Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Rouen vs Bordeaux (M1) : les réactions A l'occasion du premier match de cette finale des playoffs 2024 de Ligue Magnus, les Boxers de Bordeaux ont crée la surprise en venant s'imposer sur la glace des Dragons de Rouen (2-3). Retrouvez les réactions des entraîneurs des deux équipes (Olivier Dimet pour Bordeaux et Fabrice Lhenry pour Rouen) en conférence de presse d'après-match. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 06/04/2024 à 11:43 Tweeter Photo : Alexandre Canivet Olivier Dimet (entraîneur Bordeaux) Olivier Dimet

(entraîneur des Boxers de Bordeaux)





Sur ce premier match réussi par son équipe à l'île Lacroix



C'est sûr que c'est toujours mieux de commencer une finale en gagnant le premier match. Maintenant, il fallait se relancer après une semaine sans match. C'était un peu l'inquiétude de notre côté après la décompression faisant suite à la demi-finale. Mais je crois que les joueurs sont bien rentrés dans le match et ont fait un beau premier tiers. On savait de toute manière que l'on était à Rouen et que rien n'allait être facile, qu'ils allaient pousser fort avec leur public et qu'il fallait faire le dos rond dans les moments faibles. On a su le faire autour d'un excellent Papillon. Après ils reviennent sur le deuxième tiers et égalisent sur leur premier power play. Je pense que certes ils ont eu plus le palet que nous, mais on a été dangereux sur les contres. Ça se finit avec un but à quatre minutes de la fin. Ce soir c'est une victoire pour nous, mais voilà ce n'est que le début.



Sur la ressemblance avec la demi-finale en ce qui concerne la solidité et l'opportunisme de son équipe



Oui, oui. On se bat aussi avec nos armes. Il faut en être conscient. On sait qu'en face de nous il y a une très grosse équipe, ce qui était déjà le cas avec Grenoble. Maintenant, je pense que mon équipe a montré du caractère depuis pas mal de temps. C'est sûr qu'en playoffs on est dans cette dynamique là. On sait que si on veut y arriver, ce sera en étant unis, solidaires les uns avec les autres. Je crois que ce soir on l'a encore prouvé.



Sur le fait que son équipe, avec cette confiance, pourrait aller au bout



J'espère que l'on pourra aller le plus loin possible. Maintenant voilà, on vient juste de gagner un match. On n'a rien fait encore. Il en reste encore beaucoup et on sait que demain Rouen va arriver fort pour avoir une réaction.





Photo : Guillaume Schwab Fabrice Lhenry (entraîneur Rouen) Fabrice Lhenry

(entraîneur des Dragons de Rouen)





Sur son sentiment après cette défaite et ce début de finale compliqué



On est déçus ce soir parce que l'on aurait aimé commencer par une victoire à la maison. Mais voilà, on sait qu'en finale cela va être des matches serrés comme celui-là. Je pense que l'on ne s'est pas bien mis dans le rythme au premier tiers. Après on a eu un peu plus la possession du palet, mais je trouve que l'on ne l'a pas exploîté comme on aurait dû. A cinq contre cinq, on n'a pas fait beaucoup de différences. Pour ce qui est des situations spéciales, on a eu deux "power play" et on a réussi à marquer un but, tandis qu'à quatre contre cinq on n'en a pas pris. Ça c'est satisfaisant, mais je pense que l'on peut amener plus d'énergie dès le début du match.



Sur l'état d'esprit de son équipe ce soir à l'abord de cette finale



Je pense que les joueurs étaient vraiment motivés et attendaient ce match avec impatience. Peut-être que l'on s'est mis trop d'impatience et trop de pression je ne sais pas... Je ne les ai pas senti libérés. Il y a eu beaucoup de déchet technique de notre part, ce qui n'est pas habituel. Maintenant, cela fait un bon challenge de relever la tête pour demain et égaliser cette série.



Sur les changements à apporter en vue du match 2 samedi soir



Je pense que l'on a vu l'équipe de Bordeaux dans toutes les batailles. Ils ont été plus incisifs que nous. Ils ont été dangereux en contre aussi. Nous on a laissé des largesses et fait des erreurs individuelles. Il faut gommer tout cela demain et essayer d'aller un peu plus dans leur zone et plus sur la cage, parce qu'on n'a pas eu énormément de chances et pour celles que l'on a eu on n'a pas été décisif.



Sur l'absence d'émotions et d'intensité physique en comparaison du match précédent face à Cergy



C'est vrai, comme je l'ai dit, que l'on a été moins incisifs dans les duels. Il y avait une grosse envie dans le vestiaire, mais cela ne s'est pas reproduit sur la glace. Il y avait peut-être un peu de stress aussi. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de déchet technique. Voilà, c'est une finale, il faut se faire plaisir et la jouer. J'espère que demain nous montrerons un meilleur visage.



Sur d'éventuels changements à apporter à la composition d'équipe d'ici demain soir



On va déjà analyser ce premier match, mais je pense que l'on ne va pas tout changer tout le temps. On verra... Je pense qu'il n'y a pas de blessures non plus. On va réfléchir en analysant tout cela.



Sur l'importance de la rencontre de demain soir du fait du premier match perdu



On sait que tous les matches sont importants. C'est sûr que ce serait mieux d'aller à Bordeaux à un match partout plutôt qu'à deux zéro. Mais après, il faut en gagner quatre.



O. Dimet (Bordeaux) / F. Lhenry (Rouen) C'est sûr que c'est toujours mieux de commencer une finale en gagnant le premier match. Maintenant, il fallait se relancer après une semaine sans match. C'était un peu l'inquiétude de notre côté après la décompression faisant suite à la demi-finale. Mais je crois que les joueurs sont bien rentrés dans le match et ont fait un beau premier tiers. On savait de toute manière que l'on était à Rouen et que rien n'allait être facile, qu'ils allaient pousser fort avec leur public et qu'il fallait faire le dos rond dans les moments faibles. On a su le faire autour d'un excellent Papillon. Après ils reviennent sur le deuxième tiers et égalisent sur leur premier power play. Je pense que certes ils ont eu plus le palet que nous, mais on a été dangereux sur les contres. Ça se finit avec un but à quatre minutes de la fin. Ce soir c'est une victoire pour nous, mais voilà ce n'est que le début.Oui, oui. On se bat aussi avec nos armes. Il faut en être conscient. On sait qu'en face de nous il y a une très grosse équipe, ce qui était déjà le cas avec Grenoble. Maintenant, je pense que mon équipe a montré du caractère depuis pas mal de temps. C'est sûr qu'en playoffs on est dans cette dynamique là. On sait que si on veut y arriver, ce sera en étant unis, solidaires les uns avec les autres. Je crois que ce soir on l'a encore prouvé.J'espère que l'on pourra aller le plus loin possible. Maintenant voilà, on vient juste de gagner un match. On n'a rien fait encore. Il en reste encore beaucoup et on sait que demain Rouen va arriver fort pour avoir une réaction.On est déçus ce soir parce que l'on aurait aimé commencer par une victoire à la maison. Mais voilà, on sait qu'en finale cela va être des matches serrés comme celui-là. Je pense que l'on ne s'est pas bien mis dans le rythme au premier tiers. Après on a eu un peu plus la possession du palet, mais je trouve que l'on ne l'a pas exploîté comme on aurait dû. A cinq contre cinq, on n'a pas fait beaucoup de différences. Pour ce qui est des situations spéciales, on a eu deux "power play" et on a réussi à marquer un but, tandis qu'à quatre contre cinq on n'en a pas pris. Ça c'est satisfaisant, mais je pense que l'on peut amener plus d'énergie dès le début du match.Je pense que les joueurs étaient vraiment motivés et attendaient ce match avec impatience. Peut-être que l'on s'est mis trop d'impatience et trop de pression je ne sais pas... Je ne les ai pas senti libérés. Il y a eu beaucoup de déchet technique de notre part, ce qui n'est pas habituel. Maintenant, cela fait un bon challenge de relever la tête pour demain et égaliser cette série.Je pense que l'on a vu l'équipe de Bordeaux dans toutes les batailles. Ils ont été plus incisifs que nous. Ils ont été dangereux en contre aussi. Nous on a laissé des largesses et fait des erreurs individuelles. Il faut gommer tout cela demain et essayer d'aller un peu plus dans leur zone et plus sur la cage, parce qu'on n'a pas eu énormément de chances et pour celles que l'on a eu on n'a pas été décisif.C'est vrai, comme je l'ai dit, que l'on a été moins incisifs dans les duels. Il y avait une grosse envie dans le vestiaire, mais cela ne s'est pas reproduit sur la glace. Il y avait peut-être un peu de stress aussi. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de déchet technique. Voilà, c'est une finale, il faut se faire plaisir et la jouer. J'espère que demain nous montrerons un meilleur visage.On va déjà analyser ce premier match, mais je pense que l'on ne va pas tout changer tout le temps. On verra... Je pense qu'il n'y a pas de blessures non plus. On va réfléchir en analysant tout cela.On sait que tous les matches sont importants. C'est sûr que ce serait mieux d'aller à Bordeaux à un match partout plutôt qu'à deux zéro. Mais après, il faut en gagner quatre. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo