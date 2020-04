Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : Angers (Les Ducs) Hockey sur glace - Raphaël Garnier : « Je veux prouver ma valeur » En cette période de transferts, Raphaël Garnier, est de retour en Ligue Magnus, avec les Ducs d’Angers, après deux ans avec les Remparts de Tours (D1), comme gardien titulaire. Par téléphone, Caen, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 12/04/2020 à 13:30 Tweeter Yannick Martin (archives) R. Garnier jouera en Magnus et se battra pour y rester HH : Comment vas-tu, en ces temps sans hockey ?

RG : Personnellement, ça va… je m’entraîne à la maison, avec un programme spécifique. Au niveau de l’équipe, on venait d’être éliminé des play-offs. Dans notre malheur, avec le recul, à contrario des autres équipes, notre saison s’est arrêté sportivement, je pense que c’est moins frustrant.



Comment s’est passé ta fin de saison et celle de Tours ?

On est montés en puissance jusqu’au bout et dès le premier match des play-offs, on avait perdu notre identité de jeu, on se sentait bloqués et frustrés. L’énergie du désespoir nous a aidé, mais ça n’a pas suffi. Aussi, le gardien de Caen, Ronan Quemener, a fait un très gros travail. C’était vraiment un très bon apprentissage pour nous.



Que retires-tu de cette première expérience professionnelle ?

Ça a été une bonne expérience avec des hauts et des bas, j’ai énormément appris. Nous avions Christophe Blanchet (entraîneur gardiens) qui nous a accompagné et aidé. En Division 1, ce n’est pas donné à tous les clubs d’avoir un coach spécifique pour notre poste.



J’ai pris de l’expérience, de la maturité et de la constance. J’ai connu une première saison meilleure que la deuxième mais je pense qu’il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. Alors je suis content d’avoir pu faire parti des remparts de Tours et je remercie les joueurs, le staff, les bénévoles et la direction du club pour m’avoir donné la chance pendant ces deux saisons. Guillaume François (archives) À Tours, Raphaël a joué 50 matchs



Pourquoi Angers ?

Cela faisait trois ans que l’on était en contact avec Angers, (ndlr : en 2017, en quittant les U20 de Gottéron MJ) et j’ai décidé d’aller chez eux. Je viens dans l’optique d’apprendre du premier gardien. L’IceParc promet d’être un très bel écrin et je me réjouis d’y jouer.



J’étais en contact avec d’autres clubs de Magnus, mais je voulais prouver ma valeur dans un club de haute qualité et pouvoir apprendre de tout le monde. Je vais y chercher du challenge, sortir de mon confort, et me battre chaque jour pour progresser dans un environnement sain.



Ton prochain objectif ?

Progresser. C’est ça mon focus, en me présentant chaque jour, à chaque entrainement, avec des joueurs de qualité. À court terme, améliorer ma constance et à moyen terme d’aller chercher un maximum de temps de jeu.



Quelque chose à rajouter ?

Prenez tous soin de vous et des autres, restez courageux et chez vous. J’ai hâte de commencer la saison et de voir la patinoire d’Angers pleine.



