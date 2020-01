Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Suisse - National League : Genève (Genève-Servette HC) Hockey sur glace - NL - Genève VS Bern : Réaction après match Simon Le Coultre nous a accordé une entrevue à la suite du match Genève-Servette - Bern du 10 janvier 2020. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 11/01/2020 à 16:40 Tweeter Julien Druvent Simon, comment tu te sens après cette victoire à la maison ?

Tout va très bien ! Tout le monde est content. À partir de minuit, on se concentrera sur le match de demain.



Ce soir le box-play a tenu, il y a eu quelques opportunités en power-play... À quels aspects faudra-t-il faire attention demain, à nouveau face à Berne ?

On marque à 5 contre 5 deux buts, on n'a eu qu'une opportunité en PP et leur gardien a fait un bon travail. Ils risquent de nous prendre de vitesse demain, chez eux et nous serons prêt.



Un mot sur la prestation de Robert Mayer ?

Comme tous les soirs, il est solide, il est présent. On l'aide à encaisser le moins de but possible et il répond vraiment présent chaque soir.



Personnellement, comment tu te sens dans ce groupe ?

