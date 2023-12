Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Rouen vs Angers : les réactions Lors du choc de la 21e journée de Synerglace Ligue Magnus, les Dragons de Rouen se sont brillamment imposés face aux Ducs d'Angers à l'île Lacroix (6-3). Retrouvez les réactions de Vincent Llorca côté angevin et côté rouennais celles de Francis Perron et du coach des Dragons Fabrice Lhenry en conférence de presse d'après-match. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 02/12/2023 à 16:38 Tweeter Vincent Llorca

(défenseur des Ducs d'Angers)





Vincent, c'est un match à oublier pour Angers ce soir, on peut le résumer comme cela ?



Oui, on n'a pas sorti notre meilleur match. Mais après je ne pense pas non plus que le score reflète complètement le match. Ils ont été très opportunistes sur leurs occasions. Il y a des moments où ça jouait d'un côté comme de l'autre et puis "boum boum" on prend deux buts... Ça fait mal au moral. Pour revenir ensuite c'est compliqué car ils ont un gros gardien derrière qui ferme la porte dans leurs moments faibles. Et devant la cage Rouen a eu plus faim que nous ce soir. Cela donne un score sévère...



C'est vrai que le score s'est alourdi assez vite. Rouen a aussi été efficace en supériorité numérique. C'est un point important de ce match ? Photo : Alexandre Canivet Vincent Llorca (Angers)



Oui, ils ont bien joué en supériorité. Pourtant, gérer ces situations est une de nos forces. On savait un peu ce qu'ils faisaient, mais on n'a pas bloqué les tirs ce soir. Je pense que l'on s'est moins sacrifié qu'eux et que l'on était moins durs devant notre but. Je pense que cela a vraiment fait la différence.



En attaque vous étiez privés de beaucoup d'éléments, avec une ligne en moins (ndlr : absences de Gaborit, Halley et Reid). Du coup c'était plus difficile de tourner et d'aller mettre plus de pression et de tenter de gêner les relances adverses ?



Oui, il nous manquait de gros joueurs entre Philippe (Halley) qui met le tempo et Brodie (Reid) qui marque beaucoup. Cela nous fait mal, mais en temps normal on a quatre lignes qui jouent bien donc cela nous en laissait tout de même trois pour ce soir, plus des jeunes. Rouen le fait souvent. Ils ont des jeunes qui viennent prêter main forte et ils arrivent à gagner. Donc je ne pense pas que cela soit une excuse pour nous ce soir.



Cela fait deux défaites de suite après celle en Coupe de France mardi contre Dunkerque. Cela commence à faire beaucoup de regrets, mais est-ce que l'objectif de viser la première place à l'issue de la saison régulière te semble réaliste ?



Oui, on n'est qu'à trois points de Rouen au classement. C'est vrai que cela fait deux défaites qui font un peu mal de suite, mais on n'est pas loin. On jouait bien jusque là. Les deux derniers matches nous font du mal car on n'avait trouvé un peu notre rythme. Il faut que l'on retourne bosser à l'entraînement pour repartir dès dimanche (ndlr : contre Chamonix à l'IceParc) sur une dynamique positive.



Francis Perron

(attaquant des Dragons de Rouen)





Francis, qu'as tu pensé de la prestation de ton équipe ce soir ? C'était beaucoup mieux que mardi dernier face à Grenoble ?



Oui. Premièrement on est sortis beaucoup mieux au premier tiers que lors des derniers matches. On commençait mal et on jouait du hockey de rattrapage. Ce soir on est sortis fort et on a réussi à jouer un match assez constant en faisant trois bons tiers. On était un petit peu moins bien dans le troisième, mais on a su tenir le coup. C'est une bonne victoire pour nous. Photo : Alexandre Canivet Francis Perron (Rouen)



C'était important de se reprendre face à Angers qui était deuxième au classement pour mettre un peu de distance entre les deux équipes ?



Oui, c'est sûr. On est conscients de la course au classement et on sait qu'Angers est une très bonne équipe. C'était un match important pour nous, à la maison et après deux défaites de suite... C'était important pour nous de réaliser une bonne performance.



Comment se passe l'enchaînement des matches sachant qu'il y a pas mal d'absents dans l'équipe ? Comment cela se traduit sur la glace ?



C'est un bon test pour tout le monde. Je pense que cela donne certaines opportunités aux plus jeunes. Puis on a tous plus de temps de glace. On était un peu moins habitués de faire trois à quatre matches par semaine dernièrement donc c'est important de bien se reposer entre les matches et prendre soin de notre corps. Cela va assez bien jusqu'ici et on a une pause qui s'en vient et qui va faire du bien à tout le monde.



Personnellement tu joues d'habitude plutôt ailier, mais cette saison tu te retrouves au centre car il y a un manque de centres de métier dans l'équipe actuellement. Qu'est-ce que tu penses de ta ligne actuelle avec Anthony (Rech) et Alex (Mallet) ? Te sens-tu à l'aise au centre autant qu'à l'aile ?



Cela fait quand même depuis le début de la saison que je suis au centre donc ça va. Mais c'est sûr qu'au début il a fallu de l'adaptation. Cela faisait quelques années que je n'avais pas joué au centre. J'ai eu des discussions avec les entraîneurs et leur ai dit que j'étais assez à l'aise pour jouer au centre cette année. Comme je disais, cela a pris un petit peu de temps pour m'adapter mais je me sens très à l'aise maintenant. C'est sûr que d'avoir Milan (Kytnar) comme très bon joueur de centre pour nous cela aide. En particulier pour les mises en jeu pour lesquelles il m'a donné un très bon coup de main. Je me sens très à l'aise dans ma chaise en ce moment et je pense que ça va aller de mieux en mieux.



Quelles sont tes premières impressions sur la Ligue Magnus depuis ton arrivée à Rouen au mois d'août ?



Pour vrai c'est assez surprenant. Il y a quand même un très bon niveau de jeu. Je pense que ce qui m'a surpris le plus c'est vraiment l'ambiance ici dans la patinoire. A Rouen c'est bruyant à tous les matches et la patinoire est toujours pleine. On est vraiment chanceux d'avoir cette ambiance là à tous les matches. En général, quand on joue contre des équipes comme Angers, Grenoble, Amiens et tout ça cela donne de bons challenges. C'est une belle Ligue.



Fabrice Lhenry

(entraîneur des Dragons de Rouen)





Sur son sentiment après cette belle victoire de Rouen



Satisfait des deux premières périodes parce que j'ai trouvé que l'équipe a travaillé ensemble. Ce que l'on avait demandé ce soir c'était de réagir. Il y avait eu des bonnes choses contre Grenoble, mais on avait fait beaucoup d'erreurs individuelles. Ce soir ça a vraiment été un travail d'équipe. Je leur avais aussi demandé de se faire plaisir parce que je les avais trouvés un peu crispés depuis quelques matches à vouloir bien faire ou trop bien faire. Cela a été très bien sur les deux premières périodes. Après j'ai moins aimé la troisième où l'on a justement commencé à tenter un peu des choses superflues... Cela a permis à Angers de revenir un peu dans le match. On a besoin de savoir gérer un score. Cela aurait été bien de rester à 6-1.



Sur la réaction attendue des Dragons



Oui. Même avec une équipe diminuée, tout le monde a travaillé et s'est resserré. Il y a eu une belle intensité aussi. J'ai vraiment aimé l'effort de l'équipe ce soir.



Sur l'importance de cette victoire après deux défaites de suite



C'est sûr. On ne voulait pas tomber dans une spirale négative. C'était un bon défi ce soir avec les deux premières équipes au classement qui se rencontrent. On veut rester premiers, c'est notre objectif. C'était important justement de rebondir ce soir. Le public nous l'a rendu aussi. Il y avait une belle ambiance, bien meilleure que contre Grenoble. Le public nous a vraiment aidé ce soir. C'était une belle soirée pour le RHE.



Sur la confirmation du fait qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter des prestations de l'équipe



Oui, je trouve que l'on n'a pas beaucoup été mis en difficulté. On sait qu'Angers presse très bien, mais je trouve que l'on est bien sortis de notre zone déjà. Même sur les entrées de zone, on a fait de bonnes choses et on a réussi à se créer des occasions. On a été opportunistes, le power play a bien fonctionné, on a été bons à quatre contre cinq aussi. Tout est revenu dans l'ordre. Par le travail et par la discipline aussi. C'est vrai que c'est agréable de voir ça ce soir.



Sur le match de dimanche face à Bordeaux



Il va falloir se remettre en question comme on le fait après une défaite. C'est sûr que ce soir il faut en profiter, mais dès demain matin à l'entraînement il faudra tourner la page et se fixer l'objectif d'aller chercher des points à Bordeaux. C'est une équipe qui progresse aussi, qui a retrouvé son effectif. C'est toujours compliqué là-bas mais ce sera un bon défi dans deux jours.



Sur le temps de jeu des jeunes joueurs notamment en défense (ndlr : Mattéo Perdrix et Fiorenzo Villard)



C'était satisfaisant oui. Il y en a un pour lequel c'était le baptême (Perdrix). On est obligés parce qu'avec tous les matches qui s'enchaînent comme ça il faut les faire jouer au maximum. Là on a Fiorenzo Villard et Antoine Addamo qui partent en équipe de France U20 demain matin. Donc on perd encore deux joueurs. On est contents pour eux car aller faire un Championnat du Monde junior c'est génial. Il faut qu'ils en profitent, car ça passe vite. On va donc être encore amoindris pour les trois matches avant la trève.



Sur l'arrivée potentielle de nouveaux jeunes dans l'effectif dès dimanche



Non, là je pense que l'on est allés au bout du bout. On va faire avec ceux qui étaient là ce soir.



V. Llorca (Angers) / F. Perron (Rouen) Oui, on n'a pas sorti notre meilleur match. Mais après je ne pense pas non plus que le score reflète complètement le match. Ils ont été très opportunistes sur leurs occasions. Il y a des moments où ça jouait d'un côté comme de l'autre et puis "boum boum" on prend deux buts... Ça fait mal au moral. Pour revenir ensuite c'est compliqué car ils ont un gros gardien derrière qui ferme la porte dans leurs moments faibles. Et devant la cage Rouen a eu plus faim que nous ce soir. Cela donne un score sévère...Oui, ils ont bien joué en supériorité. Pourtant, gérer ces situations est une de nos forces. On savait un peu ce qu'ils faisaient, mais on n'a pas bloqué les tirs ce soir. Je pense que l'on s'est moins sacrifié qu'eux et que l'on était moins durs devant notre but. Je pense que cela a vraiment fait la différence.Oui, il nous manquait de gros joueurs entre Philippe (Halley) qui met le tempo et Brodie (Reid) qui marque beaucoup. Cela nous fait mal, mais en temps normal on a quatre lignes qui jouent bien donc cela nous en laissait tout de même trois pour ce soir, plus des jeunes. Rouen le fait souvent. Ils ont des jeunes qui viennent prêter main forte et ils arrivent à gagner. Donc je ne pense pas que cela soit une excuse pour nous ce soir.Oui, on n'est qu'à trois points de Rouen au classement. C'est vrai que cela fait deux défaites qui font un peu mal de suite, mais on n'est pas loin. On jouait bien jusque là. Les deux derniers matches nous font du mal car on n'avait trouvé un peu notre rythme. Il faut que l'on retourne bosser à l'entraînement pour repartir dès dimanche (ndlr : contre Chamonix à l'IceParc) sur une dynamique positive.Oui. Premièrement on est sortis beaucoup mieux au premier tiers que lors des derniers matches. On commençait mal et on jouait du hockey de rattrapage. Ce soir on est sortis fort et on a réussi à jouer un match assez constant en faisant trois bons tiers. On était un petit peu moins bien dans le troisième, mais on a su tenir le coup. C'est une bonne victoire pour nous.Oui, c'est sûr. On est conscients de la course au classement et on sait qu'Angers est une très bonne équipe. C'était un match important pour nous, à la maison et après deux défaites de suite... C'était important pour nous de réaliser une bonne performance.C'est un bon test pour tout le monde. Je pense que cela donne certaines opportunités aux plus jeunes. Puis on a tous plus de temps de glace. On était un peu moins habitués de faire trois à quatre matches par semaine dernièrement donc c'est important de bien se reposer entre les matches et prendre soin de notre corps. Cela va assez bien jusqu'ici et on a une pause qui s'en vient et qui va faire du bien à tout le monde.Cela fait quand même depuis le début de la saison que je suis au centre donc ça va. Mais c'est sûr qu'au début il a fallu de l'adaptation. Cela faisait quelques années que je n'avais pas joué au centre. J'ai eu des discussions avec les entraîneurs et leur ai dit que j'étais assez à l'aise pour jouer au centre cette année. Comme je disais, cela a pris un petit peu de temps pour m'adapter mais je me sens très à l'aise maintenant. C'est sûr que d'avoir Milan (Kytnar) comme très bon joueur de centre pour nous cela aide. En particulier pour les mises en jeu pour lesquelles il m'a donné un très bon coup de main. Je me sens très à l'aise dans ma chaise en ce moment et je pense que ça va aller de mieux en mieux.Pour vrai c'est assez surprenant. Il y a quand même un très bon niveau de jeu. Je pense que ce qui m'a surpris le plus c'est vraiment l'ambiance ici dans la patinoire. A Rouen c'est bruyant à tous les matches et la patinoire est toujours pleine. On est vraiment chanceux d'avoir cette ambiance là à tous les matches. En général, quand on joue contre des équipes comme Angers, Grenoble, Amiens et tout ça cela donne de bons challenges. C'est une belle Ligue.Satisfait des deux premières périodes parce que j'ai trouvé que l'équipe a travaillé ensemble. Ce que l'on avait demandé ce soir c'était de réagir. Il y avait eu des bonnes choses contre Grenoble, mais on avait fait beaucoup d'erreurs individuelles. Ce soir ça a vraiment été un travail d'équipe. Je leur avais aussi demandé de se faire plaisir parce que je les avais trouvés un peu crispés depuis quelques matches à vouloir bien faire ou trop bien faire. Cela a été très bien sur les deux premières périodes. Après j'ai moins aimé la troisième où l'on a justement commencé à tenter un peu des choses superflues... Cela a permis à Angers de revenir un peu dans le match. On a besoin de savoir gérer un score. Cela aurait été bien de rester à 6-1.Oui. Même avec une équipe diminuée, tout le monde a travaillé et s'est resserré. Il y a eu une belle intensité aussi. J'ai vraiment aimé l'effort de l'équipe ce soir.C'est sûr. On ne voulait pas tomber dans une spirale négative. C'était un bon défi ce soir avec les deux premières équipes au classement qui se rencontrent. On veut rester premiers, c'est notre objectif. C'était important justement de rebondir ce soir. Le public nous l'a rendu aussi. Il y avait une belle ambiance, bien meilleure que contre Grenoble. Le public nous a vraiment aidé ce soir. C'était une belle soirée pour le RHE.Oui, je trouve que l'on n'a pas beaucoup été mis en difficulté. On sait qu'Angers presse très bien, mais je trouve que l'on est bien sortis de notre zone déjà. Même sur les entrées de zone, on a fait de bonnes choses et on a réussi à se créer des occasions. On a été opportunistes, le power play a bien fonctionné, on a été bons à quatre contre cinq aussi. Tout est revenu dans l'ordre. Par le travail et par la discipline aussi. C'est vrai que c'est agréable de voir ça ce soir.Il va falloir se remettre en question comme on le fait après une défaite. C'est sûr que ce soir il faut en profiter, mais dès demain matin à l'entraînement il faudra tourner la page et se fixer l'objectif d'aller chercher des points à Bordeaux. C'est une équipe qui progresse aussi, qui a retrouvé son effectif. C'est toujours compliqué là-bas mais ce sera un bon défi dans deux jours.C'était satisfaisant oui. Il y en a un pour lequel c'était le baptême (Perdrix). On est obligés parce qu'avec tous les matches qui s'enchaînent comme ça il faut les faire jouer au maximum. Là on a Fiorenzo Villard et Antoine Addamo qui partent en équipe de France U20 demain matin. Donc on perd encore deux joueurs. On est contents pour eux car aller faire un Championnat du Monde junior c'est génial. Il faut qu'ils en profitent, car ça passe vite. On va donc être encore amoindris pour les trois matches avant la trève.Non, là je pense que l'on est allés au bout du bout. On va faire avec ceux qui étaient là ce soir. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo