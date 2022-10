Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Rouen vs Grenoble : les réactions Les Dragons de Rouen ont battu les Brûleurs de Loups de Grenoble à l'occasion du "classico" de la 12e journée de Ligue Magnus (7-4). Retrouvez les réactions en conférence de presse d'après match de l'attaquant isérois Brent Aubin et côté Dragons celles du gardien Tonin Caubet, du défenseur Florian Chakiachvili, de l'attaquant Ondrej Roman et du coach Fabrice Lhenry. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 22/10/2022 à 14:21 Tweeter Brent Aubin (attaquant des Brûleurs de Loups de Grenoble)





Brent, le match avait plutôt bien commencé pour vous au premier tiers, mais que s'est-il passé ensuite ?



Ecoute, on a eu beaucoup d'avantages numériques (ndlr : 7 situations en supériorité pour Grenoble, pour un seul but inscrit), mais on n'a pas su en profiter en première et aussi en deuxième période. Quand tu mènes 3-1 sur la route tu n'es pas censé perdre... On savait en venant ici que Rouen avait une bonne attaque, qu'ils étaient capables de marquer beaucoup de buts. On n'a tout simplement pas bien joué défensivement. Il va falloir jouer mieux que ça pour revenir au top de la Ligue Magnus. Brent Aubin (Grenoble)



Ce soir ce sont vraiment les unités spéciales qui ont fait la différence ?



Oui et non. C'est sûr qu'en temps normal si tu as 4 ou 5 avantages numériques et que tu ne marques pas... Après ça on commence à douter, à perdre confiance et du coup on essaye de "forcer" les jeux. Il faut aussi donner crédit aux Dragons ce soir. Ils méritaient la victoire et ont mieux joué que nous. C'est dommage parce que l'on a eu un bon départ en menant 3-1. Chapeau à leur gardien (ndlr : Tonin Caubet, voir ci-dessous ses réactions), qui a fait de gros arrêts clés quand il le fallait. C'est à nous aussi de savoir profiter de nos chances quand on parvient à s'en procurer.



Comment vous vous sentez physiquement ? Est-ce que la CHL vous a pris beaucoup d'énergie en ce début de saison de Ligue Magnus ?



Aucunement. La CHL dans le fond ce n'est que 6 matches, dont 4 qui ont eu lieu en pré-saison et ont remplacé des matches de préparation contre d'autres équipes. Donc en fait ce sont seulement deux matches joués en plus par rapport aux autres clubs. C'est sûr que ça fait de longs voyages d'aller à Berlin, à Mountfield (Hradec Králové en République Tchèque) et à Frölunda (Götegorg en Suède). Après il faut arrêter de trouver des excuses avec la CHL, c'est fini. La CHL a été un échec pour nous, donc on va maintenant se concentrer sur ce que l'on peut contrôler à savoir la Coupe de France et la Ligue Magnus. On a un match dimanche contre Angers qui va être extrêmement important pour nous. Je sais que c'est un club ici qui a beaucoup de caractère au sein du vestiaire. On va rebondir ça c'est sûr.



Comment tu juges ton adaptation au championnat de France ?



C'est différent par rapport à l'Allemagne où j'avais moins de temps de jeu et moins de temps avec la rondelle. C'est beaucoup plus agressif. En ce qui concerne l'adaptation j'essaye de m'améliorer au jour le jour. On a un bon groupe de gars ici. Les Brûleurs de Loups m'ont superbement bien accueilli, ma famille aussi notamment mes filles de 14, 11 et 7 ans. On s'adapte bien à la vie à Grenoble et on est extrêmement contents d'être là-bas. Je suis venu ici pour une seule raison qui est de gagner deux trophées : la Coupe de France et la Ligue Magnus. Les objectifs sont encore là, la saison est jeune mais il faut se mettre au boulot pour redevenir l'équipe que l'on est censés être.



