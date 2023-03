Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Rouen vs Angers M1 : les réactions Sur leur glace de l'île Lacroix, les Dragons de Rouen ont remporté la première manche de cette demi-finale face aux Ducs d'Angers (4-1). Retrouvez les réactions en conférence de presse d'après match du capitaine Robin Gaborit côté angevin et celles de l'attaquant canadien Christophe Boivin et de l'entraîneur Fabrice Lhenry côté rouennais. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 22/03/2023 à 10:52 Tweeter Robin Gaborit

(attaquant et capitaine des Ducs d'Angers)





Robin, c'est une entame difficile pour les Ducs d'Angers aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce premier match ?



Entame difficile ouais, mais je pense que l'on a eu nos chances de marquer et que sur ce plan là on est à peu près à égalité. C'est sûr qu'en termes de possession on n'a pas dirigé le jeu, mais en même temps on est à l'extérieur et on n'a pas forcément à le faire... Sur les chances de marquer je pense que Rouen a été très opportuniste. Nous n'avons pas su conclure quand il le fallait. Mais écoute il y a de bons enseignements à tirer. On sait que l'on peut être meilleurs que ça. Avoir autant de chances de marquer dans un match comme celui de ce soir c'est un point positif. Le perdre 4-1 ou 3-2 c'est la même chose pour nous. C'est un match à zéro et on est déjà tournés vers celui de demain (mercredi). Robin Gaborit (Angers)



Est-ce que la différence pourrait se faire en supériorité numérique ? Ce soir vous avez notamment raté un cinq conte trois qui au final vous a coûté cher...



Oui, bien sûr. On sait que sur une série de playoffs les unités spéciales sont hyper importantes. Il va falloir capitaliser là-dessus. On va voir un petit peu de vidéo et voir ce que l'on peut ajuster. C'est sûr que des occasions comme celles que l'on a eues il va falloir les concrétiser parce qu'on n'en aura pas quinze dans une série. Les prochaines seront importantes oui.



On a vu un peu plus d'aggressivité des deux équipes dans le troisième tiers, est-ce que c'est cela qui va vraiment lancer cette série ? Est-ce en jouant un peu plus physique comme ça que vous pourriez poser des problèmes à cette équipe rouennaise ?



Je pense que Rouen est rentré dans le duel physique plus tôt que nous. On s'est fait frapper un petit peu dès le départ. Physiquement on s'est réveillés dans le troisième et c'est une bonne chose. Je pense qu'une série on sait comment ça se gagne, donc il va falloir être forts dans les duels. Je pense que l'on s'est réveillés en troisième pour répondre au défi physique que Rouen nous a imposé. Mais ça reste un match de hockey classique avec des émotions et on sait que dans une série de playoffs ça monte un petit peu crescendo. C'est bien comme ça, pour le spectacle et pour nous aussi.



Christophe Boivin

(attaquant des Dragons de Rouen)





Christophe, Rouen a été très sérieux ce soir. Satisfait de cette première manche ?



Oui, je pense que l'on a joué un bon premier match. Notre désavantage numérique a fait le boulot sur le cinq contre trois. Puis on a saisi nos chances et remporté le match. C'est ce que l'on voulait. Christophe Boivin (Rouen)



C'est important de bien commencer devant son public. On a vu une équipe vraiment très solide en défense. C'est cela qu'il faut faire en séries éliminatoires ?



Oui, exactement. On a l'avantage de la glace et on essaie d'en profiter du mieux que l'on peut. C'est ce que l'on a fait ce soir et on va essayer de répéter demain.



Est-ce qu'il y a des choses à travailler d'ici demain ? On a vu des supériorités numériques où vous avez laissé des contre-attaques, ce sont des choses qu'il faudrait essayer de corriger ?



C'est sûr que l'on a accordé un but alors qu'Angers jouait en infériorité numérique, mais cela arrive. Ça fait partie du match. Peut-être que demain soir on va essayer de resserrer un peu et de prendre moins de risques, mais on reste quand même satisfaits de notre travail en avantage numérique.



Les deux équipes ont beaucoup de talent notamment en attaque, qu'est-ce qui va faire la différence selon toi pour la fin de la série ?



Comme tu l'as dit cela va être une série où il va falloir bien jouer défensivement, en équipe et pendant soixante minutes. Il faudra savoir saisir ses opportunités. Je pense que l'équipe qui saura le faire remportera la série.



Aimerais-tu être l'homme de cette demi-finale, toi qui mets des buts depuis 17-18 matches de suite en ce moment et qui es en pleine confiance (ndlr : 13 matches de suite en réalité, pour un total de 20 buts depuis le 04/02) ?



C'est sûr qu'en ce moment cela va bien pour moi. C'est toujours plaisant de marquer. Je saisis mes opportunités. Mais c'est aussi parce que je joue avec d'excellents joueurs comme François Beauchemin et Alexandre Mallet. On fait du bon travail tous les trois. Il s'avère que c'est moi qui marque le plus dernièrement, mais on est tous satisfaits de notre travail.





Fabrice Lhenry

(entraîneur des Dragons de Rouen)





Sur son sentiment après cette première manche remportée



Je dirais que je suis satisfait, notamment de la façon dont on a commencé le match déjà. Aussi de comment on a géré l'ensemble du match, de l'intensité qu'il y a eue. Je trouve que l'on a été sérieux défensivement. On n'a pas donné grand-chose. Très satisfait aussi de notre infériorité numérique au deuxième tiers. A trois contre cinq cela aurait pu être le tournant du match. Ils auraient pu revenir et mettre un ou deux buts pendant ces 90 secondes ou un peu plus. Je suis vraiment satisfait de l'ensemble de l'équipe ce soir, parce que c'est une victoire collective.



Sur l'autorité dont les Dragons ont su faire preuve pour gérer ce match



C'est vrai que l'on peut dire ça. On a bien géré dans tous les domaines, que ce soit offensivement ou défensivement. Angers n'a pas eu beaucoup de momentums, n'a pas tourné beaucoup dans notre zone. On a été assez efficaces pour récupérer le palet rapidement et sortir de notre zone, sachant qu'Angers est une équipe qui "forecheck" très fort. Je trouve que l'on a joué intelligemment. Après on a parfois essayé un peu trop, mais dans l'ensemble c'est une bonne entrée en matière. Voilà, maintenant il faut mettre cela de côté et rééditer ça demain.



Sur les points de vigilance pour Rouen en vue du match de mercredi



Je dirais que parfois Angers a eu de bonnes transitions et que nous avons mal identifié le 4e ou le 5e homme sur le "backcheck". On travaillait très fort pour revenir, mais après on descendait trop bas et on ne regardait pas dans notre dos. Ils ont eu des occasions à cause de cela. Voilà, c'est dans l'identification sur notre retour en zone qu'il va falloir être mieux. Je pense aussi que dans les sorties de zone en avantage numérique on n'a pas été très efficaces. Cela fait deux détails dont il faudrait reparler pour être mieux demain.



Sur les échappées laissées en supériorité numérique, dont une qui coûte le but angevin en fin de match



C'est vrai que c'est dommage pour "Pinta" de l'avoir laissé un peu seul comme ça. Surtout sur un powerplay. Sur l'ensemble du match on l'a bien aidé, mais pas là-dessus.



Sur les tensions en fin de match entre les deux équipes



On sait que pendant les matches de playoffs on donne tout des deux côtés. Ça joue physique. Ce sont de vrais matches de hockey que tout le monde attend toute la saison. Voilà, ça fait partie du hockey et je dirais presque que c'est ce qu'on aime quand on peut s'engager physiquement comme ça. Je trouve que l'arbitrage ce soir a été intelligent.



Sur la manière dont Rouen a géré le trois contre cinq en seconde période



Les joueurs se sont sacrifiés et ont bloqué de nombreux tirs. C'est une période très dure physiquement parce que l'on est sous pression et les joueurs sur la glace se sont vraiment battus pour l'équipe. C'est surtout dans le sacrifice que l'on peut gérer ce genre de situations. Il faut certes lire le jeu de l'équipe adverse, mais je trouve qu'on a bien coupé deux ou trois passes et bloqué les tirs quand ils avaient réussi à faire le décalage. Quand notre gardien fait l'arrêt il faut venir l'aider à ne pas laisser de rebonds libres. L'équipe l'a très bien fait ce soir.



Sur la confiance engrangée par son équipe depuis le début des playoffs



C'est clair que c'est bien de commencer par une victoire, mais il y en a d'autres à aller chercher. Victoire ou défaite, tout est remis à zéro demain. Il faut rester humbles et savoir travailler autant que ce soir si l'on veut remporter un deuxième succès à domicile. J'en profite pour souligner l'ambiance dans la patinoire ce soir. Les supporters nous ont bien poussé et c'est agréable de voir l'île Lacroix comme cela.



Robin Gaborit (Angers) / Christophe Boivin (Rouen) Entame difficile ouais, mais je pense que l'on a eu nos chances de marquer et que sur ce plan là on est à peu près à égalité. C'est sûr qu'en termes de possession on n'a pas dirigé le jeu, mais en même temps on est à l'extérieur et on n'a pas forcément à le faire... Sur les chances de marquer je pense que Rouen a été très opportuniste. Nous n'avons pas su conclure quand il le fallait. Mais écoute il y a de bons enseignements à tirer. On sait que l'on peut être meilleurs que ça. Avoir autant de chances de marquer dans un match comme celui de ce soir c'est un point positif. Le perdre 4-1 ou 3-2 c'est la même chose pour nous. C'est un match à zéro et on est déjà tournés vers celui de demain (mercredi).Oui, bien sûr. On sait que sur une série de playoffs les unités spéciales sont hyper importantes. Il va falloir capitaliser là-dessus. On va voir un petit peu de vidéo et voir ce que l'on peut ajuster. C'est sûr que des occasions comme celles que l'on a eues il va falloir les concrétiser parce qu'on n'en aura pas quinze dans une série. Les prochaines seront importantes oui.Je pense que Rouen est rentré dans le duel physique plus tôt que nous. On s'est fait frapper un petit peu dès le départ. Physiquement on s'est réveillés dans le troisième et c'est une bonne chose. Je pense qu'une série on sait comment ça se gagne, donc il va falloir être forts dans les duels. Je pense que l'on s'est réveillés en troisième pour répondre au défi physique que Rouen nous a imposé. Mais ça reste un match de hockey classique avec des émotions et on sait que dans une série de playoffs ça monte un petit peu crescendo. C'est bien comme ça, pour le spectacle et pour nous aussi.Oui, je pense que l'on a joué un bon premier match. Notre désavantage numérique a fait le boulot sur le cinq contre trois. Puis on a saisi nos chances et remporté le match. C'est ce que l'on voulait.Oui, exactement. On a l'avantage de la glace et on essaie d'en profiter du mieux que l'on peut. C'est ce que l'on a fait ce soir et on va essayer de répéter demain.C'est sûr que l'on a accordé un but alors qu'Angers jouait en infériorité numérique, mais cela arrive. Ça fait partie du match. Peut-être que demain soir on va essayer de resserrer un peu et de prendre moins de risques, mais on reste quand même satisfaits de notre travail en avantage numérique.Comme tu l'as dit cela va être une série où il va falloir bien jouer défensivement, en équipe et pendant soixante minutes. Il faudra savoir saisir ses opportunités. Je pense que l'équipe qui saura le faire remportera la série.C'est sûr qu'en ce moment cela va bien pour moi. C'est toujours plaisant de marquer. Je saisis mes opportunités. Mais c'est aussi parce que je joue avec d'excellents joueurs comme François Beauchemin et Alexandre Mallet. On fait du bon travail tous les trois. Il s'avère que c'est moi qui marque le plus dernièrement, mais on est tous satisfaits de notre travail.Je dirais que je suis satisfait, notamment de la façon dont on a commencé le match déjà. Aussi de comment on a géré l'ensemble du match, de l'intensité qu'il y a eue. Je trouve que l'on a été sérieux défensivement. On n'a pas donné grand-chose. Très satisfait aussi de notre infériorité numérique au deuxième tiers. A trois contre cinq cela aurait pu être le tournant du match. Ils auraient pu revenir et mettre un ou deux buts pendant ces 90 secondes ou un peu plus. Je suis vraiment satisfait de l'ensemble de l'équipe ce soir, parce que c'est une victoire collective.C'est vrai que l'on peut dire ça. On a bien géré dans tous les domaines, que ce soit offensivement ou défensivement. Angers n'a pas eu beaucoup de momentums, n'a pas tourné beaucoup dans notre zone. On a été assez efficaces pour récupérer le palet rapidement et sortir de notre zone, sachant qu'Angers est une équipe qui "forecheck" très fort. Je trouve que l'on a joué intelligemment. Après on a parfois essayé un peu trop, mais dans l'ensemble c'est une bonne entrée en matière. Voilà, maintenant il faut mettre cela de côté et rééditer ça demain.Je dirais que parfois Angers a eu de bonnes transitions et que nous avons mal identifié le 4e ou le 5e homme sur le "backcheck". On travaillait très fort pour revenir, mais après on descendait trop bas et on ne regardait pas dans notre dos. Ils ont eu des occasions à cause de cela. Voilà, c'est dans l'identification sur notre retour en zone qu'il va falloir être mieux. Je pense aussi que dans les sorties de zone en avantage numérique on n'a pas été très efficaces. Cela fait deux détails dont il faudrait reparler pour être mieux demain.C'est vrai que c'est dommage pour "Pinta" de l'avoir laissé un peu seul comme ça. Surtout sur un powerplay. Sur l'ensemble du match on l'a bien aidé, mais pas là-dessus.On sait que pendant les matches de playoffs on donne tout des deux côtés. Ça joue physique. Ce sont de vrais matches de hockey que tout le monde attend toute la saison. Voilà, ça fait partie du hockey et je dirais presque que c'est ce qu'on aime quand on peut s'engager physiquement comme ça. Je trouve que l'arbitrage ce soir a été intelligent.Les joueurs se sont sacrifiés et ont bloqué de nombreux tirs. C'est une période très dure physiquement parce que l'on est sous pression et les joueurs sur la glace se sont vraiment battus pour l'équipe. C'est surtout dans le sacrifice que l'on peut gérer ce genre de situations. Il faut certes lire le jeu de l'équipe adverse, mais je trouve qu'on a bien coupé deux ou trois passes et bloqué les tirs quand ils avaient réussi à faire le décalage. Quand notre gardien fait l'arrêt il faut venir l'aider à ne pas laisser de rebonds libres. L'équipe l'a très bien fait ce soir.C'est clair que c'est bien de commencer par une victoire, mais il y en a d'autres à aller chercher. Victoire ou défaite, tout est remis à zéro demain. Il faut rester humbles et savoir travailler autant que ce soir si l'on veut remporter un deuxième succès à domicile. J'en profite pour souligner l'ambiance dans la patinoire ce soir. Les supporters nous ont bien poussé et c'est agréable de voir l'île Lacroix comme cela. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo