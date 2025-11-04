Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Rouen vs Anglet - ITW d'après match. Réactions en conférence de presse des deux coachs et du défenseur des dragons Gustav Bouraman Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Conférence de presse / Guillaume Schwab le 06/12/2025 à 22:30 Tweeter Réactions de Carl Mallette , coach de Rouen, après la victoire 6 - 2 (2-0 3-1 1-1) des Dragons de Rouen face au Anglet Hormadi Pays Basque



Réactions de Stéphane Barin , coach d'Anglet,

après la victoire 6 - 2 (2-0 3-1 1-1) des Dragons de Rouen face au Anglet Hormadi Pays Basque











Gustav Bouramman (défenseur des Dragons de Rouen)



Gustav, cela a été un très bon match pour Rouen. Vous avez su prendre de l'avance dès le début du match et c'était ensuite plus simple pour gérer le score ?



Oui en effet. Nous avons mené assez vite 2-0. Le match venait juste de commencer et a été plié assez vite.



C'était le dernier match avant la trève. Vous avez joué pas mal de matchs lors des deux dernières semaines avec de longs déplacements ? Comment tvous êtes vous sentis sur la glace ? Y avait-il un peu de fatigue dans l'équipe ?



Oui, il y a eu beaucoup de déplcaments ces derniers temps. Nous nous sommes sentis quelque peu fatigués à Gap je pense. Nous nous sommes tous sentis mieux ce soir, mais ce sera appréciable d'avoir cette petite pause.



A ce stade de la saison, la moitié de la saison régulière, Rouen occupe la première place. Ce n'était peut-être pas vraiment attendu en début de saison étant donné l'année compliquée qui venait de se passer. Comment est-ce que tu vis cela avec tes coéquipiers ?



Ça fait du bien ! Je sais que tout le monde ne s'y attendait pas forcément. Mais je pense que tout le monde dans le groupe s'attendait à ce que nous soyons premiers ou du moins le plus proche possible de la première place. Nous sommes heureux d'être en tête du classement pour le moment. Maintenant nous devons essayer de gagner autant de matchs que possible pour le rester.



Quelles sont tes premières impressions sur la Ligue Magnus ? C'est la première fois que tu joues en France, qu'as-tu particulièrement remarqué depuis ton arrivée à Rouen et après avoir évolué dans les différentes patinoires ?



C'est un championnat très diffférent de celui que je connais dans mon pays natal en Suède. C'est également différent par rapport à l'Autriche. Le hockey est plus intense. C'est agréable de voir différentes patinoires, différentes villes. J'aime beaucoup la France. C'est une jolie expérience pour moi.



En ce qui concenre ton partenaire de ligne Pier-Olivier Roy qui dispute sa première saison professionnelle, est-ce que tu as un peu un rôle de grand frère en lui apportant des conseils sur la glace ? Quelle relation vous entretenez au sein de votre duo ?



"P-O" et moi avons une très bonne entente, une bonne alchimie sur la glace. On se parle beaucoup. C'est facile de jouer avec lui. On se donne mutuellement des astuces et des conseils. Il n'a pas du tout l'air d'un gars qui dispute seulement sa première saison en pro. Il est à la fois calme, serein et maître de lui. C'est un très bon joueur.



L'an dernier à Rouen il y avait trois joueurs suédois et deux joueurs finlandais. Cette année tu es le seul de l'effectif (ndlr : il possède la double nationalité suédoise et finlandaise). Est-ce que parfois tu te sens un peu seul dans le vestiaire ?



Oui, je sais. Ce serait bien qu'il y ait un autre suédois. J'ai entendu que l'an dernier cela parlait trop souvent suédois dans le vestiaire. Peut-être que c'était pour cela que la saison n'a pas été si bonne (rires). C'est bien aussi d'être le seul suédois car ça me force à aller voir les autres, comme les Français. J'essaye d'apprendre un peu de français, mais c'est assez compliqué. Je peux parler avec tout le monde car tout le monde est bon en anglais, à la fois les joueurs américains et les joueurs français.



