Fabrice LHENRY

Coach de Rouen

(Conférence de Presse)







Mario RICHER

Coach d'Amiens

(Conférence de Presse)













Daniel Glad

(défenseur des Dragons de Rouen)

HockeyHebdo - Guillaume Schwab



Daniel, quelles sont tes premières impressions après ce premier match de playoffs de la saison ?



Je pense que c'était un bon match, que l'on a bien contrôlé le jeu. C'était un match serré avec un score de 1-1 jusque dans le troisième tiers. Je pense que l'on a bien géré cette fin de match et cela a été plus simple de jouer avec l'avance que nous ont donné les deuxième et troisième buts. C'est une belle première prestation.



On a vu beaucoup d'engagement ce soir, avec de nombreuses charges notamment. C'était un match très physique. Est-ce que ça s'explique par le fait que ce soit les playoffs ou parce qu'il y a une rivalité entre Rouen et Amiens ?



Oui, je pense que c'est principalement en raison de la rivalité entre les deux équipes parce que lors des matches de saison régulière que l'on a joué contre eux cela avait été plus ou moins pareil. On savait que ça allait être comme ça. Nous sommes prêts pour ce genre de matches mais ce soir malheureusement nous avons eu probablement deux blessés (ndlr : Chakiachvili et Cantagallo). On verra. On se prépare pour un nouveau combat demain soir.



Comment t'es tu senti sur la glace sachant que c'était ton premier match depuis celui contre Grenoble il y a quinze jours ?



Je me suis senti bien. Je pense que l'on a joué de manière beaucoup plus structurée ce soir. Pendant la saison on a souvent été bloqués ou alors on a eu de mauvaises pertes de palet qui nous ont compliqué la tâche sur le long terme. Ce soir, on a vraiment très bien géré le match et du coup nous avons évité ces erreurs.



Est-ce que tu penses que c'est la bonne manière de jouer et qu'en jouant comme cela vous pouvez espérer atteindre les demi-finales voire même la finale ?



Oui bien sûr. On prend les matches les uns après les autres. Mais je suis très fier de la façon dont a joué l'équipe aujourd'hui. Je pense que l'on a fait un très grand pas dans la bonne direction. Nous n'avons pas laissé beaucoup d'occasions à l'adversaire et avons fait un très bon match.



Comment tu te sens à Rouen et au sein de l'équipe ? Tu n'es pas le seul Suédois dans le vestiaire puisque vous êtes trois cette saison alors que l'on n'avait pas vu de Suédois à Rouen depuis plus de 10 ans...



J'aime beaucoup être ici. L'équipe est bien, les gars aussi. Je m'entends bien avec mes deux compatriotes (ndlr : Lindelöf et Bengtsson) et je peux donc aussi parler de temps en temps en suédois. On forme un bon groupe de gars et le staff est également très compétent. Je suis obligé aussi mentionner le public qui a été génial ce soir. L'atmosphère dans la patinoire a été incroyable. On espère que cela sera pareil demain.





