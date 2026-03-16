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Hockey sur glace - Ligue Magnus
Hockey sur glace - Rouen vs Amiens M2 : les rÃ©actions
Suite Ã la victoire des Gothiques d'Amiens face aux Dragons de Rouen Ã l'Ã®le Lacroix pour le second match de cette sÃ©rie des quarts de finale de Ligue Magnus (1-2 aux Tirs au but), retrouvez les rÃ©actions des deux entraÃ®neurs KÃ©vin Bergin et Carl Mallette.
Rouen - L'ÃŽle Lacroix, Hockey Hebdo
ConfÃ©rence de Presse le 16/03/2026 à 08:32
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Kévin Bergin
(entraîneur des Gothiques d'Amiens, conférence de presse d'après-match)
Carl Mallette
(entraîneur des Dragons de Rouen, conférence de presse d'après-match)
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
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