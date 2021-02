Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Suisse - National League : Rapperswil-Jona (SC Rapperswil-Jona Lakers) Hockey sur glace - NL - Rapperswil-Jona VS Lausanne : Réaction après match Daniel Vukovic, défenseur des SCRJ Lakers, nous a accordé une courte entrevue à la suite du match SC Rapperswil-Jona Lakers - Lausanne HC, du 27 février 2021. St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 28/02/2021 à 12:00 Tweeter Catarina de Freitas Quel est votre ressenti après cette défaite à la maison ?

Je pense qu'on s'est vraiment battu, on a pu tuer les pénalités correctement. Malgré la défaite, c'est tout de même un bon point de pris, on s'est vraiment comportés en équipe, avec du caractère. Lausanne était solide devant et on a pu résister et arracher un point important.



Quel est le prochain objectif ? Pré-play-offs ? Play-offs ?

Notre objectif maintenant est d'éviter à tout prix la fin de saison. Berne et Ambrì-Piotta sont les deux derrière nous et nous voulons rester devant. Je pense qu'on s'est vraiment battu, on a pu tuer les pénalités correctement. Malgré la défaite, c'est tout de même un bon point de pris, on s'est vraiment comportés en équipe, avec du caractère. Lausanne était solide devant et on a pu résister et arracher un point important.Notre objectif maintenant est d'éviter à tout prix la fin de saison. Berne et Ambrì-Piotta sont les deux derrière nous et nous voulons rester devant. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur