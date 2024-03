Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Rouen vs Cergy (M1) : les réactions Pour l'entame de ces demi-finales de playoffs 2024 de Ligue Magnus, les Dragons de Rouen se sont imposés à domicile face aux Jokers de Cergy-Pontoise (7-2). Retrouvez les réactions de Sebastian Ylönen (Cergy), Loïc Lampérier (Rouen) et du coach des Dragons Fabrice Lhenry en conférence de presse d'après-match. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 23/03/2024 à 09:50 Tweeter Sebastian Ylönen

(gardien des Jokers de Cergy)





Sebastian, que penses-tu de ce match ? C'était bien parti pour vous mais ensuite Rouen a insisté et a fini par prendre de l'avance au score...



Photo : Alexandre Canivet Sebastian Ylönen (Cergy) Oui, mais je pense que le score ne reflète pas vraiment le match... Au premier tiers on était là. Je pense que c'était assez serré. On a su répondre vite aux deux buts. On a eu un peu de mal au deuxième tiers. Physiquement, ils nous ont mis la pression. On prend deux buts, mais à 4-2 on est encore dans le match. Dans le troisième tiers, on a eu beaucoup la possession ainsi que des occasions, mais on n'arrive pas à la mettre dedans et on commet des erreurs... On a pris beaucoup de buts autour de la cage. Contre Angers, on savait que le danger venait beaucoup des défenseurs. Ici aussi, mais je pense que l'on s'est un peu fait avoir ou en tout cas qu'ils ont été meilleurs que nous devant la cage. C'est là qu'ils ont marqué quasiment tous leurs buts. Il s'agit d'une chose à retenir pour demain et à laquelle il faudra faire attention.



Est-ce qu'il y a un petit contre-coup physique sachant que vous évoluez surtout à trois lignes contre quatre en face ? Vous avez aussi un match de plus dans les jambes. Cela peut jouer dans une série comme celle-là ?



Je pense que nous avons un peu manqué d'énergie. C'est vrai que l'on a fini lundi puis que l'on a quand même eu trois jours de repos. C'était très intense contre Angers. Ces trois jours nous ont fait souffler, mais on a perdu un petit peu ce rythme. Moi personnellement j'ai eu un peu de mal à me mettre dans le rythme physiquement et je pense que c'était pareil pour les gars. Mais ce n'est pas cela qui a fait la différence. On voit que jusqu'à la fin on pousse même si le score est élevé. Rouen, c'est une coche au-dessus physiquement par rapport à Angers. Ça va plus vite qu'Angers. A nous de nous mettre au rythme de ce genre de match.



Dans quel état d'esprit vous abordez cette série ? Contre Angers, on ne s'attendait pas à ce que Cergy gagne et en plus en six matches. Comment est-ce que l'on se sent après avoir fait un tel exploit ? On reste sur sa lancée ou on essaie de modifier des choses pour faire encore mieux qu'au tour d'avant ?



C'est sûr que l'on se sent bien. On a confiance en nous. On joue avec confiance et je pense que cela se voit quand même. On ne se donne pas de limite j'ai envie de dire. On prend match après match. Comme j'ai dit, le score est lourd mais cela ne reflète pas le match. Demain, on va revenir avec la même envie, le même état d'esprit. On n'aborde pas cette série forcément différemment de celle face à Angers, parce que dans les deux cas on est outsiders. On n'a un peu "rien à perdre", mais cela ne veut pas dire que l'on va se laisser marcher dessus. On va garder le même état d'esprit que contre Angers. On sait ce que l'on est capables de faire et on sait que l'on peut aller chercher des matches contre Rouen. On ne va rien lâcher jusqu'au bout. Là, cela ne fait qu'un match. On va voir demain.



Loïc Lampérier

(attaquant et capitaine des Dragons de Rouen)





Sur cette belle entrée en matière pour le premier match de cette demi-finale



Photo : Alexandre Canivet Loïc Lampérier (Rouen) C'est bien de commencer de la bonne façon, mais après on sait que cela va être une longue série. C'est bien d'attaquer comme cela. De leur montrer que l'on est prêts au combat, prêts à jouer et à se donner. C'est un bon début, mais demain cela va être une autre histoire. Ils vont revenir fort et il faudra que l'on soit prêts pour cela.



Sur une éventuelle appréhension à l'idée d'affronter Cergy après leur performance face à Angers



Quand on attaque une demi-finale, on ne ressent pas une appréhension mais plutôt de l'adrénaline, du "bon" stress. On a envie de bien faire, comme contre n'importe quelle autre équipe. C'est sûr que l'on a beaucoup de respect pour ce que Cergy a fait contre Angers. On était prêts ce soir pour les jouer.



Aucune pénalité concédée ce soir et un Rouen très solide défensivement. C'était la consigne pour cette série ?



C'est un peu la consigne pour tous les matches, mais parfois cela se passe mieux qu'à d'autres... Mais c'est sûr qu'en playoffs, cela se joue à ça. Il faut être discipliné, solide défensivement et solide physiquement. C'est comme cela que l'on va gagner les matches et pouvoir aller loin.



En face, Cergy joue à trois lignes. Est-ce un avantage pour Rouen qui peut tourner un peu plus ?



C'est sûr que plus il y a de joueurs qui jouent, plus les gars sont frais. On verra sur la longueur ce qui est le mieux. Là, ce n'est vraiment que le début de la série. Ce soir on prend le premier point, mais il en reste trois à aller chercher et on sait qu'ils ne vont rien nous donner. On va rester concentrés pour demain.



Sur le fait que Cergy est sorti fort dans le premier tiers, ce qui a fait rentrer Rouen dans le match et dans les playoffs



Les playoffs avaient déjà commencé contre Nice donc on était déjà rentrés dedans. Nous aussi, on voulait commencer très fort et leur montrer que l'on était présents physiquement et mentalement. En effet, cela a été un premier tiers très intense, mais c'était cool à jouer, très agréable. Tous les gars ont pris du plaisir ce soir.



Fabrice Lhenry

(entraîneur des Dragons de Rouen)





Sur son sentiment après ce match serré au début, puis dans lequel Rouen a déroulé



Je pense que l'on a bien commencé le match. Après, il y a eu des erreurs individuelles qui ont permis à Cergy de revenir. J'ai trouvé que le contenu de la première période était très bon. Par contre au deuxième tiers, on a joué très bien les dix premières minutes, puis à 4-2 je trouve que l'on s'est relâché... On a donné beaucoup d'occasions à Cergy et fait beaucoup de turnovers. Ce n'était pas très bien. Dans le troisième tiers, on a su relever notre niveau en donnant très peu de chances. L'intensité a été là jusqu'au bout et ça c'est très positif.



Sur le match globalement plein des Dragons ce soir



C'est vrai. On a mis beaucoup d'intensité, on a joué plus physique aussi. On sait que l'équipe de Cergy joue à trois lignes et n'utilise pas beaucoup sa quatrième ligne. C'est à nous d'en profiter. On a aussi su marquer ce soir, ce qui nous avait manqué contre Nice. C'était bien. On a aussi été disciplinés en ne concédant pas de pénalité et en évitant de répondre aux provocations. Je suis très content de cela.



Sur l'importance de basculer en mode playoffs, avec plus d'intensité physique notamment



Oui, on veut mettre de l'intensité, jouer vite, finir nos mises en échec... Mais en playoffs, une série c'est long alors il faut marquer son territoire. Cela peut fatiguer l'équipe adverse suivant le nombre de matches qu'il y a. Chaque impact est important pour la suite.



Sur le besoin de désormais enchaîner dès demain



