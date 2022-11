Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Rouen vs Anglet : les réactions La 17e journée de Synerglace Ligue Magnus a été marquée par la victoire de l'Hormadi d'Anglet sur la glace des Dragons de Rouen (1-2), qui étaient pourtant en tête du classement et sur une série de 11 succès de rang. Retrouvez les réactions en conférence de presse d'après match du gardien Mat Robson et de l'entraîneur Pierrick Rézard côté basque et celles de l'attaquant Kelsey Tessier et de l'entraîneur Fabrice Lhenry côté normand. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 19/11/2022 à 11:21 Tweeter Mat Robson (gardien de l'Hormadi d'Anglet)





Mat, tout d'abord félicitations pour la performance de ce soir. Quel était le plan de match d'Anglet avant de défier Rouen, le même que contre Grenoble mardi ?



Oui tout à fait. Quand on joue à notre meilleur niveau, on peut jouer contre n'importe qui et c'est ce que l'on est en train de prouver. Bien sûr que nous faisons quelques ajustements, notamment en supériorité numérique, en infériorité numérique, en échappée, lors des jeux défensifs et les choses comme cela... Mais en ce qui concerne notre plan de match, nous nous concentrons simplement sur le fait de jouer notre jeu, de patiner vite, mettre nos corps face aux tirs adverses et jouer physique tout en restant disciplinés pour que je puisse faire un meilleur travail. Mat Robson (Anglet)



Le match de ce soir a dû être très intense pour toi, qui a dû faire preuve de beaucoup de concentration devant la cage. Comment est-ce que tu t'es senti sur la glace face au public rouennais et aux assauts répétés des Dragons notamment en supériorité numérique ?



C'était incroyable ! J'adore jouer dans des environnements hostiles comme quand on joue à l'extérieur face à des équipes dont le public te fait sentir sa passion pour son club. Peu importe pour qui le public chante, jouer dans ce genre de patinoire nous donne beaucoup de fun. C'était vraiment génial ! J'ai déjà hâte de revenir jouer ici. J'aime les défis, jouer contre de bonnes équipes... C'est presque plus facile de rester dans son match quand tu fais face à un nombre élevé de tirs adverses. Ça ne laisse pas le temps de regarder le public et de penser à autre chose vu qu'il faut être toujours concentré sur le match et sur chaque tir, les uns après les autres. On a pris beaucoup de plaisir lors de ce match et notre équipe est dans une position idéale en ce moment.



Tu es arrivé en France il y a quelques mois, comment se passe la vie en France et plus particulièrement au pays basque ? Quelle est l'atmosphère là-bas et que penses-tu de ta nouvelle équipe ici en Ligue Magnus ?



Je vais commencer par parler de l'équipe, c'est un groupe de mecs incroyables. Ils ont été très accueillants et sympatiques. L'atmosphère dans le vestiaire est vraiment chaleureuse et on prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Donc sur ce plan là, cela en fait déjà un bel endroit où évoluer. En ce qui concerne le fait de vivre à Anglet, je dirais que c'est juste une partie du monde vraiment très belle. La patinoire est au bord de l'océan et je peux aller nager après l'entraînement. L'eau commence à devenir un peu froide en ce moment, comme un bain de glace, mais ce n'est pas si mal tout de même. C'est franchement un très bel endroit. On a eu de la chance au niveau de la météo depuis que je suis arrivé ici. Je ne peux dire que des choses positives. J'adore être ici !



Pierrick Rézard (entraîneur de l'Hormadi d'Anglet)





Sur la performance de son équipe ce vendredi soir après un début de saison compliqué et une place en milieu de tableau



Honnêtement, je ne peux qu'être satisfait et fier de mon équipe ce soir. Depuis le début de saison, on est plus vers le bas qu'en milieu de tableau... On a beaucoup de blessés, comme d'autres équipes, mais nous n'avons pas la même profondeur de banc qu'une grosse équipe comme Rouen. C'est sûr que c'est compliqué, mais avec des sacrifices on peut écrire de belles histoires.



Sur les clés de ce match



Les gars ont vraiment fait de gros blocs sur les tirs rouennais. On savait que ça allait être difficile et ça l'a été. Le résultat est favorable pour nous donc on ne va pas cracher dessus. On est vraiment fiers de ça oui.



Sur le système défensif de l'équipe suite à une double performance en moins d'une semaine avec uniquement un but encaissé (ndlr : victoire 1-0 face à Grenoble mardi puis victoire 2-1 à Rouen ce vendredi)



Je ne vais pas vous mentir, on a le même système défensif depuis le début de la saison. Par contre, nous sommes une équipe qui ne donne pas beaucoup de lancers à l'adversaire. Donc cela peut faire la différence face à de grosses écuries. On aime bien jouer face à des équipes qui sont bien structurées. Là on vient de jouer Grenoble et Rouen, deux grosses équipes contre qui on prend un plaisir fou à jouer. Cela nous a plutôt réussi, mais maintenant il y a plusieurs choses. On a un bon gardien, certes, mais comme beaucoup d'équipes dont Rouen. On est capables de bloquer des shoots et ce soir c'est peut-être là-dessus que la différence se fait.



Sur ce qui a permis à son équipe d'inverser la tendance pour être sur une bonne série comme actuellement (ndlr : 5 victoires lors des 6 derniers matches)



C'est le groupe. C'est vrai que nous sommes sur une bonne série depuis quelques matches, mais le groupe travaille fort depuis le début de saison en fait. Il faut juste un peu de temps pour que cela fonctionne. Après parfois dans le sport il y a des choses que l'on ne contrôle pas. Ce sont des séries comme vous le dîtes. On va en profiter temps qu'on l'a et ensuite on verra plus tard.



Kelsey Tessier (attaquant des Dragons de Rouen)





Sur sa performance individuelle récompensée par un but malgré la défaite de son équipe



Content d'avoir "compté" ce soir oui, mais à la fin ce n'est pas ça qui importe. Notre but était de gagner pour donner les trois points à l'équipe. Kelsey Tessier (Rouen)



Sur ce qui a manqué à l'équipe ce soir



On a eu beaucoup la possession du palet, mais en face ils sont sortis fort. Il faut donner du crédit à l'équipe d'Anglet. Ils ont bien joué et leur gardien a fait de gros arrêts aussi alors... On aurait peut-être dû aller plus souvent à la cage et essayer de se placer devant le gardien pour le masquer.



Sur la semaine de préparation à venir avant le match de vendredi prochain contre Chamonix



On ne joue pas mardi, donc ce repos va nous faire du bien. Mais on revient d'une trêve aussi cette semaine... Il va juste falloir que l'on joue plus simple et que l'on envoie plus souvent le palet à la cage.



Mardi soir à Cergy vous aviez été dans une situation défavorable mais avez su revenir au score et l'emporter en prolongation. Est-ce que ce soir vous manquiez un peu d'énergie, de jus ?



Je ne pense pas que l'on ait manqué d'énergie ou de jus. Je trouve que l'on a eu le contrôle du palet tout le match. On a surtout été inefficaces en supériorité numérique avec un seul but (ndlr : sur sept situations)... On ne peut pas toujours gagner les matches sur des scores comme 6-5. Il faut que l'on trouve comment jouer quand ce sont des matches serrés avec peu de buts comme celui-là. Personne n'est content dans le vestiaire, c'est la bonne attitude. On va continuer à travailler pour jouer plus fort la prochaine fois.



Sur le fait que Rouen restait sur une série de 11 victoires consécutives en Ligue Magnus...



Ça peut arriver de perdre, mais on prend toujours un match à la fois. Tu sais, après un match il faut déjà tourner la page, que tu aies gagné ou perdu. C'est la règle de minuit : après minuit tu ne penses plus au match et tu passes au prochain.



Sur l'ambiance dans le vestiaire après cette défaite à domicile



Tout le monde préfère gagner. On a de très bons gars dans l'équipe et on n'aime vraiment pas perdre, donc je sais que l'on va sortir plus fort lors du prochain match.



Fabrice Lhenry (entraîneur des Dragons de Rouen)





Sur le bilan de cette rencontre



On a manqué d'opportunisme. On a eu les occasions mais on a parfois pris les mauvaises décisions. Quand la cage était ouverte on a fait des passes supplémentaires... On n'avait pas la faim de marquer ce soir. Après nous avons eu 7 avantages numériques je crois et n'avons marqué qu'une seule fois. On a réussi à créer des fautes adverses, mais n'avons pas réussi à en profiter en supériorité numérique. On est tombés sur un bon gardien aussi, donc il faut lui rendre le mérite. Anglet a aussi bloqué énormément de tirs et a très bien travaillé. C'est décevant quand on a des occasions sans parvenir à les concrétiser.



Sur la forme des Dragons lors des derniers matches



C'est compliqué depuis la trêve entre les internationaux juniors, séniors et les blessés. On s'entraînait à treize donc tactiquement on n'a pas eu un gros rythme depuis la reprise. Le match à Cergy mardi n'était pas bon sur le plan tactique. On n'était pas dans le rythme et on s'en est bien sorti. Ce soir c'était quand même mieux. On a bien pressé et récupéré beaucoup de palets, mais la finition n'était pas là.



Sur les changements à prévoir d'ici vendredi prochain



On aura une équipe différente. Ce sera à nous de nous adapter aussi. Après, il faut se dire qu'il y a eu quand même de très bonnes choses ce soir. On n'a pas eu la réussite, mais il faut continuer dans cette voie-là. On va pouvoir s'entraîner un peu plus tous ensemble comme on ne joue pas mardi. Il faudra bien récupérer aussi. On avait trois joueurs qui revenaient de blessure (ndlr : Chakiachvili, Dodero et Elorinne) et manquaient de rythme. Il faut se dire que l'on était sur une bonne lancée, que ça s'arrête ce soir mais qu'on doit en redémarrer une autre.



Sur le début de match poussif des Dragons ce soir



Je ne sais pas si l'on a manqué d'envie... On savait qu'Anglet était sur une bonne semaine et même sur une bonne période depuis un certain temps. On voulait commencer fort, mais ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Ils n'ont pas été très dangereux non plus au début mais ont su être opportunistes. Ils ont fait une dizaine de tirs cadrés sur tout le match et ont concrétisé leurs occasions. On n'a pas été souvent dans notre zone de défense. On a joué une équipe qui était bien regroupée devant son gardien. C'est compliqué face à ce genre d'équipe qui bloque beaucoup de tirs. Ils ont bien défendu en étant agressifs. Ils ont tenu tout le match physiquement alors que l'on pensait qu'ils allaient baisser de rythme... On a des joueurs qui sont capables de trouver les bonnes lignes de passe même face à des équipes bien regroupées. En début de match surtout on n'a pas lancé assez à la cage, on a trop voulu mettre le but parfait. Parfois, faire seulement deux ou trois passes puis tirer peut déstabiliser l'équipe adverse. On a été un peu trop patients et n'avons pas pris les bonnes décisions. Les opportunités étaient là, mais on avait l'impression que personne ne voulait les prendre.



Sur l'arrivée de Valentin Claireaux à Rouen



Les championnats du monde junior vont faire que l'on aura des joueurs qui vont partir tout le mois de décembre. On va jouer le 2, le 4, le 6 et le 8 décembre. Le calendrier va être très chargé. En ce qui concerne Valentin, ce n'est pas un secret pour tout le monde, mais on l'avait déjà signé cet été. Il n'y avait qu'une seule clause qui était qu'il puisse se libérer de sa dernière année de contrat avec son club en République Tchèque. Cela n'avait pas été possible. Là il a appelé Guy (Fournier) il y a une semaine pour nous dire qu'il serait libéré. C'est sûr qu'avoir un JFL de la sorte va nous renforcer et nous donner aussi beaucoup plus de responsabilités. On se rappelle que l'année dernière en playoffs nous avions fini amoindris parce que l'on n'avait pas assez de banc et beaucoup de blessés... On pense pour le futur sachant qu'il a signé pour plusieurs années (ndlr : deux ans et demi). C'est excellent pour le club d'avoir un international de ce niveau-là qui vient jouer chez nous.



Sur la séance de dédicaces prévue samedi au centre commercial Docks 76 lors de laquelle les Dragons seront au contact de leurs supporters



Ce genre d'événement est très important car nous avons très peu de contacts avec nos supporters. C'est lors de ces animations que nous avons le plus de dialogues. Notre public adore rencontrer les joueurs. Cela va être un bon moment de partage avec eux.