Tonin Caubet (gardien des Dragons de Rouen)





Sur ses sensations à l'issue de son premier Rouen-Grenoble



C'est incroyable, probablement le meilleur match que j'ai joué de ma vie. Avec l'aide du public, chaque but a été incroyable tant ça criait. C'est comme dans un rêve. Tonin Caubet (Rouen)



Sur les clés du match de ce soir



Offensivement on a vraiment été efficaces. Il le fallait pour marquer 7 buts ici à domicile. Ce soir on a été très solides en attaque mais aussi bons défensivement. Même en ayant fait pas mal de fautes, on a réussi à être bons sur les infériorités numériques. C'est vraiment une bonne chose.



Sur l'importance de battre le Champion de France en titre, surtout en tant que leaders actuels de Ligue Magnus



Forcément, face à une équipe comme Grenoble, le premier match est très important. Ils ont fait un bon recrutement mais on a montré que nous en avons fait un bon aussi. On a répondu présent face à eux, mais aussi face aux autres équipes. On est premiers au classement et on va tout faire pour le rester jusqu'à la fin de la saison pour avoir l'avantage de la glace en playoffs.



Sur son remplacement au pied levé de Matija Pintaric, blessé de longue date, et sur sa manière d'aborder les matches en tant que portier titulaire



"Pinta" va revenir (rires). Je ne me mets pas la pression, j'aborde les matches en essayant de m'amuser. Tout le monde n'a pas la chance de jouer un Rouen-Grenoble, surtout ici à Rouen. Je voulais vraiment profiter du moment, peu importe le score. Il y a eu 3-1 pour eux à la fin du premier tiers et j'aurais pu lâcher mentalement, me dire que c'est fini après trois buts encaissés en une période... Mais non je voulais vraiment faire le match en entier et faire soixante minutes pleines. A la fin on ramène la victoire, donc c'est encore plus beau.



Florian Chakiachvili (défenseur des Dragons de Rouen)





Sur cette victoire importante et dure à aller chercher face à Grenoble



Oui, on l'a fait. C'était incroyable ce soir, le public était en feu et ça nous a vraiment poussé. On a fait un match plein du début à la fin. C'est peut-être l'une des premières fois de la saison où on arrive à jouer vraiment soixante minutes sans vraiment avoir de trou d'air. C'est très satisfaisant.



Sur l'absence de perte de confiance après un premier tiers temps où les Dragons étaient menés 3-1



On a confiance dans cette équipe. On sait que l'on est capables de marquer beaucoup de buts. On l'a prouvé depuis le début de la saison (ndlr : Rouen a pour l'instant la meilleure attaque du championnat avec 54 buts marqués en 11 matches). On sort du premier tiers à 1-3 et ce n'était pas forcément mérité. Je trouve qu'on les a bien fait déjouer au premier tiers et qu'on a pris trois buts un peu contre le cours du jeu. On sait que contre Grenoble les petites erreurs ne pardonnent pas. Ils ont une très grosse équipe offensivement, ça joue très bien. Nous, on sait que l'on a les ressources pour aller chercher cinq, six ou sept buts même contre des équipes de ce genre-là. C'est très positif pour nous.



Sur la prestation de Tonin Caubet dans les cages rouennaises



Il a fait un gros match, je suis content pour lui. C'est vraiment un bon petit gars. Il est arrivé cette année sans que personne le connaisse en étant la doublure de "Pinta". Là il se retrouve sur le devant de la scène comme ça du jour au lendemain. Je trouve qu'il assume ça plutôt très bien !



Sur son but qui a donné l'avantage à Rouen



Pas grand-chose à dire sur ce but. Je suis content d'avoir participé ce soir, mais pour moi c'était vraiment une victoire d'équipe. On a fait un gros match que ce soit en supériorité, en infériorité ou à cinq contre cinq. Ça fait du bien ! On a de bonnes ressources dans tous les secteurs du jeu. On commence à bien se trouver, à bien se connaître et à bien se compléter tous. Aujourd'hui le match aurait pu tourner des deux côtés. La seule différence ce soir entre eux et nous c'est que l'on avait plus envie de gagner qu'eux. C'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Le public nous a donné aussi ce petit supplément d'âme. Merci à eux pour cette soirée incroyable !



Ondrej Roman (attaquant des Dragons de Rouen)





Ondrej, félicitations pour la victoire de ce soir. Quelles sont tes impressions sur ce match ? Vous avez connu un mauvais départ mais avez fait une belle remontée par la suite...



Oui, mais je ne pense pas que nous avons eu un mauvais départ. On a juste encaissé deux buts coup sur coup en première période... Je pense que l'on a bien joué en général sur les soixante minutes. C'était probablement notre meilleure partie depuis le début de la saison. Il n'y a que du positif ce soir.



Vous avez eu beaucoup d'énergie en défense notamment avec les nombreuses infériorités à gérer. C'est la solidarité de l'équipe qui a fait la différence ?



Oui, c'est très bien car on a bloqué beaucoup de tirs et notre gardien a fait de bons arrêts. Je pense qu'il a été très bon aujourd'hui. On a été très bons en infériorité numérique, mais aussi à cinq contre cinq. On a fait beaucoup de sacrifices. Si on continue de jouer comme ça, je pense que l'on connaîtra beaucoup de succès.



Comment tu te sens ici à Rouen ? C'est la première fois que tu joues en France, quelles sont tes impressions sur la Ligue Magnus et la ville de Rouen ?



Tout se passe bien. On a une bonne équipe et on l'a démontré aujourd'hui. On doit juste continuer de jouer comme ça, aller le plus loin possible pour gagner la coupe.



Fabrice Lhenry (entraîneur des Dragons de Rouen)





Sur la performance de Tonin Caubet



C'est un jeune gardien qui n'a pas d'expérience du tout en Ligue Magnus, mais qui travaille très fort et qui apprend très vite. On est vraiment satisfaits de tout ce qu'il fait depuis la blessure de Pintaric. Il a montré ce soir que même contre une grosse équipe il est capable de bien se défendre et de nous amener les trois points.



Sur la date de retour de Matija Pintaric et l'opportunité de recruter un gardien supplémentaire



Il reste encore entre quatre et six semaines je pense. C'est encore long. Les performances de Tonin Caubet nous confortent dans notre idée de ne pas recruter un gardien pour un intérim d'un mois. Après c'est quand même dur pour lui d'enchaîner tous les matches. Là il est vraiment très fatigué, mais ça fait partie de son apprentissage de jouer régulièrement, d'être sous pression, de faire preuve de concentration aussi... Il apprend très vite et on est très contents de ce qu'il fait. Concernant un éventuel recrutement, des opportunités on en a déjà... Les gardiens ça ne manque pas, il y en a sur le marché. Dans certaines ligues, il y a des gardiens qui ont assez peu de temps de jeu et qui sont prêts à venir. Mais on n'est pas pressés.



Sur le match référence de ce soir



On a travaillé soixante minutes, on a été plus constants que lors de tous les autres matches. Je dirais notamment que la deuxième période a été vraiment très bonne. Même si on a pris des pénalités à la fin, on a su les tuer et c'était important de le faire. Cette deuxième période peut effectivement être qualifiée de "référence".



Sur le bilan du premier quart de championnat des Dragons



Le bilan est positif mais on a perdu des points bêtement. C'est toujours frustrant pour un coach. Je pense que l'on n'était pas encore bien dans le rythme, mais on est mieux depuis quelques matches en particulier sur le plan tactique. Tout le monde commence à bien comprendre et cela nous aide. Ce soir il y a eu des erreurs et le hockey est un jeu où il faut en faire le moins possible, mais je trouve que l'on était bien en place, que le palet circule mieux et que l'on arrive à avoir plus souvent la possession du palet. C'est important car ça rend l'équipe adverse moins dangereuse. Donc premier quart de saison positif en effet.



Sur le prochain match mardi face à Angers



Il va falloir récupérer les blessés de ce soir. On va avoir un défenseur supplémentaire (ndlr : l'Américain Charlie Dodero), donc si Enzo Cantagallo ne peut pas jouer mardi on sera quand même six. Cela va nous apporter du renfort. On est très contents de ce que l'on a vu à l'entraînement jusqu'à maintenant et lui a hâte de jouer.



