Marc-André Lévesque (entraîneur des Aigles de Nice) Photo : Guillaume Schwab Marc-André Lévesque (Aigles de Nice)





Marc-André, l’an dernier tu étais déjà présent au Media Day en tant que capitaine de l'équipe de Nice mais maintenant tu es passé derrière le banc. Comment s'est passée cette reconversion un peu express ? Ce n'est pas si courant quand même dans le monde du hockey de passer directement de joueur à entraîneur...



Non, ce n'est pas courant je pense. Comme je disais à un de vos collègues, c'est une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Je voulais faire ça après ma carrière. Maintenant, ça s'est peut-être passé un peu plus rapidement que prévu. Je suis extrêmement content et gratifiant aussi envers le club de Nice de m'avoir donné leur confiance pour cette saison. Il y a un superbe projet en place donc c'est excitant et puis voilà. Tout s'est passé très rapidement mais je suis très content.



Est-ce qu'à la base tu souhaitais arrêter de jouer sur la glace à la fin de cette saison ? C'était l'opportunité de devenir coach qui a fait que tu as pris ta retraite de joueur ?



Non, honnêtement j'avais en tête de jouer encore peut-être une saison ou deux. Mais bon les dernières saisons étaient compliquées avec les blessures… Là, avec l'opportunité qui s'est présentée, ça ne valait pas la peine de jouer une autre saison. De dire non à cette opportunité pour jouer une saison ou peut-être deux au risque de la rater... Au final, là avec du recul mon corps me dit merci. Quand je me réveille le matin, j’ai mal au dos. Je pense donc qu’au final tout s'est bien goupillé.



Comment appréhendes-tu cette saison en tant que coach ? Ce ne sont forcément pas les mêmes sensations. Tu vas avoir envie d'aller sur la glace pour aider les joueurs… Ce n'est pas du tout la même pression. Comment est-ce que déjà tu as ressenti ça sur les premiers matchs de préparation ?



Je pense que j'ai toujours été un joueur plutôt intelligent sur la glace, où je lisais bien les situations, je lisais bien les systèmes de jeu et je m'adaptais bien à ça. Dire que je m'ennuie d'aller aider les coéquipiers, pas nécessairement… Mon corps surtout ne s'ennuie pas d'aller aider les coéquipiers sur la glace, mais je les aide d'une autre façon maintenant. Je dois vraiment m'assurer que l'équipe est prête pour chaque match, faire de la vidéo sur les adversaires contre qui on va jouer, les préparer du mieux que je peux pour avoir le moins de surprises possibles. Donc de ce côté-là ça me convient. Je m'y plais. J'aime faire de la vidéo. J'aime trouver les failles des équipes adverses... Donc pour l'instant tout se passe plutôt bien.



Tu connais très bien la Ligue Magnus car tu as joué dans plusieurs équipes en France (ndlr : Lyon, Angers, Bordeaux et Nice). Quel va être le style de jeu que tu vas essayer d'insuffler à l'équipe des Aigles pour compétitionner et aller justement en séries comme vous avez réussi à le faire lors des deux dernières saisons ?



Déjà, je pense qu'il faut avoir un système de jeu par rapport à l'équipe que l’on a construite. Là, on a une équipe qui est très jeune. On a beaucoup de joueurs pour qui ce sera leur première saison en Ligue Magnus et qui vont donc apprendre à connaître le championnat. Il s’agit soit de joueurs qui étaient en D1, soit de joueurs qui étaient au Canada ou dans d'autres championnats. Il va donc y avoir de l'adaptation… Étant une équipe jeune, je pense que c'est important de jouer sur notre vitesse. Je dirais même sur la faim des joueurs. On a un groupe qui a faim, avec des joueurs qui veulent progresser, qui veulent créer la surprise. Donc il faut jouer là-dessus. Le mot d’ordre sera rapidité, rapidité et hargne. Je pense que l’on pourra créer quelques surprises en jouant de cette façon.



Il y a de l'homogénéité entre plusieurs équipes de Ligue Magnus, pas comme s’il y avait vraiment 8 équipes au-dessus des autres. La qualification en playoffs se joue souvent sur les points pris à l'extérieur ou sur des séries de victoires. Est-ce que l'année dernière vous pensez avoir eu une saison plutôt homogène ? Ces enchaînements de victoires/défaites comptent beaucoup pour viser les playoffs ?



C'est sûr. Nous, l'an dernier, on a joué avec le feu en ayant des périodes creuses. On a connu une grosse période avec 7 ou 8 victoires de suite je pense. Après on a eu trop de hauts et de bas… Je ne pense pas que cela soit bon pour un groupe. Ce n’est pas idéal d’être trop haut en émotion, puis trop bas. Avoir une saison qui est plutôt constante, ce serait l'idéal. Comme tu l'as dit, le championnat est très, très homogène donc aucun match ne sera facile. Cela va être une saison excitante, parce que déjà l'an dernier ça s'est joué jusqu'au dernier match où il y avait encore trois équipes qui pouvaient se qualifier en playoffs. D'année en année, le championnat progresse. Dans l’idéal, on souhaite connaître une saison sans trop de hauts et de bas. On va croiser les doigts pour que cela se passe comme cela.



Nicolas Ruel (attaquant et capitaine des Aigles de Nice)





Photo : Guillaume Schwab Nicolas Ruel (Aigles de Nice) Nicolas, première saison en tant que capitaine de Nice pour toi. Que représente ce capitanat ?



Je suis vraiment très fier, très honoré d’avoir été nommé capitaine et de représenter l'équipe de Nice. On a une équipe assez jeune cette saison.



Nice va avoir une nouvelle patinoire, même si ce n'est pas encore pour cette saison mais plutôt d'ici 4-5 ans. Comment est-ce que vous allez essayer de développer l'équipe en attendant sachant que vous êtes limités à une patinoire d’assez faible capacité ? Est-ce qu’il est compliqué de pouvoir attirer du public ou même d’essayer de développer le hockey sur glace à Nice tant qu’il n’y a pas ce nouvel outil ?



Je pense qu’il y a un gros boulot qui est fait sur cette nouvelle patinoire, mais il y a aussi un gros boulot réalisé avant de jouer dans cette patinoire. Le but pour le club bien sûr c'est de performer chaque année pour rester à ce niveau-là pour l'arrivée de la patinoire. On est compétiteurs et on veut aller le plus loin possible. On ne souhaite pas rester à la 8e ou à la 9e place et se contenter juste d’attendre la nouvelle patinoire pour aller plus loin. Chaque année, on a envie de performer au plus haut niveau. On a un groupe assez spécial cette année. Franchement, le groupe vit super bien et on a vraiment de de superbes gars. On veut aller le plus loin possible ou en tout cas s’en donner les moyens.



En termes d'objectif sportif, après deux saisons de suite en playoffs, l’objectif est forcément de se qualifier à nouveau ? La Coupe de France pourrait être un petit bonus ?



Oui, l’objectif sera les playoffs ou rien. On sait que chaque année le hockey français évolue, mais les objectifs sont les mêmes. On est des compétiteurs et on veut aller le plus loin possible. Aller en playoffs oui, mais aller encore plus loin aussi. Comme tu l'as mentionné, la Coupe de France est bien sûr un objectif. C'est en un match sec, donc tout peut se jouer (ndlr : Nice s’inclinera malheureusement en 16èmes de finale face à Briançon le 21 octobre…). Ecoute, on va prendre match après match. Comme je l'ai dit, on a une équipe jeune donc on a de l'énergie. Le mot d'ordre pour nous, c'est la vitesse et la hargne. On va donner tous ces ingrédients-là pour faire quelque chose de beau cette année.



Au niveau du recrutement, l'équipe a quand même un peu bougé, à plus de 50% c’est bien ça ?



