Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Rouen vs Amiens M2 : les rÃ©actions Suite Ã la victoire des Gothiques d'Amiens face aux Dragons de Rouen Ã l'Ã®le Lacroix pour le second match de cette sÃ©rie des quarts de finale de Ligue Magnus (1-2 aux Tirs au but), retrouvez les rÃ©actions des deux entraÃ®neurs KÃ©vin Bergin et Carl Mallette. Rouen - L'ÃŽle Lacroix, Hockey Hebdo ConfÃ©rence de Presse le 16/03/2026 à 08:32 Tweeter Kévin Bergin

(entraîneur des Gothiques d'Amiens, conférence de presse d'après-match)











Carl Mallette

(entraîneur des Dragons de Rouen, conférence de presse d'après-match)















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