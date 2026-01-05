Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Réactions des Coachs Réactions de Carl Mallette coach des Dragons de Rouen et de Kevin Bergin Coach d'Amiens après la victoire des Dragons face à Amiens Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Conférence de Presse le 05/01/2026 à 08:21 Tweeter Carl Mallette - Coach de Rouen







Kevin Bergin - Coach d'Amiens







© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...