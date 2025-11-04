Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : Chamonix (Les Pionniers) Hockey sur glace - Media Day 2025 : Pionniers de Chamonix A l'occasion du Media Day de la Ligue Magnus le lundi 8 septembre au LAHO Business Center à Paris, l'ensemble des dirigeants, entraîneurs et capitaines des douze équipes de Ligue Magnus était présent pour répondre aux questions de la presse. Découvrez en exclusivité le contenu de nos entretiens avec les Pionniers de Chamonix : le manager sportif Christophe Ville et le capitaine Camil Durand. Paris, LAHO Business Center, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 14/10/2025 à 20:54 Tweeter Pionniers de Chamonix : faire aussi bien que l’an passé



Photo : Guillaume Schwab Christophe Ville (Pionniers de Chamonix) Où en est la construction de la nouvelle patinoire à Chamonix ? À partir de quand pensez-vous pouvoir l'utiliser ?



Je ne suis pas devin et ne vois pas dans les boules de cristal, mais ça avance. Ça n’avance pas forcément à la vitesse que l’on souhaite, mais on devrait avoir quelque chose sur septembre qui sort concernant la validation d'un projet. Il s’agit notamment de savoir si l’on fait une ou deux glaces au niveau budgétaire. Potentiellement, on a encore un espoir de pouvoir faire deux glaces et monter jusqu'à 3000 places de capacité. On aura peut-être une décision au mois de septembre sur la grandeur et le format du projet. Derrière il y a un an d'études, d'appel d'offre, etc. Ensuite il faut prévoir entre deux ans et deux ans et demi de travaux… Le projet initial, c'était fin 2029 et on souhaitait que cela puisse être fait avant les JO 2030. Donc, on est toujours un petit peu dans cet objectif-là, même si on trouve que ça va un petit peu lentement.



C'est le projet clé pour l'avenir du club par rapport à ce qui peut se faire ailleurs ? La concurrence est de plus en plus féroce et les grandes villes arrivent avec de grandes patinoires… C'est essentiel pour Chamonix de pouvoir disposer d'un outil comme celui qui va arriver ?



C'est vital. On a une patinoire qui a 62 ans, qui n’est pas aux normes sur pas mal de choses même si elle a une capacité qui on va dire n’est pas ridicule par rapport à certaines autres patinoires comme celles de Briançon, Nice, etc. Mais ces équipes-là pensent également à avoir des nouveaux outils, ne serait-ce que Nice. Donc si on veut rester dans la course, si on veut continuer à être des challengers intéressants au niveau Magnus, oui l'outil est essentiel. On a vu ce que cela pouvait donner à Angers, qui avait une petite patinoire de 900 places et qui a explosé derrière grâce à sa nouvelle patinoire en termes de notoriété, d'affluence, de finances…



J’aurais ensuite deux questions, la première concernant le bilan de la saison dernière, qui était plutôt positif si on considère que c'était une qualification en playoffs et même de bien figurer en playoffs. Est-ce que du coup les objectifs pour cette année vont être au moins similaires ?



Quand on commence une compétition, on regarde rarement vers le bas. On regarde plutôt vers le haut. Je pense qu’il n’y a pas une équipe ici qui n’a pas l'ambition de gagner. Je pense qu’il y a 12 compétiteurs et à mon avis tout le monde annonce les playoffs a minima. Ce ne serait pas correct d'annoncer en-dessous ou de dire simplement le maintien... Notre objectif, bien sûr, c'est de faire aussi bien que l’année passée. Et si possible mieux. Mais très clairement, cette année, le championnat semble très ouvert. Il ne me semble pas voir d'équipe à la traîne. Tout le monde a plutôt bien recruté. Tout le monde a de l'ambition. Même Briançon, qui l’année passée était parti un peu de travers et a fini, de façon incroyable, extraordinairement bien. On reste sur une très bonne impression et on a aussi de l’ambition. Comme d'autres équipes, on souhaite aller vers le haut. Cette année, je pense que tout le monde est prêt. Le championnat va être extrêmement difficile.



La dernière question concerne le recrutement. Il y a eu des joueurs qui sont partis, notamment Izacky qui avait fait une super saison à Chamonix (ndlr : 40 points en 43 matches en Ligue Magnus, départ pour Amiens). Vous avez dû remplacer ces joueurs-là. Quels ont été les profils ciblés pour renforcer l'équipe cette saison et comment pourrait-on présenter un peu les nouvelles recrues ?

