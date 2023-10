Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Rouen vs Gap : les réactions Deux jours après leur victoire en CHL contre Tampere, les Dragons de Rouen se sont lourdement inclinés à l’île Lacroix face aux Rapaces de Gap (1-4). Retrouvez les réactions en conférence de presse d’après-match du capitaine gapençais Romain Gutierrez, et côté rouennais celles de l’entraîneur adjoint Anthony Guttig et de l’attaquant slovaque Milan Kytnar. Rouen / L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 21/10/2023 à 13:54 Tweeter Romain Gutierrez (attaquant et capitaine des Rapaces de Gap)





Sur son sentiment à l’issue de cette victoire de Gap



Photo : Marine Romain Romain Gutierrez (Gap) Heureux. C’est vrai que l’on était un peu en galère en ce début de saison. On était en manque de points et en manque d’efficacité. La mayonnaise n’a pas pris tout de suite. Là ça fait quelques semaines que ça bosse bien. Ça récompense un peu notre travail depuis quelques semaines. On l’a fait à Bordeaux et on l’a fait ce soir à Rouen. Ce n’est jamais facile de venir jouer ici. Il faut continuer sur cette base-là. On va rejouer Rouen dimanche. Cela va être un autre match, on repart à 0-0.



Sur le fait que ce genre de match peut servir de déclic pour son équipe



Oui carrément. Selon moi, Rouen est le favori cette année. Ils ont une équipe type, sont beaucoup plus agressifs. Techniquement et dans l’envie je trouve ça bien. Gagner ce soir, ici, c’est peut-être une porte qui s’ouvre vers de meilleurs résultats pour la suite.



Sur le fait que Rouen n’a pas proposé grand-chose ce soir



Ils proposent quand même (rires). Ils ont peut-être un coup de moins bien avec la CHL. Ce n’est pas une excuse pour eux parce qu’ils sont compétiteurs et qu’on est sportifs. Mais peut-être qu’ils étaient un peu moins dedans ce soir. Il leur manque aussi quelques joueurs. Ce n’est pas Pinta (Pintaric) qui a joué. Ce soir nous on avait les dents qui rayaient un peu la glace. C’étaient un peu les mots du coach. On n’avait pas d’autre choix que de se présenter. C’était le maître-mot. Techniquement ils sont meilleurs, on accepte, mais dans l’engagement et l’agressivité on devait travailler plus qu’eux.



Sur le fait que ce match aura « préparé » les Dragons pour le match de dimanche



C’est le jeu. Ils vont être revanchards et venir chez nous avec peut-être moins la fleur au fusil et un peu plus de caractère. A nous maintenant de répondre présent chez nous.



Sur le fait que Gap a été très solide en infériorité numérique ce soir



C’est un point important. On a eu au moins quatre, cinq ou six infériorités numériques (ndlr : quatre au total). On a été solides. Mais on ne doit pas prendre autant de pénalités contre une équipe comme Rouen. S’ils sont en confiance, tu peux prendre le feu en deux pénalités. Il faut faire vraiment gaffe à ça et ne pas gueuler sur les arbitres. C’est un domaine du jeu où l’on a vraiment travaillé. Rouen était à 29% d’efficacité avant le match si je ne me trompe pas… Donc on savait qu’il ne fallait pas prendre de pénalités. Cela n’a pas été le cas mais on a été solides et les gars ont fait les sacrifices. Notre gardien a fait les arrêts qu’il fallait. On prend tout de même un but en infériorité, mais sur toutes celles que l’on a subies on va dire que c’est « normal », dans la moyenne.



Anthony Guttig (entraîneur adjoint des Dragons de Rouen)





Sur son sentiment à l’issue de ce match



Déçu, forcément. Déçu du résultat. Je pense que sur l’ensemble du match on manque de jus. La CHL a laissé des traces de ce côté-là.



Sur le fait que les Dragons ont manqué de jus, de maîtrise, de précision, entre autres…



Comme j’ai dit, je pense que le fait d’avoir laissé beaucoup de force mentale et physique il y a deux jours fait que l’on est un peu moins précis. On est un peu moins concentrés et à la fin cela fait un résultat comme celui de ce soir. Photo : Marine Romain Anthony Guttig (Rouen)



Sur le résultat logique de ce soir



Oui je pense que c’est un résultat logique. Gap a fait un bon match, ils ont bien défendu. Ils ont eu de la réussite dans leur jeu défensif aussi. Ils ont su être réalistes en contre-attaque. Nous on a poussé et on a tenté beaucoup de choses quand même. Gap peut être content de son match.



Sur le fait que Rouen a évolué sans trois de ses attaquants (Mallet, Honejsek et Hascak)



Forcément cela enlève de la profondeur, de l’énergie et cela tire sur certains joueurs. Mais voilà ce n’est pas une excuse, juste une explication. On savait que ça allait être un match compliqué dans tous les cas. La CHL nous laisse des traces. Après avoir joué Mannheim on a affronté Chamonix et on était empruntés. Là on était empruntés. Cela fait partie des conséquences de jouer une compétition où tu joues des équipes qui sont d’un meilleur niveau. On y laisse un peu des plumes… Il va falloir vite récupérer des forces et retourner à Gap pour faire un autre match.



Sur le match à Gap dimanche



Il va falloir récupérer de l’énergie. Ce sera un autre match, un nouveau challenge. Est-ce que Gap sera capable de réaliser la même performance ? On ne le sait pas non plus. Cela fait partie des hauts et des bas d’une saison. On ne peut pas être tout le temps en haut, même à domicile. C’est sûr que l’on voudrait toujours gagner et avec la manière, mais ça reste du sport et ce n’est pas aussi facile que ça.

Ce soir j’ai dit aux joueurs que l’on s’était un peu compliqué la tâche à tenter des jeux compliqués. Ce n’est pas ce qui te rend efficace quand tu es un peu plus fatigué. Mais c’est toujours plus facile à dire qu’à faire. Il faut être déçu et savoir accepter la défaite, mais sans tout remettre en cause non plus. On apprend dans la défaite. Ce qu’il faut apprendre, c’est comment gérer l’après performance en CHL où mentalement et physiquement tu laisses de l’énergie. Il faut apprendre à rester concentrés même après cette débauche d’énergie. On a aussi de jeunes joueurs qui doivent apprendre à enchaîner les matches. On a beaucoup de joueurs pour qui c’est une première vraie saison. Quand on manque de joueurs devant et que l’on a des attaquants qui n’ont pas l’habitude d’enchaîner les matches avec ce rôle et ce temps de jeu-là, cela fait des différences à la fin.



Sur les éventuels retours de Mallet et Honejsek dimanche



Mallet non, Honejsek on verra. En ce qui concerne Mallet, c’est sûr que non.





Milan Kytnar (attaquant des Dragons de Rouen)





Milan, vous devez évidemment être déçus du résultat de ce soir. Que s’est-il passé après la belle performance de mercredi ?



C’est difficile à dire. Je dirais que nous avons eu des difficultés à concrétiser nos occasions en première période. J’ai aussi l’impression que l’on était un peu trop en retard sur les palets… Cela aurait pu être différent si l’on avait su inscrire le premier but. Parfois tu joues des matches comme ça où ça ne tourne pas de ton côté.



Est-ce que vous êtes plus fatigués à cause de l’accumulation des matches de CHL et de Ligue Magnus depuis deux mois ? Il y a un peu moins de vitesse et d’efficacité ?



Non, je ne dirais pas ça. Vous pouviez voir, particulièrement en CHL, que nous avions su avoir tout ce dont nous avions besoin pour gagner un match. Ce soir ce n’était pas le cas, mais on a une chance de se rattraper dès dimanche.



Penses-tu que c’est une bonne chose de rejouer la même équipe ce dimanche ? Est-ce que vous serez revanchards à Gap dimanche ?



Je ne pense pas de cette façon. Nous prenons les matches tels qu’ils sont programmés dans le calendrier. Peu importe que nous rejouions Gap ou une autre équipe, nous devons dans tous les cas faire un meilleur match et nous concentrer sur notre jeu. Après oui nous allons rejouer Gap, on sait ce qui nous attend alors à nous de remonter sur la glace avec de meilleures intentions.



Une question un peu plus personnelle pour finir. C’est ta première saison en France, que penses-tu de la ville et du club de Rouen ? Quel est aussi ton sentiment sur le niveau de jeu de la Ligue Magnus ?



Jusqu’à présent je suis très satisfait d’être ici. Le club est très professionnel et j’aime vraiment bien l’atmosphère ici. Je pense que nous avons été très bon jusqu’à présent en championnat. On a fait aussi quelques bons matches en CHL. Je trouve que cela montre que le championnat de France se classe bien à l’échelle européenne. Je trouve vraiment qu’en Ligue Magnus, le jeu est très compétitif, très rapide. A chaque match nous ne sommes pas à l’abri donc nous devons nous préparer à tout.



