|Hockey sur glace - Rouen vs Amiens - Réactions des Coachs !
|Carl MALLETTE Coach de Rouen et Kévin BERGIN Coach d'Amiens en interview après la rencontre de préparation (7/09/2025) Rouen vs Amiens remportée par l'équipe normande sur le score de 6 - 2.
|Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo
Sylvain Lefebvre & Conférence de presse le 08/09/2025 à 11:30
Carl MALLETTE - Coach de Rouen
Kévin BERGIN - Coach d'Amiens
