Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Rouen vs Amiens M1 : les réactions Suite à la victoire des Dragons de Rouen face aux Gothiques d'Amiens à l'île Lacroix pour le premier match de cette série des quarts de finale de Ligue Magnus (5-0), retrouvez les réactions des deux entraîneurs Kévin Bergin et Carl Mallette, ainsi que celles de l'attaquant rouennais Alexandre Lavoie, élu homme du match. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 14/03/2026 à 11:21 Tweeter Kévin Bergin

(entraîneur des Gothiques d'Amiens, conférence de presse d'après-match)



Carl Mallette

(entraîneur des Dragons de Rouen, conférence de presse d'après-match)



Alexandre Lavoie

(attaquant des Dragons de Rouen)



Photo : Alexandre Canivet Alexandre Lavoie (Rouen) Alexandre, ce n'est jamais simple de bien commencer les playoffs mais ce soir ça a été bien réussi par les Dragons...



Oui, on est arrivés avec un plan de match. Les gars ont bien joué, ont fait leur job. On savait que ça allait être dur. Il y a certains points pour lesquels on peut être meilleurs. Mais on a pris la première victoire et c'est cela qui est important.



Amiens a bien commencé le match, mais on a vu que l'avantage numérique a bien fonctionné pour Rouen avec ces deux premiers buts marqués en supériorité. C'est ce qui vous a permis d'avoir de l'avance aujourd'hui ?



Oui, c'est sûr. Ils sont sortis fort mais on le savait. On s'y était préparé car c'est une équipe qui met beaucoup de pression, qui est physique. On a capitalisé en power play, c'est bien pour nous.



A quel genre de match tu t'attends demain soir sur la même glace ? Est-ce qu'Amiens pourrait jouer encore plus physique qu'aujourd'hui selon toi ?



Je pense que ça va être la même chose. C'est une équipe physique, qui va mettre de la pression. De notre côté, il faut juste être meilleurs. On a bien joué, mais on est capables de faire encore mieux que ça. On verra demain.



Amiens est une équipe qui a bien réussi à Rouen en saison régulière. Sur quels aspects Amiens pourrait vous déranger plus que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent ?



Les playoffs c'est une "game" différente. C'est une mini-guerre dans le fond avec une autre équipe. Il y a beaucoup de stratégies et ça joue plus physique. On va être prêts demain. Il ne faudra pas les prendre à la légère et continuer de travailler comme on l'a fait ce soir.



Une dernière question un peu plus personnelle. C'est ta première saison, ou plutôt demi-saison avec Rouen. Comment est-ce que tu te sens ici et qu'est ce que cela te fait de pouvoir disputer les playoffs au sein de cette équipe ?



Pour être honnête, je suis très chanceux d'être ici. Je suis parti de Marseille en cours de saison et ai eu la chance de venir ici. Je me sens très, très chanceux. J'adore l'équipe, j'adore les fans et j'adore l'ambiance. Il faut juste continuer comme cela car c'est vraiment le fun en ce moment.



K. Bergin Amiens) / C. Mallette (Rouen) / A. Lavoie (Rouen) Oui, on est arrivés avec un plan de match. Les gars ont bien joué, ont fait leur job. On savait que ça allait être dur. Il y a certains points pour lesquels on peut être meilleurs. Mais on a pris la première victoire et c'est cela qui est important.Oui, c'est sûr. Ils sont sortis fort mais on le savait. On s'y était préparé car c'est une équipe qui met beaucoup de pression, qui est physique. On a capitalisé en power play, c'est bien pour nous.Je pense que ça va être la même chose. C'est une équipe physique, qui va mettre de la pression. De notre côté, il faut juste être meilleurs. On a bien joué, mais on est capables de faire encore mieux que ça. On verra demain.Les playoffs c'est une "game" différente. C'est une mini-guerre dans le fond avec une autre équipe. Il y a beaucoup de stratégies et ça joue plus physique. On va être prêts demain. Il ne faudra pas les prendre à la légère et continuer de travailler comme on l'a fait ce soir.Pour être honnête, je suis très chanceux d'être ici. Je suis parti de Marseille en cours de saison et ai eu la chance de venir ici. Je me sens très, très chanceux. J'adore l'équipe, j'adore les fans et j'adore l'ambiance. Il faut juste continuer comme cela car c'est vraiment le fun en ce moment. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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