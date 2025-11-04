Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces) Hockey sur glace - Media Day 2025 : Rapaces de Gap A l'occasion du Media Day de la Ligue Magnus le lundi 8 septembre au LAHO Business Center à Paris, l'ensemble des dirigeants, entraîneurs et capitaines des douze équipes de Ligue Magnus était présent pour répondre aux questions de la presse. Découvrez en exclusivité le contenu de notre entretien avec Chad Langlais, l’emblématique capitaine de 39 ans des Rapaces de Gap. Paris, LAHO Business Center, Hockey Hebdo Raphaël Dangueuger / Laurent Maucec le 23/09/2025 à 19:16 Tweeter RAPACES DE GAP, UNE SAISON SIGNE DE RENOUVEAU





Chad Langlais (défenseur et capitaine des Rapaces de Gap)



Photo : Raphaël Dangueuger Chad Langlais (Rapaces de Gap) Bonjour Chad, cette année ressemble beaucoup à une année de transition par rapport à la saison dernière et à tous les changements opérés cet été, quelles sont donc vos attentes en ce qui concerne cette saison ?



Oui, c’était très compliqué l’année dernière ! Cette année, nous repartons de zéro et nous voulons être meilleurs, jour après jour. Les objectifs de cette année sont, pour nous en tant que joueurs, de nous qualifier pour les playoffs. Pour le club, nous savons qu’il y a de grandes équipes avec de gros budgets dans la ligue et nous n’en sommes pas proches. Mais on s’en fiche ! Nous savons que, en saison régulière, nous pouvons battre n’importe qui n’importe quel soir. Après pour les affrontements en playoffs c’est autre chose, surtout avec une série sur 7 matchs ! Là nous voulons travailler pour améliorer des choses et progresser au quotidien.



Alors le groupe a profondément changé, quelles sont les caractéristiques du groupe, qu’est-ce que vous sentez comme qualités, comme aptitudes cette année ?



Cette équipe construite par Luciano Basile est une équipe de travailleurs. C’est plus jeune cette année, avec plein de nouveaux joueurs. Ce sont de bons hockeyeurs mais avant tout de bonnes personnes. Je pense que c’est bien de faire des équipes comme ça avec de bonnes personnes parce que la cohésion s’y fait plus vite. Franchement, ça me fait du bien du changement.



Concernant les nombreux changements, vous nous dites que ça vous fait du bien, qu’est-ce qui est un peu différent dans votre manière de fonctionner en tant qu’équipe par rapport à la saison dernière et en quoi pensez-vous que cela vous emmènera plus loin que l’année dernière ?



Vous savez j’ai 39 ans, je ne vais pas beaucoup changer, je vais tout donner tous les jours. Je ne sais pas combien de temps il me reste comme joueur mais oui je ne vais pas beaucoup changer. Je regarde les nouveaux joueurs et c’est à eux aussi de construire une nouvelle équipe. Avec ce mois de préparation, je pense que nous avons bien fait les choses et nous sommes bien prêts pour commencer la saison.



Vous avez déjà un statut de capitaine mais aussi de vétéran. Vous êtes malheureusement plus proche de la fin que du début de votre carrière, qu’est-ce que vous pensez apporter vous-même aux jeunes et comment pensez-vous les faire grandir pour que Gap aspire à nouveau aux grands honneurs dans le futur ?



Ayant 39 ans, je vais aider tous les joueurs, les jeunes comme les moins jeunes. Pour ça, je dois travailler tous les jours aussi, car je dois le montrer aussi. Ce n’est que ça, c’est du travail.



L’exemplarité du capitaine c’est ça ?



Oui ! Je ne suis pas le capitaine qui crie et s’énerve tout le temps, mais j’aime bien le travail. J’aime bien pousser le rythme, l’intensité de travail des entraînements mais dans les matchs aussi.



Les matchs de préparation sont plutôt satisfaisants pour Gap et vous débutez donc vendredi. Tout le monde est apte à jouer ou vous avez malheureusement des blessés dans l’infirmerie ?



Oui, je pense que, comme pour toutes les équipes, le mois de préparation était costaud. Nous avons perdu 2-3 joueurs suite à des blessures mais c’est comme ça, c’est le sport. Nous avons d’autres joueurs qui peuvent jouer et ils doivent prendre leur place aussi parce que ça va être comme ça toute l’année, à chaque saison que tu joues.



Pas d’inquiétudes particulières, donc ?



Non, il n’y a pas d’inquiétudes à avoir, nous sommes prêts. Nous savons déjà qu’il nous manque 2 défenseurs, mais nous avons 2 attaquants qui jouent aussi très bien en défense et ça c’est très bien. Évidemment, ce n’est jamais bien d’avoir des blessures mais d’avoir 2 attaquants qui peuvent jouer en défense est une très bonne chose.



Qui sont ces attaquants polyvalents qui peuvent jouer en défense ?



Il y a Bryan Ten Braak qui est l’un des attaquants pouvant jouer en défense et le second est Corentin Cruchandeau. Lors du 1er ou du 2e match à Cardiff, il nous manquait un défenseur et il a joué en défense. Corentin avait très bien joué comme ça. Il a même fini l’ensemble de la préparation en défense.



Il y a aussi Aurélien Dorey qui est arrivé de Cergy ?



Oui, je le connais bien depuis Rouen. Il était jeune à l’époque et maintenant il a 31 ans. Il a beaucoup joué à Cergy, à Nice aussi où il a été assistant-capitaine. C’est un défenseur dont nous avons vraiment besoin.



Merci beaucoup pour cette courte interview !



Merci à vous !