Si vous voulez, on n’est déjà pas maître des décisions des joueurs. En général, quand il y en a certains qui font de bonnes saisons, ils sont souvent appelés par des clubs plus riches que nous avec peut-être d'autres ambitions... Puis on ne peut pas garder tous ces gens-là car on a un budget… Ensuite il faut que l'on parte à la recherche d'autres joueurs. On a cherché des joueurs plutôt rapides, mobiles et portés aussi sur l'offensive. Donc voilà, on a fait des choix, des équilibrages budgétaires et sportifs. Je pense que l'on a un recrutement qui est cohérent. C’est toujours très difficile de se prononcer au début de saison après un mois et après seulement des matchs amicaux. Ça semble assez équilibré dans la construction de l'équipe, avec certains qui ont démontré du talent. On espère aussi que certains qui ont eu des saisons moyennes les années passées connaissent une meilleure saison. Donc on est prêt à la compétition. Il n'y a pas de hiérarchie. L'année passée, on a gagné trois fois contre Grenoble, on n'a pas gagné une fois contre Bordeaux et on a perdu contre Briançon. Il faudra sûrement que l'on gagne un petit peu en régularité, en particulier face aux équipes dites du même calibre que nous, contre qui nous ne sommes parfois pas super bons… On a de l'ambition comme tout le monde. Je pense qu’ici, ce qui est très intéressant c'est que quand on parle avec les managers ou les entraîneurs tout le monde a de l'ambition. Donc la compétition s’annonce très intéressante.



Photo : Guillaume Schwab Camil Durand (Pionniers de Chamonix) Camil, tu entames ta première saison en tant que capitaine des Pionniers de Chamonix, qu'est-ce que cela fait d'être nommé capitaine en début de saison ?



C'est un honneur et des responsabilités en plus. Après, le fond du jeu ne va pas changer on va dire, mais oui cela fait un peu de responsabilité en plus et puis je vais essayer de montrer l'exemple tous les jours dans le vestiaire.



La saison dernière, vous avez fait plutôt une bonne saison avec une 7e place puis vous avez accroché Angers en playoffs, est-ce que l’objectif sera le même ou vous espérez faire encore mieux ?



C'est sûr que c'est toujours de faire mieux qu'avant, mais l'objectif premier est déjà de se qualifier pour les playoffs, puis de se qualifier à la meilleure place possible. Après voilà, c'est une nouvelle saison qui commence donc on va essayer d'embêter les autres équipes comme on l’a fait contre Angers. On ne se donne pas de limite on va dire, donc on va tout donner pour accrocher les playoffs et puis après tout donner pour essayer de passer en demi-finale.



Quelles sont tes premières impressions de l'effectif de cette année ? Il y a une base de JFL qui est assez similaire depuis quelques années et n’a pas beaucoup bougé, mais pour le reste cela a un peu changé au niveau des joueurs étrangers... Quelles sont tes premières impressions avec tes nouveaux coéquipiers sur la glace ?



Je pense que l'on est assez homogène, on est une équipe qui travaille. Je pense que c'est un peu l'ADN de Chamonix de travailler, ne rien lâcher rien, patiner... Voilà un peu les grandes lignes de notre système de jeu on va dire, basé un peu sur la vitesse car on n’a pas de gros gabarits cette année. Donc voilà, on veut essayer de jouer sur notre vitesse et puis sur notre travail pour accrocher toutes les équipes.



Si je ne dis pas de bêtises, c'est la première saison sans Clément Masson, qui a joué à Chamonix au moins 10-15 ans voire plus (14 saisons au total entre 2005 et 2007, 2011 et 2017 puis 2020-2025). Qu’est-ce que cela fait pour quelqu'un qui est là depuis longtemps comme toi de ne plus le voir dans le vestiaire alors que tu avais l'habitude de jouer avec lui tous les ans ?



Oui forcément, c'est une grosse pièce qui part on va dire. Mais voilà, même si c'est dur de le remplacer, on va tout faire pour essayer de combler son absence. Donc voilà, ça prend un peu de tout le monde pour y parvenir.

