Hockey sur glace - Hockey en France Hockey sur glace - Rouen vs Amiens - Réactions des Coachs ! Carl MALLETTE Coach de Rouen et Kévin BERGIN Coach d'Amiens en interview après la rencontre de préparation (7/09/2025) Rouen vs Amiens remportée par l'équipe normande sur le score de 6 - 2. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre & Conférence de presse le 08/09/2025 à 11:30 Tweeter

Carl MALLETTE - Coach de Rouen





Kévin BERGIN - Coach d'Amiens









© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







