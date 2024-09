Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : Nice (Les Aigles) Hockey sur glace - Media Day 2024 : Aigles de Nice A l'occasion du Media Day de la Ligue Magnus le lundi 9 septembre aux Espaces Diderot à Paris, l'ensemble des dirigeants, entraîneurs et capitaines des douze équipes de Ligue Magnus était présent pour répondre aux questions de la presse. Retrouvez dans cet article le contenu de nos entretiens avec les Aigles de Nice : le capitaine Marc-André Lévesque et l’entraîneur Frantisek Stolc. Paris, Espaces Diderot, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 21/09/2024 à 12:06 Tweeter Marc-André Lévesque (capitaine des Aigles de Nice)





Marc-André, comment as-tu vécu l'intersaison des Aigles ? Tu es l’un de ceux qui sont restés et vous avez eu pas mal de changements dans l'équipe. Comment intégrer les nouveaux et quels vont être les objectifs ? Essayer de faire mieux que l'année dernière ? Ce qui ne sera pas facile parce que vous aviez fait déjà un bon parcours…



Ouais non, forcément. Pour moi, ça s'est bien passé. J'ai passé l’été à Nice. J'ai vécu le « mercato » et j'ai vu que l'on allait avoir beaucoup de nouveaux joueurs, un gros renouvellement d'effectif. Pour moi qui retourne au club, c'est un bel objectif je pense d'intégrer les nouveaux, de s'assurer que tout se passe bien. Il est je pense surtout important d'avoir une belle cohésion d’équipe, parce que comme tu dis, je pense qu'avec un nouvel effectif débuter un championnat n'est jamais facile. Il faut donc que, dès le jour un, tout le monde se sente bien et qu'on ait une belle cohésion d'équipe pour essayer de respecter l'objectif qui est de jouer encore les playoffs. Photo : Guillaume Schwab F. Stolc / M-A. Lévesque (Aigles de Nice)



Quelle est ta première impression sur la nouvelle équipe ? Est-ce que tu penses que vous vous êtes plutôt renforcé ? Avez-vous pu garder les éléments principaux de l'équipe, même si on ne peut pas toujours garder les joueurs qu'on voudrait ? Est-ce que cela annonce de belles choses sur la glace par rapport à ce que vous avez déjà fait l'année dernière ?



C'est dur à dire, parce que cela fait que quelques semaines que l'on est ensemble. Forcément, il n’est pas facile de faire un pronostic en disant « oui on va être meilleur » ou « non on ne sera pas meilleur ». Pour l'instant, honnêtement, le groupe vit super bien. On est quand même très proche, donc je pense que, déjà, quand on part comme ça, c'est toujours plus facile de faire de belles choses. Pour l'instant en vrai, tout se passe super bien. La cohésion du groupe, elle est super. On a fait des bons et des moins bons résultats en pré-saison, mais je pense que l’on sera prêt pour le premier jour du championnat et c'est ce qui est important.



Même si 2030 c'est très loin, qu’une carrière ça passe et que l’on ne peut pas se projeter jusque là, le fait que Nice va se doter d'une aréna digne de ce nom, plus grande que la plupart des patinoires françaises, ça montre que Nice peut devenir une grosse ville de hockey et pourquoi pas l'égal de grosses villes comme Rouen ou Grenoble... Est-ce que tu penses que cela peut développer aussi une culture hockey à Nice et que c'est quelque chose d’intéressant ?



Oui, je le pense. Je ne vois pas pourquoi une ville comme Nice n'arriverait pas à attirer beaucoup de partisans ou à avoir un gros club. C'est une grande ville, donc je pense que c'est bien de construire la nouvelle patinoire. Après, ce ne sera que dans quelques années, donc moi je n'y serai sûrement plus... En vrai, je pense que c'est important pour la Ligue aussi, qu’une grande ville comme Nice puisse avoir une belle patinoire, une grande patinoire et forcément avec ça, je pense que ça va devenir une destination très importante dans la Ligue Magnus.



Une question un peu plus personnelle concernant le choix de vie. Qu’est-ce que ça fait de s'entraîner au hockey sur glace et d'être à Nice toute l'année, donc d'être vraiment au soleil ? C'est un peu comme les joueurs qui jouent en Californie en NHL en fait. Comment arriver à mixer ce cadre de vie qui est plus orienté « été » que « hiver » ?



Oui, on s'y habitue quand même rapidement je pense. C'est agréable comme ville, il fait soleil, il fait beau et chaud. C'est vrai que c’est une chance que j'ai de vivre dans un endroit pareil. J'en profite. Comme je dis, il ne me reste plus beaucoup d'années, donc je veux tirer le plus le positif de ça, faire les playoffs et ensuite on verra... C’est vraiment que du bonheur.



Frantisek Stolc (entraîneur des Aigles de Nice)





Coach, quels seront vos principaux objectifs pour cette nouvelle saison avec Nice ? Pensez-vous que le niveau général de l’équipe s’est amélioré par rapport à l’an dernier ?



C’est dur à dire, parce que nous avons entre 70 et 80% de l’équipe composée de nouveaux joueurs. Nous sommes excités et prêts à travailler. L’objectif sera bien sûr d’à nouveau jouer les playoffs. Nous avons donc les anciens objectifs, mais avec de nouveaux joueurs. On verra ce que ça donnera sur la glace.



La saison dernière a été réussie parce que vous avez réussi à jouer les playoffs et avez disputé de belles rencontres face à Rouen en quarts de finale. Comment pensez-vous pouvoir faire mieux ? Bien sûr que les joueurs seront différents, mais d’après ce que vous avez pu analyser de la Ligue Magnus et de la façon dont les équipes jouent, est-ce que vous avez dégagé une manière de travailler qui permettrait d’aller plus loin ?



C’est vrai que désormais je connais mieux les équipes de Ligue Magnus. Je sais de quoi nous avons besoin. Nous devons commencer dès le premier jour à travailler dur et être encore meilleur jour après jour à l’entraînement. Il ne faut pas se projeter en se comparant aux autres au mois de septembre. Nous devons aller match après match et ne se préoccuper que de nous-mêmes. Il faut vraiment se concentrer sur nous et prendre les matches les uns après les autres jusqu’à atteindre un certain nombre de points au classement et alors, à la fin, on pourra être à nouveau qualifiés pour les playoffs.



Une question au sujet des Jeux Olympiques d’hiver 2030 qui devraient avoir lieu à Nice. Il va y avoir une nouvelle patinoire. Pour le moment, vous jouez dans une petite patinoire. Est-ce que cela vous réjouit que le hockey puisse se développer encore et encore dans une grande ville comme Nice jusqu’à pourquoi pas devenir l’une des plus grosses équipes françaises ? Que pensez-vous des perspectives d’avenir des Aigles de Nice ?



Je pense que cela est une excellente nouvelle pour la ville, notamment le fait d’avoir une nouvelle patinoire. Pareil pour le club des Aigles, parce que l’on peut par exemple voir l’exemple de Marseille, qui est également une ville du sud de la France. Si vous allez voir des matches là-bas, vous verrez qu’il y a beaucoup de spectateurs. Je pense que nous pouvons faire de même si nous avons également une grande patinoire. Cela serait un bel endroit pour nos supporters et je pense que cela attirerait du monde pour nous voir jouer.



Ouais non, forcément. Pour moi, ça s'est bien passé. J'ai passé l’été à Nice. J'ai vécu le « mercato » et j'ai vu que l'on allait avoir beaucoup de nouveaux joueurs, un gros renouvellement d'effectif. Pour moi qui retourne au club, c'est un bel objectif je pense d'intégrer les nouveaux, de s'assurer que tout se passe bien. Il est je pense surtout important d'avoir une belle cohésion d’équipe, parce que comme tu dis, je pense qu'avec un nouvel effectif débuter un championnat n'est jamais facile. Il faut donc que, dès le jour un, tout le monde se sente bien et qu'on ait une belle cohésion d'équipe pour essayer de respecter l'objectif qui est de jouer encore les playoffs.C'est dur à dire, parce que cela fait que quelques semaines que l'on est ensemble. Forcément, il n’est pas facile de faire un pronostic en disant « oui on va être meilleur » ou « non on ne sera pas meilleur ». Pour l'instant, honnêtement, le groupe vit super bien. On est quand même très proche, donc je pense que, déjà, quand on part comme ça, c'est toujours plus facile de faire de belles choses. Pour l'instant en vrai, tout se passe super bien. La cohésion du groupe, elle est super. On a fait des bons et des moins bons résultats en pré-saison, mais je pense que l’on sera prêt pour le premier jour du championnat et c'est ce qui est important.Oui, je le pense. Je ne vois pas pourquoi une ville comme Nice n'arriverait pas à attirer beaucoup de partisans ou à avoir un gros club. C'est une grande ville, donc je pense que c'est bien de construire la nouvelle patinoire. Après, ce ne sera que dans quelques années, donc moi je n'y serai sûrement plus... En vrai, je pense que c'est important pour la Ligue aussi, qu’une grande ville comme Nice puisse avoir une belle patinoire, une grande patinoire et forcément avec ça, je pense que ça va devenir une destination très importante dans la Ligue Magnus.Oui, on s'y habitue quand même rapidement je pense. C'est agréable comme ville, il fait soleil, il fait beau et chaud. C'est vrai que c’est une chance que j'ai de vivre dans un endroit pareil. J'en profite. Comme je dis, il ne me reste plus beaucoup d'années, donc je veux tirer le plus le positif de ça, faire les playoffs et ensuite on verra... C’est vraiment que du bonheur.C’est dur à dire, parce que nous avons entre 70 et 80% de l’équipe composée de nouveaux joueurs. Nous sommes excités et prêts à travailler. L’objectif sera bien sûr d’à nouveau jouer les playoffs. Nous avons donc les anciens objectifs, mais avec de nouveaux joueurs. On verra ce que ça donnera sur la glace.C’est vrai que désormais je connais mieux les équipes de Ligue Magnus. Je sais de quoi nous avons besoin. Nous devons commencer dès le premier jour à travailler dur et être encore meilleur jour après jour à l’entraînement. Il ne faut pas se projeter en se comparant aux autres au mois de septembre. Nous devons aller match après match et ne se préoccuper que de nous-mêmes. Il faut vraiment se concentrer sur nous et prendre les matches les uns après les autres jusqu’à atteindre un certain nombre de points au classement et alors, à la fin, on pourra être à nouveau qualifiés pour les playoffs.Je pense que cela est une excellente nouvelle pour la ville, notamment le fait d’avoir une nouvelle patinoire. Pareil pour le club des Aigles, parce que l’on peut par exemple voir l’exemple de Marseille, qui est également une ville du sud de la France. Si vous allez voir des matches là-bas, vous verrez qu’il y a beaucoup de spectateurs. Je pense que nous pouvons faire de même si nous avons également une grande patinoire. Cela serait un bel endroit pour nos supporters et je pense que cela attirerait du monde pour nous voir jouer. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo