Hockey sur glace - Ligue Magnus
Hockey sur glace - Rouen vs Gap - Réaction de Carl Mallette
Réactions du Coach de Rouen, Carl Mallette à l'issue de la rencontre de la première journée remportée par les Dragons de Rouen vs Les Rapaces de Gap sur le score de 4 - 1 (2-0 1-0 1-1)
Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo
HockeyHebdo/sl - Conférence de presse. le 15/09/2025 à 09:58
