Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Rouen vs Angers M2 : les réactions Défaits mardi soir par une solide équipe rouennaise, les Ducs d'Angers se sont bien repris dans cette demi-finale pour égaliser à une manche partout en prolongation (1-2). Retrouvez les réactions en conférence de presse d'après match du défenseur Vincent Llorca côté angevin et celles de l'entraîneur Fabrice Lhenry côté rouennais. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 23/03/2023 à 01:37 Tweeter Vincent Llorca

(défenseur des Ducs d'Angers)



Vincent, vous avez souffert ce soir mais avez réussi à l'emporter en prolongation...



Oui, je pense que l'on a mieux travaillé aujourd'hui. C'est vrai que les pénalités nous ont un peu fait du mal et nous ont mis dans le dur. A cinq contre cinq ils ont eu des périodes de temps fort, nous en avons eu aussi. Je pense que le but que l'on met en prolongation nous fait du bien oui. Vincent Llorca (Angers)



Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match ? La solidité en défense ?



Oui, je pense que l'on a été un peu plus agressifs. Hier on se regardait un peu. Là, on y est vraiment allés. On était plus présents dans les duels et devant notre but on a été plus costauds quand il y avait de grosses occasions en face.



L'objectif pour vous était de ramener un succès d'ici. C'est fait. Maintenant que va t-il falloir faire pour s'imposer à domicile dans les deux prochains matches à Angers ?



Je pense qu'il faut que l'on joue de la même façon. Chez nous on va être portés par notre public. Il faudra les agresser pareil dès le début et puis être solides défensivement. Je pense que cela va vraiment être la clé pour nous dans cette série.



La confiance a t-elle changé de camp désormais ?



Je pense qu'une défaite en prolongation peut faire mal au moral. Surtout que les deux équipes ont lâché beaucoup d'énergie aujourd'hui... En ce qui nous concerne, cette victoire va nous faire du bien. En espérant que cela nous donne de l'énergie pour commencer le match samedi.



Sur le combat livré aujourd'hui



Je pense qu'il y a eu plus de contacts qu'hier, où ça ne frappait pas trop pour un match de playoffs. Aujourd'hui on a vu que les deux équipes étaient prêtes à bagarrer. La série a pris une autre tournure.



Fabrice Lhenry

(entraîneur des Dragons de Rouen)





Sur son sentiment après ce second match de la série



Déçu de la défaite, ça c'est sûr. Après en playoffs on sait que ça va être très serré et que tous les détails vont compter. Ce soir j'ai trouvé que l'on était moins entreprenants, moins sérieux dans les duels. Je trouve que l'on a fait cinq bonnes dernières minutes du premier tiers, puis cinq bonnes du deuxième tiers, mais cela ne suffit pas en playoffs. Fabrice Lhenry (Rouen)



On avait l'opportunité de gagner parce qu'on a eu sept minutes d'avantage numérique à la suite. Mais avec une glace pareille c'était difficile pour les joueurs. C'est comme si on jouait avec une balle de tennis. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais dans des moments comme ça on le voit un peu plus. Ce n'est pas une excuse parce que les deux équipes jouent sur la même glace, mais c'est lamentable d'avoir des installations comme ça. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. La glace est mouillée, il faut toujours réparer quelque chose. Comme je l'ai dit aux joueurs, il ne faut pas prendre ça comme des excuses. On sait que la série va être serrée et qu'il va falloir aller gagner là-bas aussi. On est un peu tristes et abattus ce soir, mais il faut tout de suite se remettre la tête à l'endroit pour samedi et dimanche.



Sur le fait que Rouen n'a jamais réussi à emballer cette rencontre



La glace était molle, c'est vrai. Tous les joueurs disaient ça. Mais on avait aussi moins de vitesse, moins de hargne dans les duels. On était complément différents d'hier. Après Angers a fait un bon match, il faut le dire aussi. Ils se sont bien battus et ont mis beaucoup plus de vitesse que nous ce soir.



Sur le fait qu'Angers a bien bloqué Rouen ce soir



On a eu beaucoup de tirs à la cage, mais c'était surtout de la part des défenseurs. En face, ils étaient bien regroupés devant leur cage et ont bloqué beaucoup de lancers. Ils ont bien aidé leur gardien, c'était dur d'aller devant lui ce soir. On voulait le masquer, mais au final il a vu tous les tirs partir. Voilà, leur tactique a payé ce soir. Il y a des soirs comme ça...



Sur le manque d'émotions de son équipe



L'émotion on la voit dans les duels. Il y avait une équipe un peu vexée d'hier, qui avait plus envie que nous. On voulait profiter de l'avantage de la glace, mais on n'a pas su le faire. C'est une grosse déception.



Sur le fait que l'ouverture du score rapide de son équipe a pu laisser croire que le match serait similaire à mardi soir



Je ne pense pas, parce qu'Angers a vite réagi après le but. Nous seulement lors des cinq dernières minutes du premier tiers. On a eu un jeu de puissance aussi et j'ai pensé que l'on reverrait le scénario du premier match, mais pas du tout.



Sur le match de samedi à Angers



On va vouloir rebondir, oui, et la glace ne pourra être que meilleure. Elle le sera partout, c'est malheureux de le dire. Quand c'est trop, c'est trop. Ils font tout pour essayer de trouver des solutions, mais parfois il faut juste faire appel à des spécialistes. Il n'y a plus de "glacier" (ou préparateur de piste ou encore maître de la glace) attitré dans cette patinoire... Je pense qu'un jardinier est un jardinier et qu'un glacier est un glacier. Je n'ai pas fait Saint-Cyr, mais je pense que chaque métier a un nom et une spécialité.



Pour revenir au match de samedi, on sait qu'Angers a pressé fort et que l'on a été longs à prendre nos décisions. Il faut jouer vite contre eux et essayer d'aller plus gêner leur gardien aussi. Ce soir on n'a pas gardé souvent le palet en zone offensive. Ils ont été très agressifs sur nous et du coup on a perdu le palet rapidement. En zone défensive c'était l'inverse, on était assez passifs. On leur a donné beaucoup de temps pour faire des jeux.



Sur les sept minutes d'avantage numérique de suite dont les Dragons n'ont pas su profiter



On a déjà pris un but sur un de nos powerplay au deuxième tiers... Ça fait mal. Là en sept minutes, normalement tu dois pouvoir prendre l'avantage. C'est ce qui nous a manqué à la fin. Je ne pense pourtant pas que l'on est partis trop confiants. Angers a surtout eu plus envie de faire des sacrifices alors que nous avons essayé de jouer de manière un peu trop compliquée... En playoffs, cela peut suffire de simplement mettre les palets à la cage et de prendre des rebonds. On en a eu quand même, mais sans succès. Le palet était parfois disponible à quelques centimètres de la ligne de but, mais personne n'arrivait à le pousser. Angers a été plus fort devant sa cage.



