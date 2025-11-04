Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : Amiens (Les Gothiques) Hockey sur glace - Media Day 2025 : Gothiques d’Amiens A l'occasion du Media Day de la Ligue Magnus le lundi 8 septembre au LAHO Business Center à Paris, l'ensemble des dirigeants, entraîneurs et capitaines des douze équipes de Ligue Magnus était présent pour répondre aux questions de la presse. Découvrez en exclusivité le contenu de notre entretien avec Aleksandar Magovac, le défenseur international slovène capitaine des Gothiques d’Amiens. Paris, LAHO Business Center, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 25/09/2025 à 14:07 Tweeter Gothiques d’Amiens : un nouveau style de jeu pour tenter de faire encore mieux





Aleksandar Magovac (défenseur et capitaine des Gothiques d’Amiens)





Photo : Guillaume Schwab Aleksandar Magovac (Gothiques d'Amiens) Aleksandar, tout d’abord quel bilan tires-tu de la saison passée où Amiens a atteint les demi-finales pour la première fois depuis longtemps ? Sera-t-il compliqué de faire aussi bien cette saison après une telle performance ?



En repensant à la saison dernière, je pense que nous sommes allés légèrement au-delà de nos objectifs. Tout le monde pensait que nous pouvions le faire au sein de l’équipe. Au regard de l’effectif que nous avions, nous avons très bien fait. Bien sûr, cela a élevé encore plus les attentes pour cette saison. La direction du club a joué « all-in » pour essayer de construire une équipe capable de rivaliser avec n’importe qui. C’est désormais à nous les joueurs de livrer la marchandise. Nous avons les mêmes objectifs voire des objectifs encore plus élevés pour cette saison. Cela va être difficile mais également excitant de se mesurer aux équipes les plus fortes en essayant de prendre autant de points que possible pendant la saison régulière. Nous espérons aller au bout et atteindre la finale. L’an dernier nous nous sommes arrêtés juste avant. Tout le monde a pour objectif de carrière de remporter des titres. J’espère que cette saison nous aurons les mêmes sensations pour lutter jusqu’au bout pour la coupe Magnus.



L’un des événements les plus marquants de l’intersaison des Gothiques a été le départ de votre entraîneur Mario Richer qui a été remplacé par Kevin Bergin. Quelle est la philosophie de jeu que vous amène votre nouvel entraîneur ? Quelles sont tes premières impressions sur la glace avec tes nouveaux partenaires et ce nouveau staff ?



Cela a été un début intéressant. Beaucoup de choses ont changé. Mario est parti et Kevin est arrivé. Je pense qu’il s’agit d’un très bon entraîneur, qui amène un bon système de jeu. Dès que nous parviendrons à nous adapter à ce nouveau système, nous pourrons le suivre au mieux et obtenir les meilleurs résultats possibles. En défense, nous allons fermer la boutique pour ensuite prendre le jeu en main et essayer de contrôler le palet aussi bien que possible. Il ne faut pas donner de chances à notre adversaire. Nous allons essayer de limiter les occasions faisant suite à des rushs et de profiter des erreurs de nos adversaires. Nous voulons avoir le contrôle de nos matches. C’est un changement important comparé à la saison dernière où nous étions le plus souvent regroupés en défense. Maintenant, nous ne voulons plus laisser l’adversaire respirer. Nous voulons être l’équipe qui dicte le tempo dans chacun des matches. J’espère que nous saurons le faire tous ensemble afin de jouer de la manière que l’on souhaite.



Comme chaque saison, l’effectif évolue. Quelles sont tes impressions avec tes nouveaux partenaires ? Vas-tu former une nouvelle paire défensive par rapport à l’an dernier ?



Non, pour l’instant j’évolue avec le même partenaire que la saison dernière (ndlr : l’autre défenseur slovène des Gothiques Kristjan Čepon). Bien sûr, de nouveaux joueurs sont arrivés au club. Cela fait partie du business et arrive à toutes les équipes. Certains de nos joueurs sont partis et ont trouvé de meilleures options selon eux. La philosophie de l’équipe ayant changé, nous avions aussi besoin de nouveaux joueurs. Nous avons besoin d’un peu de temps pour avoir une meilleure alchimie au sein de l’équipe, comme c’est toujours le cas en début de saison. Une fois que nous aurons obtenu cela, tout ira bien je pense. J’ai confiance en notre équipe. J’aime bien l’allure de notre équipe cette saison. Tout semble réuni pour bien démarrer la saison.



C’est ta première saison en tant que capitaine d’Amiens. Que souhaites-tu dire à tes coéquipiers pour les motiver à tout donner sur la glace ?



Je n’ai pas tellement l’habitude d’être capitaine mais je serai le capitaine des Gothiques cette saison. Je vais travailler avec fierté parce que je crois en cette équipe. Je crois en ce vestiaire et en chacun des gars avec qui je joue. Je ferai de mon mieux pour être le plus exemplaire possible sur la glace. J’essaye d’être un bon leader et d’encourager mes coéquipiers dans les moments difficiles en leur disant de ne pas abandonner et de ne jamais céder devant aucune autre équipe, peu importe contre qui l’on joue. En repensant à la saison dernière, je pense que nous sommes allés légèrement au-delà de nos objectifs. Tout le monde pensait que nous pouvions le faire au sein de l’équipe. Au regard de l’effectif que nous avions, nous avons très bien fait. Bien sûr, cela a élevé encore plus les attentes pour cette saison. La direction du club a joué « all-in » pour essayer de construire une équipe capable de rivaliser avec n’importe qui. C’est désormais à nous les joueurs de livrer la marchandise. Nous avons les mêmes objectifs voire des objectifs encore plus élevés pour cette saison. Cela va être difficile mais également excitant de se mesurer aux équipes les plus fortes en essayant de prendre autant de points que possible pendant la saison régulière. Nous espérons aller au bout et atteindre la finale. L’an dernier nous nous sommes arrêtés juste avant. Tout le monde a pour objectif de carrière de remporter des titres. J’espère que cette saison nous aurons les mêmes sensations pour lutter jusqu’au bout pour la coupe Magnus.Cela a été un début intéressant. Beaucoup de choses ont changé. Mario est parti et Kevin est arrivé. Je pense qu’il s’agit d’un très bon entraîneur, qui amène un bon système de jeu. Dès que nous parviendrons à nous adapter à ce nouveau système, nous pourrons le suivre au mieux et obtenir les meilleurs résultats possibles. En défense, nous allons fermer la boutique pour ensuite prendre le jeu en main et essayer de contrôler le palet aussi bien que possible. Il ne faut pas donner de chances à notre adversaire. Nous allons essayer de limiter les occasions faisant suite à des rushs et de profiter des erreurs de nos adversaires. Nous voulons avoir le contrôle de nos matches. C’est un changement important comparé à la saison dernière où nous étions le plus souvent regroupés en défense. Maintenant, nous ne voulons plus laisser l’adversaire respirer. Nous voulons être l’équipe qui dicte le tempo dans chacun des matches. J’espère que nous saurons le faire tous ensemble afin de jouer de la manière que l’on souhaite.Non, pour l’instant j’évolue avec le même partenaire que la saison dernière (ndlr : l’autre défenseur slovène des Gothiques Kristjan Čepon). Bien sûr, de nouveaux joueurs sont arrivés au club. Cela fait partie du business et arrive à toutes les équipes. Certains de nos joueurs sont partis et ont trouvé de meilleures options selon eux. La philosophie de l’équipe ayant changé, nous avions aussi besoin de nouveaux joueurs. Nous avons besoin d’un peu de temps pour avoir une meilleure alchimie au sein de l’équipe, comme c’est toujours le cas en début de saison. Une fois que nous aurons obtenu cela, tout ira bien je pense. J’ai confiance en notre équipe. J’aime bien l’allure de notre équipe cette saison. Tout semble réuni pour bien démarrer la saison.Je n’ai pas tellement l’habitude d’être capitaine mais je serai le capitaine des Gothiques cette saison. Je vais travailler avec fierté parce que je crois en cette équipe. Je crois en ce vestiaire et en chacun des gars avec qui je joue. Je ferai de mon mieux pour être le plus exemplaire possible sur la glace. J’essaye d’être un bon leader et d’encourager mes coéquipiers dans les moments difficiles en leur disant de ne pas abandonner et de ne jamais céder devant aucune autre équipe, peu importe contre qui l’on joue.

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur