bonnardel et notre capitaine Dimitri Thillet vont revenir bientôt aussi. Voilà, il faut continuer de travailler. Il y a de la qualité dans le vestiaire, cela va payer au bout d'un moment.





Un petit mot sur votre gardien Jan Broz sorti en cours de match. Rien de grave pour la suite du championnat ?



Honnêtement c'est resté entre les médecins. Nous, on n'a pas tellement de nouvelles. Il est là avec nous et il a mangé. Cela a l'air d'aller. Mais nous n'avons pas eu l'avis médical pour le moment. On croise les doigts pour lui, mais Elliot (Lévêque) a fait une belle partie et on sait que ses derniers matches ont été plutôt pas mal... Donc s'il s'avère que Jan ne sera pas prêt pour les prochains matches, on fera confiance à Elliot et cela fera l'affaire.

Rolands Vigners (attaquant des Dragons de Rouen)





Rolands, qu'as-tu pensé de la prestation de ton équipe ce soir ? Vous avez connu un bon départ mais ensuite c'était moins bien...



Oui. Comme tu dis, le début de match était bon. En deuxième, c'était un peu le bazar avec toutes les pénalités que l'on a prises. Ensuite, on a pris cinq minutes consécutives de pénalité. A ce moment-là, on s'est dit qu'on avait une avance confortable puisque l'on menait 6-1, mais nous avons encaissé trois buts ensuite. Ce n'était pas notre meilleur match, mais le plus important est de prendre les trois points. Les gars sont contents dans le vestiaire. Je sais que le coach n'est pas satisfait de ce match, mais parfois c'est comme cela tu sais...





Il y a un certain nombre de joueurs blessés dans l'équipe actuellement (ndlr : absences ce soir de Guimond, Cantagallo, Goncalves, Kytnar, Hascak, Perret et Addamo). Est-ce que tu penses que cela devient compliqué de bien jouer pendant soixante minutes à cause justement de ce manque d'éléments dans le groupe ?



Oui, bien sûr. On peut toujours essayer de trouver des excuses et c'est vrai qu'il nous manque certains joueurs... Mais nous essayons de ne pas nous concentrer là-dessus pour jouer notre jeu. Ce soir ce n'était pas notre meilleur match, mais on se projette sur l'avenir maintenant.





D'un point de vue personnel tu as encore inscrit deux nouveaux buts ce soir et te place parmi les meilleurs buteurs du championnat (ndlr : première place actuellement à égalité avec Tomas Simonsen, 16 buts marqués). Es-tu satisfait de ce début de saison de septembre à décembre ?



Je dirais qu'il y a eu des hauts et des bas. On veut toujours jouer chaque match du mieux que l'on peut, mais il y a parfois des moments où on se sent plus fatigué... Surtout en ce moment avec nos joueurs blessés. Nous jouons parfois avec un effectif réduit, en particulier avant la trève de mi-décembre où nous avons enchaîné de nombreuses rencontres. La fatigue fait que nos matches peuvent être moins aboutis. Comme tu disais, je suis proche de devenir le top scorer de l'équipe mais pour être honnête je ne suis pas du tout concentré sur cela. Ce qui m'importe est de voir l'équipe remporter des matches et que nous conservions la première place du classement.



Fabrice Lhenry (entraîneur des Dragons de Rouen)





Sur son sentiment après ce match à deux visages.



Je ne sais même pas si nous avons été sérieux ne serait-ce que dix minutes... Très déçu de la performance de ce soir. Collectivement, individuellement... Dans les meetings, tout le monde parle de consistance qu'il nous manque pendant les matches. Ce soir, on a été inconstants dans tout. Je ne suis donc vraiment pas satisfait de ce match-là.





Sur les raisons de l'inconstance de son équipe (le manque d'effectif, le manque d'envie...).



On peut toujours chercher des excuses tout le temps. Mais quand c'est le jour du match et que l'on a des responsabilités, on peut faire un minimum. Là on voit que c'est trop juste et qu'il n'y a pas assez de concentration déjà, ce qui limite beaucoup d'actions. Cela aurait pu être un match plaisant à jouer. En jouant correctement et tout en respectant Briançon, on aurait pu se rendre le match beaucoup plus facile... Mais pas du tout. On perd le troisième tiers. Il n'y a pas eu l'effort nécessaire pendant soixante minutes.





Sur l'enchaînement à venir après Noël avec des déplacements à Angers (jeudi 28) puis à Cergy (samedi 30), des équipes contre lesquelles cela ne pardonnera pas.



Cela va dépendre de la volonté. De si on met les paroles que l'on dit en face de ce que l'on fait. Oui, il faudra faire plus. Parler c'est bien, mais agir c'est mieux... Je suis très déçu de tout, de la façon dont on joue... Si l'entraîneur d'Angers analyse ce match pour savoir comment on joue alors je lui souhaite beaucoup de courage pour trouver les systèmes de jeu que l'on a.





Sur le ressenti des joueurs dans le vestiaire ce soir.



Je pense qu'ils ne sont pas conscients justement de ce qu'ils font. C'est malheureux, c'est ce que je leur ai dit. Ils reçoivent des analyses de toutes leurs présences de jeu lors des matches, mais là je leur ai dit que pendant trois jours se serait mieux qu'ils s'analysent eux-mêmes... Qu'ils voient ce qu'ils font, qu'ils prennent le temps de regarder. Il y a eu beaucoup trop de déchets et de mauvaises décisions. Il y en a beaucoup qui ont triché ce soir.





Sur l'arrivée du centre Rob Flick annoncée par le club un peu plus tôt dans la journée.



C'est un centre complet. Il peut jouer aussi bien en power play qu'à quatre contre cinq. Il va déjà nous apporter de la profondeur, parce que l'on voit que l'on en manque beaucoup en ce moment avec six ou sept joueurs en moins. C'est un joueur qui a de l'expérience en AHL, en élite tchèque... On espère qu'il va nous apporter sur la fin du championnat car il n'a pas beaucoup joué cette année donc il va falloir qu'il se remette dans le rythme.





Sur sa date d'arrivée au sein de l'effectif.



Il arrive bientôt, mais entre les tests médicaux, les visas et tout ça on risque de ne pas pouvoir le voir avant le 10 janvier environ.







